Rafał Brzoska na Impact'26. Mam wizję i myślę, że najbliższe lata to udowodnią

Hubert Biskupski
Beata Lekszycka
2026-05-14 10:58

Na kongresie Impact 2026 w studiu Superbiznesu gościł prezes i założyciel InPostu, Rafał Brzoska. W rozmowie z Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego "Super Expressu", opowiedział o rozwoju swojej firmy, atutach, jakie ma Polska na globalnym rynku i wyzwaniach dla polskich przedsiębiorców.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express Rafał Brzoska, prezes InPostu, udziela wywiadu Hubertowi Biskupskiemu na kongresie Impact'26 w studiu Super Biznesu. Brzoska w eleganckim garniturze trzyma mikrofon, Biskupski w okularach notuje. Tło stanowią logotypy Super Biznes i Impact.
  • Rafał Brzoska podkreśla, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia i destynacją dla cudzoziemców, notując ogromny postęp od lat 90.
  • Polska nie ma szans na G7, ale może znaleźć się w top 15, jeśli skupi się na niszach rynkowych i rozwiąże kwestię miksu energetycznego.
  • Kluczowymi atutami Polaków są przedsiębiorcze DNA, umiejętność wykorzystywania szans i jednoczenia się w obliczu wyzwań, co należy pielęgnować.
  • Mimo problemów z niestabilnością przepisów, Brzoska wskazuje na postęp w deregulacji i apeluje do przedsiębiorców o pozytywne myślenie i proaktywne działanie.

Polskie szanse na G7

Na początku rozmowy red. Biskupski zapytał Rafała Brzoskę, czy rzeczywiście Polska jest najlepszym miejscem do życia, jak stwierdził podczas Impactu 2026 premier Donald Tusk. Prezes InPostu powiedział, że duzo podróżuje po Europie i wraca do kraju z wielką ulgą, uśmiechem i radością. - Polska stała się krajem do życia, o którym coraz częściej mówi się w kategoriach destynancji - stwierdził Brzoska. Cudzoziemcy na serio myślą o przeprowadzce do Polski. Poziom jakości dziś a początek lat 90. to przepaść - Wykonaliśmy wszyscy gigantyczną pracę, aby być tu gdzie dziś jesteśmy - podkreślił szef InPostu.

Brzoska, pytany czy Polska ma szansę  być w G7, zaprzeczył, ale możemy być w top 15. Hamulcem rozwoju jest mix energetyczny, musimy szukać swoich nisz, gdzie będziemy czempionami, wykorzystywać słabość konkurentów, przejmować firmy zagraniczne.

Największe atuty Polski

Rafał Brzoska powiedział, że mamy niesamowitą zdolność wykorzystywania szans, nie patrzymy na trudności, takie przedsiębiorcze DNA. Radzimy sobie w trudnych sytuacjach, potrafimy się zjednoczyć, co pokazała wojna na Ukrainie. Trzeba budować kapitał narodowy, silną gospodarkę w silnej Europie.

Apetyt na biznes

Na pytanie, czy ma dalej apetyt na biznes, Brzoska odpowiedział: - Gdybym nie miał, nie byłbym tutaj, nie otwierał nowego rozdziału w historii InPostu. Podkreślił, że ma wizję i najbliższe lata to udowodnią. - "Moje serce bije w InPoście, to jest mój dom. Firma , którą budowałem ze swoim zespołem od zera, jako inwestor wspieram inne polskie brandy, mogę podać nazwy 30 polskich firm, w których jestem zainwestowany". Dodał, że polscy przedsiębiorcy powinni się wspierać.

Największe wyzwania dla przedsiębiorców

Wiele osób nadal narzeka na niejasność i niestałość przepisów prawnych. To się zaczyna zmieniać przez ten duży zryw deregulacyjny, którzy zainicjowali przedsiębiorcy, a potem pałeczka została rzucona przez premiera Tuska. - Miałem w tym malutki udział - powiedział Brzoska. Dodał, że trzeba myśleć pozytywnie. Nie narzekajmy, starajmy się zrobić więcej. Wykorzystaliśmy daną nam szansę na tyle, ile było możliwe, znacznie lepiej niż inne kraje.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]

INPOST
RAFAŁ BRZOSKA