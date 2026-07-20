Pensje w ZUS mocno w górę

Dobre wiadomości dla lekarzy współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń kadry medycznej.

Podwyżki mają pomóc ZUS-owi w walce o specjalistów, których od lat brakuje w systemie.

Nawet 20 tys. zł dla lekarza orzecznika

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określające nowe zasady wynagradzania medyków zatrudnionych w ZUS.

Największą uwagę zwracają stawki dla lekarzy orzeczników. To właśnie oni decydują m.in. o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty socjalnej. Zgodnie z nowymi przepisami ich wynagrodzenie wyniesie od 14,2 tys. zł do nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Rekordowe stawki dla szefów

Jeszcze więcej mogą zarobić osoby kierujące systemem orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Naczelny lekarz Zakładu otrzyma od 17,8 tys. zł do nawet 26,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Z kolei zastępca naczelnego lekarza oraz główny lekarz orzecznik będą mogli liczyć na wynagrodzenie sięgające 24 tys. zł brutto.

Tak wysokie stawki mają zachęcić specjalistów do pracy w państwowej instytucji i ograniczyć problemy kadrowe.

Pielęgniarki i fizjoterapeuci też zyskają

Podwyżki obejmą również pozostałych pracowników medycznych. Pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni w ZUS będą zarabiać od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto.

Jeszcze wyższe wynagrodzenia przewidziano dla fizjoterapeutów. W ich przypadku pensje mają wynosić od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

ZUS szykuje wielką reformę

Nowe zasady wynagradzania są częścią większych zmian przygotowywanych przez Zakład. Od stycznia 2027 roku ma wejść w życie kolejny etap reformy orzecznictwa lekarskiego.

Celem zmian jest uproszczenie procedur, usprawnienie wydawania orzeczeń oraz szybsza obsługa klientów. ZUS liczy, że atrakcyjniejsze płace pozwolą wcześniej skompletować potrzebną kadrę.

To oni decydują o rentach i świadczeniach

Praca lekarzy orzeczników ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków. To właśnie oni oceniają stan zdrowia osób ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną czy dodatek pielęgnacyjny.

Kontrolują także prawidłowość zwolnień lekarskich i sprawdzają zasadność orzekania czasowej niezdolności do pracy.

Obecnie ZUS zatrudnia 649 lekarzy na umowach o pracę. Wśród nich jest 441 lekarzy orzeczników. Zakład współpracuje również z fizjoterapeutami i specjalistami pielęgniarstwa. Wszystko wskazuje na to, że dzięki nowym wynagrodzeniom chętnych do pracy może być znacznie więcej.

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