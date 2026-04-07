- W kwietniu 2026 r. część wypłat 800 plus zostanie przyspieszona z powodu weekendów, co oznacza wcześniejsze środki dla niektórych rodzin.
- Niektóre osoby otrzymają podwójną wypłatę 800 plus pod koniec kwietnia 2026 r., ponieważ świadczenie majowe (przypadające na 2 maja, sobotę) zostanie wypłacone już 30 kwietnia.
- Wnioski o 800 plus na nowy okres (czerwiec 2026 – maj 2027) można składać wyłącznie online do 30 kwietnia 2026 r.
- Terminowe złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłat 800 plus, natomiast spóźnienie może skutkować opóźnieniami lub utratą części świadczenia.
800 plus kwiecień 2026 – zmienione terminy wypłat
W kwietniu 2026 harmonogram wypłat 800 plus ulegnie korektom z powodu weekendów. W efekcie część świadczeń zostanie wypłacona szybciej. Najważniejsze zmiany to:
* 3 kwietnia zamiast 4 kwietnia (sobota),
* 10 kwietnia zamiast 12 kwietnia (niedziela),
* 17 kwietnia zamiast 18 kwietnia (sobota).
Pozostałe przelewy będą realizowane zgodnie z planem 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22. kwietnia. Od zeszłego roku wypłaty dokonywane są także 24. dnia miesiąca - na konta nowych świadczeniobiorców, którzy wcześniej nie otrzymywali 800 plus.
To oznacza, że część rodzin w kwietniu otrzyma środki wcześniej niż zwykle, jednak to nie jedyna zmiana w tym miesiącu.
Podwójna wypłata 800 plus – kto dostanie dwa przelewy
Dodatkowe środki pojawią się u osób, których termin wypłaty przypada na 2 dzień miesiąca. W 2026 roku data 2 maja wypada w sobotę, dlatego majowe świadczenie zostanie wypłacone wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia.
W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu na konto trafią dwa przelewy 800 plus: kwietniowy i majowy. To jednorazowa sytuacja wynikająca wyłącznie z kalendarza.
Ważne! Osoby, które dostaną podwójne 800 plus w kwietniu, nie otrzymają już świadczenia w maju.
Jak złożyć wniosek o 800 plus
Wniosek o świadczenie można złożyć do ZUS wyłącznie online – przez:
* PUE ZUS,
* portal Emp@tia,
* bankowość elektroniczną,
* aplikację mZUS.
Termin składania dokumentów na nowy okres świadczeniowy (1 czerwca 2026 – 31 maja 2027) trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2026. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2026 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.
800 plus - dla kogo świadczenie?
Program „Rodzina 800 plus” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.