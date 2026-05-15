Huawei Startup Challenge. Polskie firmy zmieniają rolnictwo

Łukasz Trybulski
2026-05-15 12:34

Znamy wyniki piątej edycji Huawei Startup Challenge. Konkurs dla startupów AgriTech wygrał Nirby, zdobywając 150 tys. zł. Łącznie w puli nagród było 300 tys. zł dla firm rozwijających technologie dla rolnictwa, które wspierają transformację sektora rolno-spożywczego. "Super Express" objął patronat medialnym nad tym wydarzeniem.

Zwycięzcy Huawei Startup Challenge. Kto zgarnął 300 tys. zł na innowacje?

Podczas gali finałowej jubileuszowej, piątej edycji Huawei Startup Challenge poznaliśmy zwycięzców. Tegoroczny konkurs, organizowany pod hasłem #TechForAgrinnovation, skupił się na rozwiązaniach z obszaru rolnictwa i produkcji żywności. Kapituła konkursowa, złożona z ekspertów ze świata biznesu, nauki i sektora publicznego, podzieliła nagrody o łącznej wartości 300 tys. zł.

Pierwsze miejsce i 150 tys. złotych zdobył startup Nirby. Firma opracowała system, który do precyzyjnego zarządzania gospodarstwem rolnym wykorzystuje dane satelitarne, autonomiczne drony i algorytmy sztucznej inteligencji. Technologia ma służyć optymalizacji nawożenia i poprawie jakości plonów.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. złotych otrzymał startup Biostra. Rozwija on technologię, która pozwala przetwarzać bioodpady w certyfikowane nawozy organiczno-mineralne. Z kolei na trzecim miejscu, z nagrodą 50 tys. złotych, uplasował się PeptechLab. Ten startup AgriTech tworzy rozwiązania biotechnologiczne oparte na peptydach, które mają pomóc wyeliminować antybiotyki i pestycydy z łańcucha produkcji żywności.

Czym jest AgriTech i dlaczego staje się kluczowy dla polskiego rolnictwa?

Tegoroczna edycja konkursu pokazała, jak dynamicznie rozwija się w Polsce branża nowoczesnych technologii dla rolnictwa. Projekty skupiały się na realnych problemach i wyzwaniach, co podkreślali zarówno organizatorzy, jak i partnerzy wydarzenia.

– Pięć edycji Huawei Startup Challenge pokazało, jak dynamicznie rozwija się polski ekosystem startupów i jak duży potencjał mają innowacje tworzone przez rodzime, młode firmy technologiczne. Tegoroczna odsłona programu jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ skupia się na sektorze rolno-spożywczym – obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnego funkcjonowania państwa – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Eksperci zwracają uwagę, że rolnictwo, przez lata postrzegane jako sektor tradycyjny, dziś wchodzi w fazę głębokiej transformacji. Jego przyszłość zależy od technologii, danych i automatyzacji.

– Startupy, które zobaczyliśmy w tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge, rozumieją to bardzo dobrze. Co ważne, wiele z tych projektów powstaje z myślą o realnych wdrożeniach i konkretnych problemach sektora rolno-spożywczego, a nie wyłącznie o samej technologii – wyjaśnił Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland. Jak dodał: – Dane i projekty, które widzimy, pokazują, że AgriTech w Polsce rośnie konsekwentnie.

Polskie startupy rosną w siłę. Potencjał doceniony przez partnerów

Główny zwycięzca, startup Nirby, otrzymał również Nagrodę Publiczności, ufundowaną przez firmę Karmnik. To jednak nie koniec wyróżnień. Partnerzy konkursu docenili potencjał biznesowy i innowacyjność także innych projektów.

Federacja Przedsiębiorców Polskich wyróżniła startup Nirby, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny nagrodził Projekt Gizmo, a firma Innotech4Life przyznała swoje wyróżnienie startupowi PeptechLab. Tak szerokie wsparcie pokazuje, że polski ekosystem AgriTech dojrzewa i tworzy rozwiązania gotowe do konkurowania nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także kluczowe uczelnie rolnicze i organizacje biznesowe. To sygnał, że współpraca między nauką, administracją a młodymi firmami technologicznymi staje się fundamentem dla transformacji jednego z najważniejszych sektorów gospodarki.

