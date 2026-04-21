Kto jest poszkodowany i dlaczego data 1 stycznia 1999 r. dzieli emerytów mundurowych na dwie klasy?

Ile osób dotyczy ta nierówność i dlaczego rząd nie potrafi oszacować kosztów zmiany prawa?

Co odpowiedziały Sejm, Kancelaria Premiera i Ministerstwo Finansów na petycję Komitetu?

Kiedy i gdzie odbędzie się kolejny protest i czego dokładnie żądają emeryci mundurowi?

Dwie kategorie emerytów – ta sama służba, inne prawa

Problem dotyczy podziału, który obowiązuje od ponad ćwierć wieku. Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r., mają prawo do świadczeń z obu systemów emerytalnych jednocześnie. Jeśli po zakończeniu służby podjęli pracę i płacili składki do ZUS, mogą pobierać zarówno emeryturę mundurową, jak i powszechną.

Ci, którzy służbę rozpoczęli przed 2 stycznia 1999 r., tego prawa nie mają. W przypadku zbiegu dwóch świadczeń wypłacane jest tylko jedno – wyższe lub wybrane przez uprawnionego. Druga emerytura, wypracowana latami pracy po odejściu ze służby, przepada.

To właśnie ta zasada stała się głównym przedmiotem sporu.

Petycja do premiera i list do Marszałka Sejmu

Komitet Obrony Praw Nabytych Służb Mundurowych, któremu przewodniczy Waldemar Szarata, złożył petycję do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 20 stycznia 2026 r. Komitet domaga się podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zrównanie praw emerytalnych pracujących emerytów mundurowych z pozostałymi ubezpieczonymi. Chodzi o zmianę ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustaw zaopatrzeniowych.

W tym samym czasie Komitet zwrócił się do Kancelarii Sejmu. W odpowiedzi z 30 stycznia 2026 r. Dyrektor Generalny Kancelarii Sejmu poinformował, że pismo zostanie przekazane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował sprawę do obu komisji 4 lutego 2026 r.

Rząd przekazał petycję do pięciu ministerstw

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała petycję 4 lutego 2026 r. do pięciu resortów: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów.

Postulaty są konkretne: zrównanie praw emerytalnych pracujących emerytów mundurowych, przygotowanie projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a także włączenie przedstawicieli Komitetu do prac międzyresortowego zespołu i przesłanie projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych.

Ministerstwo Finansów: nie bierzemy udziału w tych pracach

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 16 lutego 2026 r. jest jednoznaczna. Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości poinformował, że przedstawiciele resortu nie uczestniczą w pracach nad projektami ustaw wymienionych w petycji ani w pracach międzyresortowego zespołu.

MF zwróciło jedynie uwagę na sytuację funkcjonariuszy celnych i Służby Celno-Skarbowej. Ta grupa została objęta mundurowym systemem emerytalnym dopiero od 1 stycznia 2018 r. – i podlega zasadom właściwym dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1999 r., a więc ma prawo do obu świadczeń.

112 tysięcy poszkodowanych – i brak danych do wyliczeń

Skala problemu jest duża. Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej zmiana przepisów mogłaby dotyczyć ok. 112 tys. emerytów i rencistów wojskowych posiadających okresy zatrudnienia w powszechnym systemie. Zakład Emerytalny MSWiA wskazał, że na koniec 2022 r. wśród świadczeniobiorców było ponad 61 tys. mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia, oraz ponad 13 tys. kobiet po 60. roku życia.

Jednocześnie rząd przyznaje, że nie jest w stanie oszacować kosztów ewentualnej zmiany prawa. MSWiA wprost wskazało, że nie prowadzono wyliczeń i analiz w tym zakresie. MON zaznaczyło, że ocena skutków finansowych nie leży w kompetencjach resortu – bo ewentualna zmiana dotyczyłaby głównie art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz wypłat z powszechnego systemu ubezpieczeń.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasugerowało, że w dalszych pracach powinien uczestniczyć przedstawiciel Ministra Finansów. Ten ostatni odmówił.

Rząd deklaruje chęci, ale projekt ustawy nie powstał

MSWiA, MON i MRPiPS zadeklarowały gotowość do prac legislacyjnych już podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji 23 lipca 2024 r. W lutym 2025 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech ministerstw, podczas którego omawiano możliwe warianty zmian. Zapowiadano kolejne spotkanie z udziałem ekspertów.

Do chwili złożenia petycji w 2026 r. projekt ustawy nie powstał.

12 maja 2026 r. – protest pod Sejmem i Kancelarią Premiera

Po proteście, który odbył się 20 lutego 2026 r., środowisko emerytów mundurowych zapowiada kolejną demonstrację. 12 maja 2026 r. emeryci mają zgromadzić się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Sejmem i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Deklarowany udział: ponad 3000 uczestników z całej Polski.

Żądania pozostają niezmienione: prawo do pobierania obu emerytur jednocześnie dla tych, którzy służbę pełnili przed 1999 r., oraz włączenie organizacji mundurowych do prac nad projektem ustawy.

