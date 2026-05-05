Wojska USA eskortują statki w cieśninie Ormuz. Maersk potwierdza

Grażyna Czekalińska
PAP
Marta Kowalska
2026-05-05 10:44

Napięcie na Bliskim Wschodzie uderza w światowy handel, ale pojawia się pierwszy sygnał przełomu. Jeden z gigantów żeglugi potwierdza: statki znów ruszają, choć pod silną ochroną. To może mieć znaczenie dla dostaw surowców i cen na całym świecie.

Autor: Shutterstock Tankowiec przepływający przez turkusową wodę oraz zbliżenie na mapę z zaznaczoną cieśniną Ormuz.
Duński koncern Maersk poinformował, że jeden z jego statków bezpiecznie opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. To pierwszy taki przypadek od czasu eskalacji konfliktu w regionie.

Statek pod ochroną USA

Chodzi o jednostkę Alliance Fairfax, która transportowała pojazdy i płynęła pod banderą USA. Jak przekazał Maersk, statek przepłynął przez cieśninę i 4 maja opuścił Zatokę Perską, a cała operacja przebiegła bez zakłóceń.

Eskorta była konieczna, ponieważ po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem ruch w regionie został poważnie ograniczony. Część statków utknęła w Zatoce Perskiej, czekając na możliwość bezpiecznego wypłynięcia.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla świata

Cieśnina Ormuz to jedno z najważniejszych miejsc na mapie globalnego handlu. Przed konfliktem przepływało tędy około 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu.

Blokada szlaku przez Iran wywołała ogromne obawy o dostawy surowców i natychmiast odbiła się na rynkach. Nawet krótkotrwałe zakłócenia w tym miejscu potrafią zachwiać globalnym systemem transportu.

Rynki reagują natychmiast

Informacje o możliwym odblokowaniu ruchu w regionie przyniosły szybkie reakcje. Ceny ropy zaczęły spadać, choć wcześniej gwałtownie rosły.

Eksperci podkreślają jednak, że to dopiero pierwsze sygnały poprawy sytuacji. – Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów się poruszają, ale system nie wróci do normy natychmiast – ocenił Nigel Green z deVere Group.

Powrót statków to dopiero początek

Specjaliści ostrzegają, że nawet jeśli kolejne jednostki będą opuszczać region, skutki kryzysu pozostaną odczuwalne jeszcze przez długi czas. Problemy logistyczne, opóźnienia i zmiany w łańcuchach dostaw mogą wpływać na ceny i dostępność surowców.

– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, jest już zmieniony – podkreślają analitycy.

Co to oznacza dla świata?

Sytuacja w cieśnina Ormuz to jeden z kluczowych czynników wpływających na globalną gospodarkę. Każde odblokowanie transportu daje nadzieję na stabilizację, ale nie oznacza natychmiastowego powrotu do normalności.

Decyzje wojskowe i rozwój konfliktu będą w najbliższych tygodniach kluczowe dla cen paliw, energii i całego światowego handlu.

