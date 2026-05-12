ZUS ostrzega młodych emerytów. Od czerwca nowe limity dorabiania

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-12 11:01

To ważna wiadomość dla tysięcy Polaków pobierających wcześniejsze emerytury. Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobra wiadomość jest taka, że będzie można zarobić więcej. Zła? Kto przesadzi z dodatkowym dochodem, temu ZUS może obciąć emeryturę albo całkiem wstrzymać wypłatę pieniędzy.

Zielona tablica z białym napisem ZUS i strzałką wskazującą kierunek do Sali Obsługi Klientów, na tle budynku ZUS. Zdjęcie ilustruje zmiany w limitach dorabiania do emerytur, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Wziontek Marcin / Super Express Zielona tablica z białym napisem ZUS i strzałką wskazującą kierunek do Sali Obsługi Klientów, na tle budynku ZUS. Zdjęcie ilustruje zmiany w limitach dorabiania do emerytur, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

Od czerwca nowe limity dorabiania

Zmiany dotyczą przede wszystkim najmłodszych emerytów, czyli osób, które jeszcze nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego. Chodzi m.in. o korzystających z emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Kobiety przed 60. rokiem życia i mężczyźni przed 65. rokiem życia muszą więc pilnować swoich zarobków.

Nowe limity będą obowiązywać od czerwca 2026 r. i są wyższe niż dotychczas. Wszystko dlatego, że wzrosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał, że w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło ono aż 9 562, 88 zł brutto. 

Pułapka na wcześniejszych emerytów

Co to oznacza dla emerytów? Jeśli wcześniejszy emeryt dorobi miesięcznie więcej niż 6 694, 10 zł brutto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy jego świadczenie.

Z kolei po przekroczeniu 12 431, 80 zł brutto, urząd może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury.

Przykład? Jeśli 58-letnia nauczycielka pobierająca świadczenie dorobi 7 tys. zł brutto, ZUS obniży jej emeryturę o około 300 zł. Ale nawet gdy zarobi 10 tys. zł, urząd nie zabierze całej nadwyżki. Obowiązują bowiem limity maksymalnych potrąceń. 

Kiedy ZUS zmniejszy emeryturę?

I tak ZUS może zmniejszyć świadczenie maksymalnie o: – 989,41 zł przy emeryturze lub rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, – 742,10 zł przy rencie z częściowej niezdolności do pracy, – 841,05 zł przy rencie rodzinnej dla jednej osoby. 

Przekroczysz próg i stracisz świadczenie

Największy problem zaczyna się wtedy, gdy dodatkowe zarobki przekroczą próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli wcześniejszy emeryt zarobi np. 13 tys. zł brutto miesięcznie, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia.

Seniorzy dorabiający do emerytury powinni więc dokładnie liczyć swoje dochody. Jeden przelew za dużo może słono kosztować.

Polecany artykuł:

Emerytura wyższa o 350 zł. 1 czerwca powszechna waloryzacja ZUS
PTNW Balcerowicz
Super Biznes SE Google News
Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 12
Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ZUS
EMERYTURA
SENIORZY
EMERYCI