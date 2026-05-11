Darmowe konsultacje dla niepełnosprawnych. ZUS rusza z ogólnopolską akcją

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zainaugurował nową edycję Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To ważny sygnał dla tysięcy Polaków, ponieważ w ramach tej inicjatywy w maju i czerwcu w całym kraju odbędzie się cykl bezpłatnych spotkań i konsultacji. Głównym celem jest dostarczenie kompleksowego wsparcia i wiedzy osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i opiekunom.

Termin rozpoczęcia akcji nie jest przypadkowy, co podkreśliła Agnieszka Szczygielska, dyrektorka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. W pierwszych dniach maja obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Z kolei Paweł Jaroszek z zarządu ZUS dodał, że kluczowe jest, aby system wsparcia był elastyczny i dostosowany do potrzeb na każdym etapie życia.

Renta, dofinansowanie i leczenie. Jakie wsparcie oferuje ZUS?

Uczestnicy spotkań mogą liczyć na praktyczne porady od ekspertów z wielu dziedzin. Specjaliści ZUS wyjaśnią zawiłości związane ze świadczeniami dla niepełnosprawnych, ubezpieczeniami społecznymi i pomogą w obsłudze usług cyfrowych, takich jak portal PUE ZUS czy aplikacja mZUS. To świetna okazja, by zapytać, jak uzyskać rentę lub jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku. W wydarzenia zaangażowali się także kluczowi partnerzy, w tym PFRON, NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje o dofinansowaniach do turnusów rehabilitacyjnych, leczeniu uzdrowiskowym czy wsparciu na rynku pracy. Harmonogram dyżurów i prelekcji jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowy informator dla osób z niepełnosprawnościami. Co w nim znajdziesz?

Jednym z kluczowych elementów tegorocznej akcji jest premiera nowego informatora „Wsparcie na każdym etapie życia”. To praktyczny przewodnik stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, ich rodzinach i opiekunach. Publikację zaprezentowano podczas inauguracji jako niezwykle pomocne narzędzie, które w przejrzysty sposób porządkuje wiedzę na temat dostępnego wsparcia.

Szczególną zaletą przewodnika jest podział treści według grup wiekowych, od niemowląt po seniorów. Dzięki temu czytelnik łatwo odnajdzie informacje dopasowane do konkretnego etapu życia, obejmujące kluczowe sfery, takie jak zdrowie, edukacja czy dostępna pomoc finansowa. Co ważne, informator powstał przy współpracy wielu instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co gwarantuje rzetelność zawartych w nim danych.

Wykluczenie i ubóstwo. Z jakimi problemami mierzą się osoby niepełnosprawne?

Mimo wielu pozytywnych zmian na przestrzeni ostatnich lat, osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają na liczne bariery. To często sygnał alarmowy, ponieważ wielu z nich pozostaje poza rynkiem pracy, co naraża ich na ryzyko biedy i wykluczenia społecznego. Potwierdza to ogromną potrzebę organizowania inicjatyw, które realnie wspierają i przełamują szkodliwe stereotypy.

Problem ten dosadnie podsumowała dr Małgorzata Lorek, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stwierdziła, że „praca nie jest przywilejem – jest prawem”, które stanowi fundament niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym. Dni Osób z Niepełnosprawnościami mają na celu budowanie świadomości oraz otwieranie drogi do pełnej aktywności i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, co jest kluczowe dla ich dobrostanu.

