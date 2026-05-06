KE zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, zapewniając blisko 190 mld zł dla polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego, co potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, otrzymując 43,7 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na rozwój obrony przeciwlotniczej, systemów antydronowych i modernizację infrastruktury wojskowej.

Umowa zostanie podpisana w piątek przez unijnych komisarzy oraz szefów MON i MF, a 89% funduszy ma trafić bezpośrednio do polskiego przemysłu i gospodarki.

Zielone światło od KE: Polska liderem programu SAFE i beneficjentem 190 mld zł

We wtorek wieczorem, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił na platformie X przełomową wiadomość: Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To historyczna decyzja, która przekłada się na potężny zastrzyk finansowy dla naszego kraju – blisko 190 mld zł trafi do polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego. – Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego – napisał wicepremier.

Na co zostaną przeznaczone środki? Kluczowe inwestycje w obronność

Polska jest największym beneficjentem programu, znacznie wyprzedzając Węgry i Francję, które mają otrzymać po 16,2 mld euro. Uroczyste podpisanie umowy z unijnymi komisarzami, Piotrem Serafinem i Andriusem Kubiliusem, a także z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim, zaplanowano na najbliższy piątek w Warszawie.

Środki pozyskane z programu SAFE, opiewające na blisko 190 mld zł, zostaną przeznaczone na szereg kluczowych inwestycji mających na celu wzmocnienie polskiego potencjału obronnego. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, część funduszy zostanie skierowana na realizację programu Tarcza Wschód, strategicznej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. – Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej! Podpisanie umowy już w ten piątek! – napisał szef MON.

Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego.…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 5, 2026