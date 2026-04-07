W kwietniu 2026 r. część wypłat 800 plus zostanie przyspieszona z powodu weekendów, co oznacza wcześniejsze środki dla niektórych rodzin.

Niektóre osoby otrzymają podwójną wypłatę 800 plus pod koniec kwietnia 2026 r., ponieważ świadczenie majowe (przypadające na 2 maja, sobotę) zostanie wypłacone już 30 kwietnia.

Wnioski o 800 plus na nowy okres (czerwiec 2026 – maj 2027) można składać wyłącznie online do 30 kwietnia 2026 r.

Terminowe złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłat 800 plus, natomiast spóźnienie może skutkować opóźnieniami lub utratą części świadczenia.

800 plus kwiecień 2026 – zmienione terminy wypłat

W kwietniu 2026 harmonogram wypłat 800 plus ulegnie korektom z powodu weekendów. W efekcie część świadczeń zostanie wypłacona szybciej. Najważniejsze zmiany to:

* 3 kwietnia zamiast 4 kwietnia (sobota),

* 10 kwietnia zamiast 12 kwietnia (niedziela),

* 17 kwietnia zamiast 18 kwietnia (sobota).

Pozostałe przelewy będą realizowane zgodnie z planem 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22. kwietnia. Od zeszłego roku wypłaty dokonywane są także 24. dnia miesiąca - na konta nowych świadczeniobiorców, którzy wcześniej nie otrzymywali 800 plus.

To oznacza, że część rodzin w kwietniu otrzyma środki wcześniej niż zwykle, jednak to nie jedyna zmiana w tym miesiącu.

Podwójna wypłata 800 plus – kto dostanie dwa przelewy

Dodatkowe środki pojawią się u osób, których termin wypłaty przypada na 2 dzień miesiąca. W 2026 roku data 2 maja wypada w sobotę, dlatego majowe świadczenie zostanie wypłacone wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia.

W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu na konto trafią dwa przelewy 800 plus: kwietniowy i majowy. To jednorazowa sytuacja wynikająca wyłącznie z kalendarza.

Ważne! Osoby, które dostaną podwójne 800 plus w kwietniu, nie otrzymają już świadczenia w maju.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć do ZUS wyłącznie online – przez:

* PUE ZUS,

* portal Emp@tia,

* bankowość elektroniczną,

* aplikację mZUS.

Termin składania dokumentów na nowy okres świadczeniowy (1 czerwca 2026 – 31 maja 2027) trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2026. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2026 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

800 plus - dla kogo świadczenie?

Program „Rodzina 800 plus” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

PTNW - Miłosz Bembinow