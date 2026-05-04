W najbliższy piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę otwierającą linię kredytową w ramach programu SAFE na kwotę 43,7 mld euro, która zostanie przeznaczona wyłącznie na zakup sprzętu wojskowego.

Program SAFE nie jest jednorazową pożyczką, a szacowane oprocentowanie poszczególnych transz, z których Polska będzie korzystać w miarę potrzeb, wynosi około 3,18%.

Ze względu na wcześniejsze weto prezydenta, środki z SAFE nie trafią do Policji i Straży Granicznej, jednak rząd zapewnia, że finalizuje dla nich alternatywne źródło finansowania.

Zgodnie z deklaracją rządu, aż 89% funduszy z programu ma zasilić polską gospodarkę, a głównym beneficjentem środków będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Podpisanie umowy na 43,7 mld euro. Co to jest program SAFE?

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to już w ten piątek w Warszawie zostanie sfinalizowana umowa pożyczkowa z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Jak poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw tego programu, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, będzie to duża uroczystość, bo „tak dużego programu zbrojeniowego nie mieliśmy”. Ze strony polskiej pod umową podpiszą się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Komisję Europejską reprezentować będą komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius.

Warto jednak od razu wyjaśnić, że piątkowe wydarzenie nie oznacza, że na konto Polski wpłynie od razu cała kwota. To bardziej otwarcie ogromnej linii kredytowej. Podpisanie umowy w ramach programu SAFE oznacza otwarcie linii kredytowej na kwotę 43,7 mld euro, z której Polska będzie mogła finansować zakupy sprzętu wojskowego. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka tłumaczy to w prosty sposób: „My otwieramy linię kredytową, czyli leżą pieniądze w Komisji (Europejskiej) i my wtedy, kiedy potrzebujemy, bierzemy maksymalnie do kwoty 43,7 mld euro”. Każdy taki pobór środków będzie traktowany jak osobna „mikropożyczka”, co oznacza, że oprocentowanie może być różne dla każdej z transz. Na podstawie danych historycznych Ministerstwo Finansów szacuje je na około 3,18 proc.

SAFE: 30 mld euro w 30 dni

Weto prezydenta zmieniło zasady. Kto nie dostanie pieniędzy z SAFE?

Początkowe plany rządu Donalda Tuska zakładały, że część środków z programu SAFE trafi także do Policji i Straży Granicznej. Te plany pokrzyżowało jednak marcowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej program.

Jak twierdzi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, decyzja prezydenta „de facto przekreśliła” możliwość bezpośredniego finansowania Policji czy Straży Granicznej z tych środków. Mimo to zapewniła, że rząd finalizuje alternatywne rozwiązanie, aby te formacje również otrzymały potrzebne dofinansowanie, ale będzie ono pochodzić z innego źródła. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego sprawiła, że cała pożyczka na zbrojenia w ramach programu SAFE trafi wyłącznie na zakupy sprzętu wojskowego.

Zgodnie z deklaracjami rządu, pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na:

realizację programu Tarcza Wschód,

rozwój systemów antydronowych,

wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i artylerii,

modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

