Limit zarobków lekarzy. Donald Tusk podał górną kwotę

Premier Tusk ogłosił wprowadzenie górnego limitu zarobków dla lekarzy w publicznej służbie zdrowia.

Miesięczne wynagrodzenie lekarza nie będzie mogło przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł.

Celem zmian jest uregulowanie "nieuzasadnionych kominów zarobkowych" i zwiększenie transparentności wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Górny limit wynagrodzeń lekarzy. Rząd Donalda Tuska podaje konkretną kwotę

Rząd bierze się za pensje w publicznej ochronie zdrowia. Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie regulacji, która ma ukrócić astronomiczne zarobki niektórych lekarzy. Ustalono konkretny próg, którego nie będzie można przekroczyć.

Górny limit wynagrodzeń dla lekarzy w publicznej ochronie zdrowia wyniesie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie. Kwota ta wynika z prognozowanej na 2026 rok płacy minimalnej na poziomie 4800 zł. Premier Donald Tusk, ogłaszając tę decyzję, skomentował ją krótko: „Biedy nie ma”. Nowe przepisy mają być częścią większego pakietu zmian, które przygotowuje ministerstwo zdrowia.

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Dlaczego rząd wprowadza limit zarobków dla lekarzy?

Decyzja o wprowadzeniu limitu to bezpośrednia reakcja na narastające kontrowersje wokół zarobków w publicznych szpitalach. Jak przyznał sam premier Donald Tusk, celem jest przywrócenie przejrzystości i poczucia sprawiedliwości.

„Najwięcej emocji budziła kwestia nieuzasadnionych kominów zarobkowych, niejasności, jeśli chodzi o sposób kształtowania zarobków lekarzy” – powiedział premier. Co ciekawe, premier Donald Tusk zaznaczył, że o uregulowanie tej sprawy prosili go sami lekarze, aby skończyć z atmosferą dwuznaczności. „Sami lekarze zwracali się do mnie o to, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny, transparentny – żeby ludzie czuli, że jest wszystko w porządku” – dodał szef rządu. Podkreślił przy tym, że nikt nie kwestionuje tego, że zawody medyczne zasługują na najwyższy szacunek i godne wynagrodzenie.

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