Nawet 1820 zł dla rodziców w roku szkolnym 2026/2027. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

Anna Wojnowska
2026-05-19 11:57

Powoli zbliża się rok szkolny 2026/2027, a wraz z nim wydatki na podręczniki, zeszyty i przybory. Okazuje się, że poza standardowym wsparciem, na konto rodziców może wpłynąć znacznie więcej pieniędzy. Wyjaśniamy, jak z podstawowej kwoty pozyskać nawet ponad 1800 zł i co zrobić, by pieniądze otrzymać jeszcze w wakacje.

Autor: Vlada Karpovich/ Pexels.com

Fundament wsparcia, czyli 800 plus i 300 plus

Dla niemal każdej rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym podstawą wsparcia są dwa dobrze znane programy:

  • Rodzina 800 plus, czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów.
  • Dobry Start (300 plus), czyli jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną, przysługujące raz w roku na każdego ucznia do 20. roku życia (lub 24. w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności).

W miesiącu wypłaty świadczenia na wyprawkę, na konto rodziców wpłynie więc co najmniej 1100 zł (800 zł + 300 zł). To jednak dopiero początek możliwego wsparcia.

Jakie dodatki powiększą kwotę? Oto wyliczenia

Kluczem do uzyskania wyższego wsparcia są dodatki do zasiłku rodzinnego. Przysługują one, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze, które pokazują, jak rośnie kwota wsparcia.

Scenariusz 1: Rodzina o niskich dochodach

Jeśli spełniasz kryterium dochodowe, możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

  • 800 zł (Rodzina 800+)
  • 300 zł (Dobry Start)
  • 124 zł (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat).
  • 100 zł (jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1324 zł

Scenariusz 2: Samotny rodzic z dzieckiem uczącym się poza domem

Samotne wychowywanie dziecka i konieczność jego nauki w innej miejscowości (np. w internacie) uprawnia do kolejnych dodatków.

  • 1324 zł (kwota ze Scenariusza 1)
  • 193 zł (dodatek dla samotnego rodzica).
  • 113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1630 zł

Scenariusz 3: Samotny rodzic dziecka z niepełnosprawnością

Najwyższe wsparcie przewidziano dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji, np. samotnych rodziców wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  • 800 zł (Rodzina 800+)
  • 300 zł (Dobry Start)
  • 124 zł (zasiłek rodzinny)
  • 100 zł (dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego)
  • 273 zł (podwyższony dodatek dla samotnego rodzica dziecka z niepełnosprawnością).
  • 110 zł (dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka w wieku powyżej 5 lat).
  • 113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania)

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1820 zł

Kluczowe terminy, których musisz pilnować

Aby otrzymać pieniądze na czas, kluczowe jest terminowe złożenie wniosków. Nabór wniosków o świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2026/2027 rusza 1 lipca i potrwa do 30 listopada 2026 roku.

Ważna zasada: Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia 300+ najpóźniej do 30 września. Doświadczenia pokazują, że odpowiednio szybkie złożenie wniosku skutkuje wypłatą pieniędzy jeszcze w wakacje. Dzięki temu środki na wyprawkę znajdą się na koncie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

Jak i gdzie złożyć wnioski o dodatkowe pieniądze?

Wszystkie wnioski (zarówno o 800+, jak i 300+) składa się obecnie wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem:

  • aplikacji mobilnej mZUS,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej Twojego banku,
  • portalu Emp@tia.

Wnioski o zasiłek rodzinny i związane z nim dodatki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (często za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej).

