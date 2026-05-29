Aż 25% Polek czuje, że macierzyństwo hamuje ich rozwój zawodowy, a 23% doświadcza spadku zarobków, co kontrastuje z sytuacją ojców, u których te wskaźniki są znacznie niższe.

Co trzecia matka ma mniejsze szanse na znalezienie nowej pracy, a co piąta nie wraca do poprzedniego pracodawcy po urlopie, co pokazuje głęboką dysproporcję w porównaniu z mężczyznami.

Dla wielu ojców rodzicielstwo bywa impulsem do wzrostu ambicji i zarobków, podczas gdy matki częściej szukają elastyczności w przedsiębiorczości, aby pogodzić karierę z życiem rodzinnym.

Kluczową rolę w poprawie sytuacji kobiet odgrywają pracodawcy, którzy poprzez budowanie inkluzywnej kultury i oferowanie programów wspierających rodziców mogą pomóc w niwelowaniu tych nierówności.

Wpływ rodzicielstwa na karierę kobiet w Polsce. Dane są alarmujące

To brutalna prawda, ale liczby mówią same za siebie. Macierzyństwo w Polsce wciąż jest jednym z największych hamulców w rozwoju zawodowym kobiet. Z najnowszego raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025” jasno wynika, że sytuacja zawodowa kobiet po urodzeniu dziecka staje się znacznie trudniejsza. Co czwarta ankietowana przyznaje wprost, że po zostaniu matką jej możliwości rozwoju kariery zmalały. Dla porównania, takie odczucia ma co piąty mężczyzna.

Problemy nie kończą się na braku perspektyw. Aż 31 proc. kobiet uważa, że po narodzinach dziecka ma mniejsze szanse na znalezienie nowej pracy. Co więcej, co piąta z nich po urlopie macierzyńskim nie wróciła już do poprzedniego pracodawcy. U mężczyzn te wskaźniki są znacznie niższe – wynoszą odpowiednio 12 proc. i zaledwie 3 proc.

– Po narodzinach dzieci wiele kobiet mierzy się z trudnościami z powrotem na rynek pracy, obawami o utrzymanie swojej pozycji zawodowej czy koniecznością zmiany pracodawcy. Coraz częściej wybierają także modele pracy, które pozwalają lepiej łączyć rozwój zawodowy z życiem rodzinnym. Dla części z nich naturalną ścieżką staje się przedsiębiorczość, dająca większą elastyczność, niezależność i możliwość budowania kariery na własnych zasadach – komentuje Olga Kozierowska, inicjatorka konkursu Sukces Pisany Szminką.

Finansowe konsekwencje macierzyństwa. Kobiety tracą, mężczyźni zyskują?

Narodziny dziecka to nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również finansowe – i tu znowu kobiety odczuwają je dotkliwiej. Niemal co czwarta matka (23 proc.) przyznała, że po urodzeniu dziecka jej zarobki spadły. Wśród ojców podobne doświadczenie ma tylko co dziesiąty badany. Okazuje się, że rozwój kariery po macierzyńskim to nie tylko kwestia mniejszych szans na awans, ale także realnych strat finansowych.

Co ciekawe, dla mężczyzn rodzicielstwo bywa impulsem do większej mobilizacji. Wzrost ambicji zawodowych deklaruje 26 proc. ojców, podczas gdy u matek odsetek ten wynosi 22 proc. Znajduje to także odzwierciedlenie w zarobkach – wzrost wynagrodzenia po narodzinach dziecka odnotowało 20 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet.

Co mogą zrobić pracodawcy? Inkluzywność to nie tylko hasło

Eksperci są zgodni, że kluczową rolę w zmianie tej sytuacji odgrywają pracodawcy i budowanie włączającej kultury organizacyjnej. – Godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem wpływa na sytuację zawodową i finansową kobiet – potwierdziło to 57 proc. respondentek w badaniu Mastercard. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury organizacji, która będzie inkluzywna i wspierająca – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe. Jak dodaje, jej firma oferuje m.in. dodatkowy 16-tygodniowy urlop dla obojga rodziców czy programy wspierające kobiety wracające z urlopu macierzyńskiego.

Podobne działania podejmuje Lidl Polska. – Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim powinien być otwarciem nowego, satysfakcjonującego rozdziału w karierze. W Lidl Polska wierzymy, że rola pracodawcy nie kończy się na deklaracjach, dlatego w ramach inicjatywy „Kobieca Strona Lidla” aktywnie edukujemy kadrę menedżerską, jak wspierać rodziców w tym procesie – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych Lidl Polska.

Sukces mimo barier. Nagrodzono laureatki konkursu Sukces Pisany Szminką

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” towarzyszy finałowi XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, który od lat nagradza i promuje przedsiębiorczość Polek oraz liderów działających na rzecz równości. Podczas uroczystej gali w Warszawie nagrodzono kobiety i mężczyzn, którzy udowadniają, że sukces jest możliwy, a bariery można przełamywać.

Laureatki i laureaci XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką:

Biznes Roku (przychód > 10 mln zł): Izabela Kołaszewska-Gabor, Prezeska Zarządu FK Machinery by Kołaszewski

Biznes Roku (przychód < 10 mln zł): Kornelia Samanta Składzień, właścicielka Polka Pilates®

Mikrobiznes: Agnieszka Witkowska, właścicielka Architektury Porządku

Start-up Roku: Łucja Rugor, CEO Kosmok

Przedsiębiorcza Cudzoziemka: Mariya Terekhova, CEO Fast Line Studio Mariya

Liderka w Nowych Technologiach: Marta Klak, wiceprezeska Zarządu Polbionica

Inspiratorka Roku: Maria Deskur, Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania

Female Champion of Change: Ewa Lampart, Dyrektorka Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT

Male Champion of Change: Andrzej Borczyk, Prezes Zarządu Formika

Polka za Granicą: Dr Katarzyna Lasota Heller, założycielka kancelarii prawnej w Szwajcarii

Cyfrowy Biznes: Agnieszka Kowalska, twórczyni agencji Pracownik z pasją

Edukatorka Przyszłości: Ewa Drobek

Firma Zrównoważonego Przywództwa: Grupa Progres

Nagroda Specjalna Fundacji: Martyna Wojciechowska, założycielka fundacji UNAWEZA

