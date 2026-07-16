Seniorzy mogą nie płacić za śmieci. Wystarczy spełnić jeden warunek

Wiele osób starszych nie wie, że mogą legalnie uniknąć opłat za wywóz śmieci, co stanowi znaczące odciążenie domowego budżetu.

Całkowite zwolnienie jest możliwe, gdy nieruchomość jest niezamieszkana, np. podczas dłuższego pobytu w szpitalu, ale zawsze wymaga zgłoszenia do gminy.

Sprawdź, czy Twoja gmina oferuje ulgi dla seniorów lub czy możesz całkowicie przestać płacić – dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku i uniknij niepotrzebnych kosztów!

Rosnące opłaty za odpady komunalne coraz mocniej obciążają domowe budżety. Dla wielu osób starszych rachunek za wywóz śmieci jest kolejnym stałym wydatkiem, którego nie da się uniknąć. Okazuje się jednak, że przepisy przewidują sytuacje, w których emeryci mogą zostać całkowicie zwolnieni z opłat lub skorzystać z ulg oferowanych przez samorządy. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Aby skorzystać z preferencji, trzeba wiedzieć, kiedy przysługuje zwolnienie z opłat i złożyć odpowiedni wniosek.

Kiedy emeryt może nie płacić za wywóz śmieci?

Najdalej idącą ulgą jest całkowite zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy ono sytuacji, gdy nieruchomość pozostaje faktycznie niezamieszkana i nie są w niej wytwarzane odpady.

Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi wtedy, gdy samotnie mieszkający senior przez dłuższy czas przebywa w szpitalu, sanatorium, domu opieki lub u rodziny. Jeżeli lokal pozostaje pusty przez dłuższy okres, właściciel może wystąpić o zawieszenie naliczania opłat.

Nie oznacza to jednak, że wystarczy po prostu przestać płacić rachunki. Każda taka sytuacja wymaga zgłoszenia do gminy.

Sam wniosek nie wystarczy

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat musi złożyć w urzędzie gminy lub miasta deklarację potwierdzającą, że nieruchomość pozostaje niezamieszkana. We wniosku należy wskazać okres, w którym lokal będzie pusty. Samorząd może również zażądać dokumentów potwierdzających nieobecność, np. zaświadczenia ze szpitala, sanatorium lub domu pomocy społecznej. W niektórych gminach wymagane jest także oświadczenie, że w lokalu nie powstają żadne odpady. Dopiero po dopełnieniu tych formalności możliwe jest wstrzymanie naliczania opłat.

Nie tylko pełne zwolnienie. Gminy oferują także inne ulgi

Na całkowite zwolnienie nie mogą liczyć wszyscy seniorzy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala jednak samorządom wprowadzać własne programy pomocowe. Z takich rozwiązań mogą korzystać między innymi osoby o niskich dochodach, seniorzy prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe, osoby z niepełnosprawnościami, a także właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady. Zakres pomocy zależy od miejsca zamieszkania, dlatego wysokość ulg może się znacząco różnić między poszczególnymi gminami.

Warszawa już pomaga części mieszkańców

Jednym z przykładów lokalnego wsparcia jest Warszawska Pomoc Osłonowa. Program skierowany jest do osób samotnie gospodarujących, których dochody są niskie. W ramach pomocy można otrzymać zasiłek celowy pokrywający co najmniej połowę kosztów związanych z opłatami za odpady komunalne, co dla wielu seniorów oznacza realne odciążenie domowego budżetu. Podobne rozwiązania funkcjonują również w części innych samorządów, choć zasady ich przyznawania nie są jednolite.

Gdzie szukać informacji?

Formularze potrzebne do ubiegania się o ulgę lub zwolnienie z opłat można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin i miast, w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie ePUAP oraz bezpośrednio w urzędach.

Przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić lokalne uchwały lub skontaktować się z wydziałem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami. To właśnie gmina decyduje o szczegółowych zasadach przyznawania ulg.

Lepiej nie rezygnować z opłat na własną rękę

Eksperci przypominają, że samodzielne zaprzestanie płacenia za wywóz śmieci może skończyć się problemami finansowymi. Jeżeli zwolnienie z opłat nie zostało wcześniej przyznane przez gminę, zaległości mogą skutkować naliczeniem odsetek, wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a nawet koniecznością zapłaty wyższych należności. Dlatego przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czy w miejscu zamieszkania obowiązują programy wsparcia dla emerytów oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby legalnie obniżyć lub całkowicie znieść opłaty za odpady komunalne.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]