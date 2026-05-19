Nawet 1820 zł dla rodziców w roku szkolnym 2026/2027. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

Fundament wsparcia, czyli 800 plus i 300 plus

Dla niemal każdej rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym podstawą wsparcia są dwa dobrze znane programy:

Rodzina 800 plus , czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów.

, czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Dobry Start (300 plus), czyli jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną, przysługujące raz w roku na każdego ucznia do 20. roku życia (lub 24. w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności).

W miesiącu wypłaty świadczenia na wyprawkę, na konto rodziców wpłynie więc co najmniej 1100 zł (800 zł + 300 zł). To jednak dopiero początek możliwego wsparcia.

Jakie dodatki powiększą kwotę? Oto wyliczenia

Kluczem do uzyskania wyższego wsparcia są dodatki do zasiłku rodzinnego. Przysługują one, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze, które pokazują, jak rośnie kwota wsparcia.

Scenariusz 1: Rodzina o niskich dochodach

Jeśli spełniasz kryterium dochodowe, możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

800 zł (Rodzina 800+)

300 zł (Dobry Start)

124 zł (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat).

100 zł (jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1324 zł

Scenariusz 2: Samotny rodzic z dzieckiem uczącym się poza domem

Samotne wychowywanie dziecka i konieczność jego nauki w innej miejscowości (np. w internacie) uprawnia do kolejnych dodatków.

1324 zł (kwota ze Scenariusza 1)

193 zł (dodatek dla samotnego rodzica).

113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1630 zł

Scenariusz 3: Samotny rodzic dziecka z niepełnosprawnością

Najwyższe wsparcie przewidziano dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji, np. samotnych rodziców wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

800 zł (Rodzina 800+)

300 zł (Dobry Start)

124 zł (zasiłek rodzinny)

100 zł (dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego)

273 zł (podwyższony dodatek dla samotnego rodzica dziecka z niepełnosprawnością).

110 zł (dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka w wieku powyżej 5 lat).

113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania)

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1820 zł

Kluczowe terminy, których musisz pilnować

Aby otrzymać pieniądze na czas, kluczowe jest terminowe złożenie wniosków. Nabór wniosków o świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2026/2027 rusza 1 lipca i potrwa do 30 listopada 2026 roku.

Ważna zasada: Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia 300+ najpóźniej do 30 września. Doświadczenia pokazują, że odpowiednio szybkie złożenie wniosku skutkuje wypłatą pieniędzy jeszcze w wakacje. Dzięki temu środki na wyprawkę znajdą się na koncie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

Jak i gdzie złożyć wnioski o dodatkowe pieniądze?

Wszystkie wnioski (zarówno o 800+, jak i 300+) składa się obecnie wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem:

aplikacji mobilnej mZUS,

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

bankowości elektronicznej Twojego banku,

portalu Emp@tia.

Wnioski o zasiłek rodzinny i związane z nim dodatki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (często za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej).

