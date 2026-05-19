Rewolucja w urzędach. Wielkie zmiany w planowaniu przestrzennym

Dariusz Brzostek
2026-05-19 10:36

To mają być prawdziwe porządki w urzędach. Rząd szykuje wielką cyfrową rewolucję w planowaniu przestrzennym. Już od lipca 2026 roku tysiące urzędników mają pracować szybciej i wygodniej, a Polacy łatwiej sprawdzą, co można budować w ich okolicy. Czy to oznacza koniec z chaosem i szukaniem dokumentów po segregatorach?

Autor: archiwum redakcji/ Materiały prasowe Mapa zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka, przedstawiająca szczegółowe plany rozwoju, podziały na tereny zabudowy, rolne, leśne oraz infrastrukturę drogową. Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego mają zostać wprowadzone w życie w 2026 roku.

Nowe przepisy już wkrótce wchodzą w życie

Od 1 lipca 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekonuje, że zmiany uproszczą pracę urzędów i pozwolą lepiej zarządzać danymi dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego w całym kraju

Cyfryzacja przyspieszy pracę urzędników

Chodzi o projekt rozporządzenia dotyczący cyfryzacji planowania przestrzennego, który został właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają ujednolicić sposób prowadzenia danych przestrzennych dla planów zagospodarowania w całej Polsce.

Najbardziej odczują to urzędnicy. Według resortu aż około 2400 osób pracujących przy planowaniu przestrzennym dostanie nowe narzędzia i uproszczenia, które mają usprawnić codzienną pracę. 

Na zmianach skorzystają urzędnicy i mieszkańcom

Zmiany obejmą między innymi łatwiejszy monitoring planów zagospodarowania, szybsze śledzenie zmian w przestrzeni oraz sprawniejsze wydawanie decyzji administracyjnych. Urzędy będą mogły też szerzej korzystać z nowoczesnych technologii.

Resort podkreśla, że cyfryzacja ma przynieść korzyści nie tylko urzędnikom. Skorzystać mają także zwykli mieszkańcy. 

Łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania 

Dzięki nowym rozwiązaniom około 34 milionów Polaków dostanie łatwiejszy dostęp do informacji o planach zagospodarowania i inwestycjach w swojej okolicy.

Nowe przepisy mają też zwiększyć udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. W praktyce łatwiej będzie sprawdzić, co powstanie obok naszego domu i szybciej reagować na planowane inwestycje

Rząd chce skończyć z urzędniczym chaosem 

Rząd liczy, że cyfrowa rewolucja skończy z częścią urzędniczego chaosu i przyspieszy załatwianie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.

Czy tak będzie? Pierwszy test już za rok.

