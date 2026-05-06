Prezydent Trump wstrzymał „Projekt Wolność”, mający eskortować statki w Cieśninie Ormuz, na „krótki okres czasu”.

Decyzja ta jest podyktowana postępami w rozmowach z Iranem oraz prośbą Pakistanu i innych krajów.

Mimo zawieszenia projektu, blokada cieśniny Ormuz pozostaje w pełnej mocy.

Wstrzymanie ma na celu sprawdzenie, czy dojdzie do sfinalizowania i podpisania porozumienia z Iranem.

Niespodziewana decyzja prezydenta Donalda Trumpa: Zawieszenie "Projektu Wolność" i jego tło

Świat obiegła zaskakująca wiadomość, którą przekazał prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca ogłosił zawieszenie operacji o nazwie „Projekt Wolność”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa statkom handlowym przepływającym przez Cieśninę Ormuz. Projekt, zainicjowany zaledwie dzień wcześniej, miał być odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie i incydenty z udziałem irańskich sił zbrojnych. Decyzja o jego wstrzymaniu, choć tymczasowa, została uzasadniona „ogromnym sukcesem militarnym” w kampanii przeciwko Iranowi oraz „ogromnymi postępami w kierunku pełnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu”.

Zaledwie dzień wcześniej duński koncern Maersk poinformował, że jeden z jego statków bezpiecznie opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. To pierwszy taki przypadek od czasu eskalacji konfliktu w regionie.

Prezydent Trump podkreślił, że inicjatywa została wstrzymana na prośbę Pakistanu i innych krajów, co sugeruje szersze konsultacje dyplomatyczne. Blokada regionu pozostaje jednak w pełnej mocy, co wskazuje, że Waszyngton nadal utrzymuje presję, jednocześnie otwierając furtkę do negocjacji. Brak dodatkowych wyjaśnień ze strony prezydenta Donalda Trumpa pozostawia pole do spekulacji na temat szczegółów prowadzonych rozmów i potencjalnego kształtu przyszłego porozumienia.

Cieśnina Ormuz. Ten wąski szlak wodny, położony między Zatoką Perską a Zatoką Omańską, jest strategicznym punktem na mapie światowego handlu. Przez Cieśninę Ormuz przepływa około jednej piątej światowej ropy naftowej, co czyni ją niezwykle wrażliwym punktem w globalnym łańcuchu dostaw energii. Jakiekolwiek zakłócenia w tym rejonie mają natychmiastowe i poważne konsekwencje dla cen ropy oraz stabilności gospodarki światowej.

