Nowe przepisy już wkrótce wchodzą w życie
Od 1 lipca 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekonuje, że zmiany uproszczą pracę urzędów i pozwolą lepiej zarządzać danymi dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego w całym kraju.
Cyfryzacja przyspieszy pracę urzędników
Chodzi o projekt rozporządzenia dotyczący cyfryzacji planowania przestrzennego, który został właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają ujednolicić sposób prowadzenia danych przestrzennych dla planów zagospodarowania w całej Polsce.
Najbardziej odczują to urzędnicy. Według resortu aż około 2400 osób pracujących przy planowaniu przestrzennym dostanie nowe narzędzia i uproszczenia, które mają usprawnić codzienną pracę.
Na zmianach skorzystają urzędnicy i mieszkańcom
Zmiany obejmą między innymi łatwiejszy monitoring planów zagospodarowania, szybsze śledzenie zmian w przestrzeni oraz sprawniejsze wydawanie decyzji administracyjnych. Urzędy będą mogły też szerzej korzystać z nowoczesnych technologii.
Resort podkreśla, że cyfryzacja ma przynieść korzyści nie tylko urzędnikom. Skorzystać mają także zwykli mieszkańcy.
Łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania
Dzięki nowym rozwiązaniom około 34 milionów Polaków dostanie łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania i inwestycjach w swojej okolicy.
Nowe przepisy mają też zwiększyć udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. W praktyce łatwiej będzie sprawdzić, co powstanie obok naszego domu i szybciej reagować na planowane inwestycje.
Rząd chce skończyć z urzędniczym chaosem
Rząd liczy, że cyfrowa rewolucja skończy z częścią urzędniczego chaosu i przyspieszy załatwianie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.
Czy tak będzie? Pierwszy test już za rok.