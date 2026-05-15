Zwycięzcy Huawei Startup Challenge. Kto zgarnął 300 tys. zł na innowacje?

Podczas gali finałowej jubileuszowej, piątej edycji Huawei Startup Challenge poznaliśmy zwycięzców. Tegoroczny konkurs, organizowany pod hasłem #TechForAgrinnovation, skupił się na rozwiązaniach z obszaru rolnictwa i produkcji żywności. Kapituła konkursowa, złożona z ekspertów ze świata biznesu, nauki i sektora publicznego, podzieliła nagrody o łącznej wartości 300 tys. zł.

Pierwsze miejsce i 150 tys. złotych zdobył startup Nirby. Firma opracowała system, który do precyzyjnego zarządzania gospodarstwem rolnym wykorzystuje dane satelitarne, autonomiczne drony i algorytmy sztucznej inteligencji. Technologia ma służyć optymalizacji nawożenia i poprawie jakości plonów.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. złotych otrzymał startup Biostra. Rozwija on technologię, która pozwala przetwarzać bioodpady w certyfikowane nawozy organiczno-mineralne. Z kolei na trzecim miejscu, z nagrodą 50 tys. złotych, uplasował się PeptechLab. Ten startup AgriTech tworzy rozwiązania biotechnologiczne oparte na peptydach, które mają pomóc wyeliminować antybiotyki i pestycydy z łańcucha produkcji żywności.

Czym jest AgriTech i dlaczego staje się kluczowy dla polskiego rolnictwa?

Tegoroczna edycja konkursu pokazała, jak dynamicznie rozwija się w Polsce branża nowoczesnych technologii dla rolnictwa. Projekty skupiały się na realnych problemach i wyzwaniach, co podkreślali zarówno organizatorzy, jak i partnerzy wydarzenia.

– Pięć edycji Huawei Startup Challenge pokazało, jak dynamicznie rozwija się polski ekosystem startupów i jak duży potencjał mają innowacje tworzone przez rodzime, młode firmy technologiczne. Tegoroczna odsłona programu jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ skupia się na sektorze rolno-spożywczym – obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnego funkcjonowania państwa – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Eksperci zwracają uwagę, że rolnictwo, przez lata postrzegane jako sektor tradycyjny, dziś wchodzi w fazę głębokiej transformacji. Jego przyszłość zależy od technologii, danych i automatyzacji.

– Startupy, które zobaczyliśmy w tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge, rozumieją to bardzo dobrze. Co ważne, wiele z tych projektów powstaje z myślą o realnych wdrożeniach i konkretnych problemach sektora rolno-spożywczego, a nie wyłącznie o samej technologii – wyjaśnił Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland. Jak dodał: – Dane i projekty, które widzimy, pokazują, że AgriTech w Polsce rośnie konsekwentnie.

Polskie startupy rosną w siłę. Potencjał doceniony przez partnerów

Główny zwycięzca, startup Nirby, otrzymał również Nagrodę Publiczności, ufundowaną przez firmę Karmnik. To jednak nie koniec wyróżnień. Partnerzy konkursu docenili potencjał biznesowy i innowacyjność także innych projektów.

Federacja Przedsiębiorców Polskich wyróżniła startup Nirby, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny nagrodził Projekt Gizmo, a firma Innotech4Life przyznała swoje wyróżnienie startupowi PeptechLab. Tak szerokie wsparcie pokazuje, że polski ekosystem AgriTech dojrzewa i tworzy rozwiązania gotowe do konkurowania nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także kluczowe uczelnie rolnicze i organizacje biznesowe. To sygnał, że współpraca między nauką, administracją a młodymi firmami technologicznymi staje się fundamentem dla transformacji jednego z najważniejszych sektorów gospodarki.

