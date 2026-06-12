Rząd ogłosił wstępne wyliczenia waloryzacji emerytur na 2027 rok, która wyniesie 3,48 proc. i wpłynie na wysokość 13. oraz 14. emerytury.

Choć 13. emerytura będzie powszechna, to kluczowy limit dochodowy zdecyduje, czy część seniorów otrzyma 14. świadczenie, czy nie dostanie ani grosza.

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Choć waloryzacja emerytur ma kosztować budżet ok. 16,7 mld zł, to jeszcze większe wydatki pochłoną dodatkowe świadczenia dla seniorów. Sama 13. i 14. emerytura mogą kosztować państwo w 2027 roku nawet 33 mld zł.

Rząd Donalda Tuska nie planuje likwidacji tych dodatków. Zarówno trzynastka, jak i czternastka mają być nadal wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, od marca 2027 roku minimalne świadczenie wzrośnie do 2047,34 zł brutto. To właśnie od tej kwoty będą liczone oba dodatki.

Tyle może wynieść 13. emerytura w 2027 roku

W przypadku trzynastej emerytury zasady pozostają proste. Każdy uprawniony senior otrzymuje świadczenie w tej samej wysokości brutto. Z wyliczeń wynika, że po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku 13. emerytura może wynieść co najmniej około 1617 zł na rękę. W praktyce większość emerytów otrzyma bardzo zbliżoną kwotę niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia. To oznacza, że trzynastka pozostanie jednym z najbardziej powszechnych dodatków dla seniorów.

Czternastka nie dla wszystkich

Znacznie bardziej skomplikowane zasady obowiązują przy 14. emeryturze. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekroczy 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu tego limitu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka powyżej progu zmniejsza wysokość czternastki.

Przykładowo senior pobierający po waloryzacji około 2670 zł netto może otrzymać około 1537 zł czternastki na rękę. Przy świadczeniu wynoszącym około 3250 zł netto dodatek spadłby do niespełna 883 zł. Z kolei emeryt otrzymujący około 3897 zł netto mógłby liczyć już tylko na około 311 zł dodatkowego świadczenia. Różnice są więc ogromne.

Oni mogą stracić czternastkę całkowicie

Największe emocje budzi jednak granica, po której przekroczeniu 14. emerytura przestaje przysługiwać. Obecnie szacuje się, że maksymalny próg dochodowy w 2027 roku wyniesie około 4970 zł brutto. Seniorzy pobierający wyższe świadczenia nie otrzymają czternastki ani w pełnej, ani w pomniejszonej wysokości.

Bez dodatku pozostaną również osoby, których emerytura lub renta jest zawieszona oraz ci, którzy w terminie wskazanym przez przepisy nie będą mieli prawa do świadczenia.

Konkretne wyliczenia

Przedstawione kwoty mają charakter szacunkowy i bazują na obecnej prognozie waloryzacji wynoszącej 3,48 proc. Ostateczny wskaźnik poznamy dopiero na początku 2027 roku po publikacji danych GUS dotyczących inflacji i wynagrodzeń.

W naszej galerii prezentujemy szczegółowe kalkulacje pokazujące, jak po waloryzacji mogą zmienić się wypłaty emerytur i rent, a także ile dokładnie mogą wynieść 13. i 14. emerytura na rękę dla seniorów pobierających świadczenia w różnych wysokościach.

Jeżeli inflacja okaże się wyższa od obecnych prognoz, waloryzacja może być większa. Wtedy wzrosną także trzynastki i czternastki. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne podwyżki będą jednymi z najskromniejszych od wielu lat.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]