Anna Dymna szczerze o emeryturze. Tyle dała jej dodatkowa praca

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-07-20 9:29

Anna Dymna obchodzi 20 lipca 2026 roku 75. urodziny i przy tej okazji wracają jej słowa o emeryturze pisze serwis kobieta.wp.pl. Aktorka przyznała, że otrzymuje świadczenie wyższe od dawnej pensji, podkreślając, że to efekt dziesięciu dodatkowych lat pracy.

  • Anna Dymna, ikona polskiego kina, przeszła na emeryturę w 2022 roku i z zaskoczeniem odkryła, że jej świadczenie jest znacznie wyższe niż dotychczasowa pensja.
  • Wyższa emerytura aktorki wynika z faktu, że pracowała ona aż 10 lat dłużej, niż wynosił wymagany staż pracy.
  • Mimo że decyzja o przejściu na emeryturę była podyktowana presją otoczenia, Dymna przyznaje, że finansowo wyszła na tym korzystnie.
  • Przypadek Anny Dymnej to wyjątek – wielu polskich artystów otrzymuje niskie emerytury i musi kontynuować pracę zawodową.

Anna Dymna o emeryturze

Anna Dymna od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Słynna aktorka świętuje 20 lipca 75. urodziny. Publiczność pamięta ją z ról w takich produkcjach jak „Znachor”, „Trędowata”, „Królowa Bona” czy „Mistrz i Małgorzata”. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 60. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a od 1973 roku przez blisko pół wieku była związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Na emeryturę przeszła dopiero w 2022 roku. Jak przyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd, decyzja była podyktowana okolicznościami, choć sama nie uważała jej za konieczną.

– Trzy lata temu musiałam pójść na emeryturę, bo coraz częściej słyszałam, że starzy zabierają etaty, co jest straszną głupotą, ale nieważne – mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd. Aktorka podkreśliła, że wysokość jej świadczenia okazała się dla niej pozytywnym zaskoczeniem.

Na tę emeryturę sobie poszłam i dobrze na tym wyszłam, bo mam emeryturę dużo wyższą, niż miałam pensję, bo dziesięć lat dłużej pracowałam. Mam na prąd w każdym razie – podsumowała z charakterystycznym dla siebie humorem.

Nie każdy artysta może liczyć na wysoką emeryturę

Przypadek Anny Dymnej nie jest jednak regułą. Wielu przedstawicieli świata kultury otwarcie przyznaje, że emerytury nie pozwalają im utrzymać dotychczasowego poziomu życia. Z tego powodu nadal podejmują pracę zawodową. O swojej sytuacji mówił m.in. Zbigniew Buczkowski, który nie ukrywa, że bez dalszej aktywności zawodowej byłoby mu trudno poradzić sobie finansowo. Jak podkreślał słynny aktor, dalsza praca to dla niego nie tylko sposób na poprawę domowego budżetu, ale także możliwość pozostania aktywnym zawodowo oraz utrzymywania kontaktu z publicznością, który nadal daje mu dużą satysfakcję.   

75. urodziny Anny Dymnej
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PGE-Magazyny

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