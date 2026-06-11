Górnicy z PGG mogą otrzymać 170 tys. zł jednorazowej odprawy lub skorzystać z nawet 5-letniego urlopu, co ma złagodzić skutki wygaszania górnictwa.

Przyjęcie odprawy wiąże się z absolutnym, dożywotnim zakazem powrotu do pracy w strukturach kopalni.

29-letni górnik Mateusz Moskwa, który wziął 170 tys. zł odprawy, zarabia już trzykrotność górniczej pensji jako fotograf i planuje inwestycje w nową przyszłość.

Dotychczas 1,75 tys. pracowników PGG skorzystało z pakietów osłonowych (w tym 630 z odpraw), a program ma objąć ok. 5 tys. osób do 2026 roku.

170 tys. zł odprawy i dożywotni zakaz. Historia górnika z Rybnika

Jedną z osób, które zdecydowały się na odejście z górnictwa, jest Mateusz Moskwa, 29-letni górnik-elektryk z Rybnika. Jego historia pokazuje, z czym wiąże się decyzja o skorzystaniu z pakietu osłonowego. Mateusz Moskwa zdecydował się na odejście z Polskiej Grupy Górniczej, przyjmując 170 tys. zł jednorazowej odprawy pieniężnej, co wiąże się z dożywotnim zakazem pracy w kopalni. Jak sam przyznaje, jego decyzja wywołała spore poruszenie.

– Jedni kibicują, inni przeliczają moje pieniądze. Rozdzwoniły się też telefony od starych znajomych. Część chłopaków dostała motywacyjnego kopa. Mówią: on poszedł, to ja też skorzystam – opowiadał w rozmowie z Onetem.

Pieniądze z odprawy zamierza zainwestować w nieruchomość lub ziemię pod Rybnikiem. Część kwoty przeznaczy też na dalsze kursy i podnoszenie kwalifikacji. Już teraz, jako fotograf i filmowiec ślubny, jest w stanie zarobić nawet trzykrotność swojej dawnej górniczej pensji.

Kosmiczne górnictwo. Powstaną kopalnie na Księżycu? Jak zmieni się praca górnika?

Jakie są warunki programu osłonowego w Polskiej Grupie Górniczej?

Program dobrowolnych odejść jest częścią umowy społecznej, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków stopniowego wygaszania kopalń węgla kamiennego na Śląsku. Pracownicy mają do wyboru dwie główne ścieżki: długoterminowe urlopy lub jednorazową odprawę pieniężną. Program, w ramach którego przyznawane są odprawy dla górników, ma na celu łagodzenie skutków transformacji energetycznej w regionie.

Z odprawy w wysokości 170 tys. zł mogą skorzystać osoby, które nie kwalifikują się do urlopu górniczego. Warunki, które trzeba spełnić, to:

zatrudnienie pod ziemią lub na powierzchni kopalni,

minimum trzyletni staż pracy w spółce,

więcej niż 12 miesięcy do momentu uzyskania uprawnień emerytalnych.

Alternatywą są urlopy górnicze (do pięciu lat) lub urlopy dla pracowników zakładów przeróbki węgla (do czterech lat). W tym czasie pracownik otrzymuje 80 proc. swojego wynagrodzenia, ale nie świadczy już pracy. Dotychczas z różnych form osłon skorzystało 1,75 tys. pracowników PGG, z czego 630 osób zdecydowało się na jednorazową odprawę. Zgodnie z planem, do 2026 roku z firmy ma odejść około 5 tys. osób. Obecnie Polska Grupa Górnicza zatrudnia blisko 34 tys. pracowników.

Źródło: Onet

16