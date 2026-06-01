OKX i ZEN.COM rozpoczęły współpracę, dzięki której Polacy i użytkownicy z 6 innych krajów mogą natychmiast zasilać konta giełdy OKX z rachunków ZEN.COM.

Integracja ta znacznie upraszcza i przyspiesza proces wpłacania środków na giełdę OKX, eliminując bariery między tradycyjnymi finansami a cyfrowymi aktywami.

To strategiczny ruch napędzany europejskimi regulacjami MiCA, mający na celu zwiększenie zaufania i dostępności kryptowalut na kontynencie.

Partnerstwo symbolizuje dojrzewanie rynku finansowego, dążącego do stworzenia jednego, spójnego ekosystemu dla tradycyjnych i cyfrowych aktywów.

Co oznacza współpraca OKX i ZEN.COM dla użytkowników?

Giełda kryptowalut OKX oraz globalny dostawca infrastruktury płatniczej ZEN.COM ogłosiły partnerstwo, które ma realnie uprościć życie osobom inwestującym w cyfrowe aktywa. W praktyce oznacza to, że klienci ZEN.COM z Polski, Norwegii, Danii, Szwecji, Węgier, Czech i Rumunii mogą teraz błyskawicznie zasilać swoje portfele na giełdzie OKX. Pieniądze przelewane są bezpośrednio z ich wielowalutowych rachunków ZEN, co eliminuje jedną z największych barier na styku tradycyjnego systemu bankowego i świata kryptowalut.

Dotychczas proces wpłaty pieniędzy na giełdę bywał czasochłonny i skomplikowany. Dzięki nowej integracji transfery mają być natychmiastowe, a cały proces znacznie prostszy. Współpraca OKX ZEN.COM ma na celu zapewnienie użytkownikom nie tylko szybszych transferów, ale też łatwiejszej rejestracji i poczucia bezpieczeństwa. Obie firmy podkreślają, że chodzi o stworzenie zaufanego środowiska, w którym codzienne finanse płynnie łączą się z inwestowaniem.

„Adopcja kryptowalut w Europie wchodzi w nową fazę - skupioną nie tylko na innowacji, ale również na dostępności, zaufaniu i doświadczeniu użytkownika” – mówi Erald Ghoos, CEO Europe w OKX. „Integracja ZEN.COM pozwala nam usunąć jedną z największych barier, z jakimi nadal mierzą się użytkownicy: szybkie i płynne transfery środków pomiędzy tradycyjnymi finansami a aktywami cyfrowymi” – dodaje.

Europa otwiera się na kryptowaluty. Nowe regulacje MiCA w tle

Ta współpraca to nie przypadek. To część większego trendu na europejskim rynku, który nabrał tempa po wdrożeniu rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets). Nowe przepisy mają na celu uregulowanie rynku aktywów cyfrowych w Unii Europejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i wprowadzenie jasnych zasad dla firm z tej branży. Dla dużych graczy, takich jak OKX, to sygnał do wzmocnienia swojej obecności na Starym Kontynencie.

Giełda OKX, która uzyskała licencję MiCA w styczniu 2025 roku, systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę w Europie. Partnerstwo z ZEN.COM, który jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na 33 rynkach, idealnie wpisuje się w tę strategię. Integracja z ZEN.COM oferuje łatwiejszy dostęp do kryptowalut osobom, które na co dzień korzystają z kont wielowalutowych i oczekują prostych, regulowanych rozwiązań.

To strategiczny ruch dla obu firm

Dla ZEN.COM to partnerstwo jest elementem szerszej strategii, która zakłada zdobycie pozycji jednego z kluczowych europejskich dostawców infrastruktury płatniczej dla sektora aktywów cyfrowych. Fintech współpracuje już z wieloma czołowymi platformami kryptowalutowymi na świecie, a dołączenie do tego grona tak dużej giełdy jak OKX tylko wzmacnia jego pozycję.

„Widzimy rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników, którzy oczekują, że usługi finansowe będą działały natychmiastowo, globalnie i bez zbędnych barier - niezależnie od tego, czy operują w walutach tradycyjnych, czy aktywach cyfrowych” – komentuje Daniel Buttiġieġ, Chief Development Officer w ZEN.COM. Jak podkreśla, to właśnie dlatego globalne platformy cyfrowe wybierają ZEN.COM jako partnera.

Współpraca obu firm pokazuje, jak rynek finansowy w Europie dojrzewa. Zamiast budować dwa oddzielne światy – tradycyjnych finansów i kryptowalut – branża dąży do ich integracji. Celem jest stworzenie jednego, spójnego ekosystemu, w którym przepływ pieniędzy, niezależnie od ich formy, jest szybki, bezpieczny i zgodny z prawem.

