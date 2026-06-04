Długi weekend z Bożym Ciałem to pułapka dla kierowców – jeden niepozorny błąd może kosztować Cię fortunę.

Policja zapowiada intensywne kontrole, a za recydywę drogową mandat za przekroczenie prędkości sięga aż 5000 zł.

Dowiedz się, jakie inne wykroczenia są na celowniku funkcjonariuszy i co musisz zrobić, aby nie stracić prawa jazdy podczas wyjazdu.

Wyobraźmy sobie kierowcę jadącego na długi weekend nad morze. Na pustym odcinku drogi mocniej naciska pedał gazu, chcąc szybciej dotrzeć do celu. Jeśli przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 70 km/h, może otrzymać mandat w wysokości 2500 zł.

To jednak nie koniec. Jeśli wcześniej popełnił podobne wykroczenie i działa tzw. recydywa drogowa, kara zostanie podwojona. Wówczas mandat wzrasta do 5000 zł. To jedna z najwyższych grzywien, jakie mogą dziś otrzymać kierowcy za wykroczenia drogowe.

W praktyce oznacza to, że kilka minut „zaoszczędzonych” na trasie może kosztować więcej niż cały rodzinny wyjazd na długi weekend.

Kiedy mandat rośnie do 5000 zł?

Wielu kierowców nie wie, czym jest recydywa drogowa. Przepisy przewidują podwyższone kary dla osób, które ponownie popełniają najpoważniejsze wykroczenia w ciągu dwóch lat od ukarania za podobny czyn. Dotyczy to m.in. znacznego przekroczenia prędkości, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu czy wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Dlatego kierowca, który za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h zapłacił wcześniej mandat, przy kolejnym podobnym wykroczeniu może otrzymać już 5000 zł kary.

Tyle wynoszą mandaty za prędkość

Aktualny taryfikator mandatów przewiduje następujące kary za przekroczenie prędkości o ponad:

30 km/h – 800 zł,

40 km/h – 1000 zł,

50 km/h – 1500 zł,

60 km/h – 2000 zł,

70 km/h – 2500 zł.

W przypadku recydywy kwoty są podwajane.

Nie tylko prędkość. Te mandaty kierowcy dostają najczęściej

Podczas długich weekendów policjanci zwracają uwagę nie tylko na szybkość jazdy. Za korzystanie z telefonu trzymanego w ręku podczas prowadzenia pojazdu grozi mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu może kosztować 1500 zł, a w recydywie nawet 3000 zł. Taką samą karę przewidziano za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. Kierowcy przewożący dzieci bez wymaganych zabezpieczeń również muszą liczyć się z mandatem i punktami karnymi.

Punkty karne i utrata prawka

Wysoka kara finansowa to tylko część problemu. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowca może otrzymać nawet 15 punktów karnych. To oznacza, że kilka błędów popełnionych podczas jednego wyjazdu może znacząco przybliżyć do przekroczenia limitu punktów i utraty uprawnień. Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego od lat podkreślają, że nieuchronność kary działa skuteczniej niż sama wysokość mandatu.

Czy można stracić prawo jazdy? Tak. Nadal obowiązuje przepis przewidujący zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Dla wielu kierowców to dużo poważniejsza konsekwencja niż sam mandat. Utrata uprawnień oznacza problemy z codziennym funkcjonowaniem, a w wielu przypadkach także z wykonywaniem pracy.

Gdzie policja będzie kontrolować najczęściej?

Podczas Bożego Ciała funkcjonariusze koncentrują się przede wszystkim na drogach wyjazdowych z dużych miast, trasach prowadzących do popularnych miejscowości turystycznych oraz odcinkach, gdzie regularnie dochodzi do wypadków. Dodatkowe kontrole można spotkać również w pobliżu miejsc, gdzie odbywają się procesje i uroczystości religijne związane z Bożym Ciałem.

Długi weekend powinien kojarzyć się z odpoczynkiem, a nie spotkaniem policjantów. Tymczasem pośpiech prowadzi najczęściej do kosztownych błędów. Kilka minut zyskanych na trasie może oznaczać mandat liczony w tysiącach złotych, punkty karne, a nawet utratę prawa jazdy. Warto o tym pamiętać, zanim mocniej wciśniemy pedał gazu.

FAQ

Jaki jest najwyższy mandat dla kierowcy?Za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h w warunkach recydywy mandat może wynieść 5000 zł.

Czy podczas Bożego Ciała będzie więcej kontroli?Tak. Policja tradycyjnie prowadzi wzmożone działania podczas długich weekendów i świąt.

Za co najczęściej kierowcy dostają mandaty?Za przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz wykroczenia wobec pieszych.

Kiedy działa recydywa drogowa?Gdy kierowca ponownie popełni określone wykroczenie w ciągu dwóch lat od poprzedniego ukarania.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]