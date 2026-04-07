Ważne zmiany w 800 plus w kwietniu. Niektórzy dostaną dwa przelewy

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-04-07 11:26

Zmiany w 800 plus w kwietniu obejmą terminy wypłat i sposób rozliczeń świadczenia. Część rodzin może otrzymać nawet dwa przelewy w jednym miesiącu, co wynika z rozpoczęcia nowego okresu i rozliczeń ZUS. W niektórych przypadkach na konto trafi nawet 1600 zł na jedno dziecko.

  • W kwietniu 2026 r. część wypłat 800 plus zostanie przyspieszona z powodu weekendów, co oznacza wcześniejsze środki dla niektórych rodzin.
  • Niektóre osoby otrzymają podwójną wypłatę 800 plus pod koniec kwietnia 2026 r., ponieważ świadczenie majowe (przypadające na 2 maja, sobotę) zostanie wypłacone już 30 kwietnia.
  • Wnioski o 800 plus na nowy okres (czerwiec 2026 – maj 2027) można składać wyłącznie online  do 30 kwietnia 2026 r.
  • Terminowe złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłat 800 plus, natomiast spóźnienie może skutkować opóźnieniami lub utratą części świadczenia.

800 plus kwiecień 2026 – zmienione terminy wypłat

W kwietniu 2026 harmonogram  wypłat 800 plus ulegnie korektom z powodu weekendów. W efekcie część świadczeń zostanie wypłacona szybciej. Najważniejsze zmiany to:

 * 3 kwietnia zamiast 4 kwietnia (sobota),

 * 10 kwietnia zamiast 12 kwietnia (niedziela),

* 17 kwietnia zamiast 18 kwietnia (sobota).

Pozostałe przelewy będą realizowane zgodnie z planem  2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22. kwietnia. Od  zeszłego roku wypłaty dokonywane są także 24. dnia miesiąca - na konta nowych świadczeniobiorców, którzy wcześniej nie otrzymywali 800 plus.

To oznacza, że część rodzin  w kwietniu otrzyma środki wcześniej niż zwykle, jednak to nie jedyna zmiana w tym miesiącu.

Podwójna wypłata 800 plus – kto dostanie dwa przelewy

Dodatkowe środki pojawią się u osób, których termin wypłaty przypada na 2 dzień miesiąca. W 2026 roku data 2 maja wypada w sobotę, dlatego majowe świadczenie zostanie wypłacone wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia.

W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu na konto trafią dwa przelewy 800 plus: kwietniowy i majowy. To jednorazowa sytuacja wynikająca wyłącznie z kalendarza.

Ważne! Osoby, które dostaną podwójne 800 plus w kwietniu, nie otrzymają już świadczenia w maju.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć  do ZUS wyłącznie online – przez:

* PUE ZUS,

* portal Emp@tia,

* bankowość elektroniczną,

* aplikację mZUS.

Termin składania dokumentów na nowy okres świadczeniowy (1 czerwca 2026 – 31 maja 2027) trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2026. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2026 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

800 plus - dla kogo świadczenie?

Program „Rodzina 800 plus” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

