Nowe przepisy już wkrótce wchodzą w życie

Od 1 lipca 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekonuje, że zmiany uproszczą pracę urzędów i pozwolą lepiej zarządzać danymi dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego w całym kraju.

Cyfryzacja przyspieszy pracę urzędników

Chodzi o projekt rozporządzenia dotyczący cyfryzacji planowania przestrzennego, który został właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają ujednolicić sposób prowadzenia danych przestrzennych dla planów zagospodarowania w całej Polsce.

Najbardziej odczują to urzędnicy. Według resortu aż około 2400 osób pracujących przy planowaniu przestrzennym dostanie nowe narzędzia i uproszczenia, które mają usprawnić codzienną pracę.

Na zmianach skorzystają urzędnicy i mieszkańcom

Zmiany obejmą między innymi łatwiejszy monitoring planów zagospodarowania, szybsze śledzenie zmian w przestrzeni oraz sprawniejsze wydawanie decyzji administracyjnych. Urzędy będą mogły też szerzej korzystać z nowoczesnych technologii.

Resort podkreśla, że cyfryzacja ma przynieść korzyści nie tylko urzędnikom. Skorzystać mają także zwykli mieszkańcy.

Łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania

Dzięki nowym rozwiązaniom około 34 milionów Polaków dostanie łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania i inwestycjach w swojej okolicy.

Nowe przepisy mają też zwiększyć udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. W praktyce łatwiej będzie sprawdzić, co powstanie obok naszego domu i szybciej reagować na planowane inwestycje.

Rząd chce skończyć z urzędniczym chaosem

Rząd liczy, że cyfrowa rewolucja skończy z częścią urzędniczego chaosu i przyspieszy załatwianie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.

Czy tak będzie? Pierwszy test już za rok.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]