Napięcie na Bliskim Wschodzie wpływa na globalny handel, ale pojawia się sygnał nadziei na przełom.

Gigant żeglugowy Maersk potwierdza, że statki znów ruszają, ale pod silną ochroną.

To może mieć ogromne znaczenie dla dostaw surowców i cen na całym świecie.

Duński koncern Maersk poinformował, że jeden z jego statków bezpiecznie opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. To pierwszy taki przypadek od czasu eskalacji konfliktu w regionie.

Statek pod ochroną USA

Chodzi o jednostkę Alliance Fairfax, która transportowała pojazdy i płynęła pod banderą USA. Jak przekazał Maersk, statek przepłynął przez cieśninę i 4 maja opuścił Zatokę Perską, a cała operacja przebiegła bez zakłóceń.

Eskorta była konieczna, ponieważ po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem ruch w regionie został poważnie ograniczony. Część statków utknęła w Zatoce Perskiej, czekając na możliwość bezpiecznego wypłynięcia.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla świata

Cieśnina Ormuz to jedno z najważniejszych miejsc na mapie globalnego handlu. Przed konfliktem przepływało tędy około 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu.

Blokada szlaku przez Iran wywołała ogromne obawy o dostawy surowców i natychmiast odbiła się na rynkach. Nawet krótkotrwałe zakłócenia w tym miejscu potrafią zachwiać globalnym systemem transportu.

Rynki reagują natychmiast

Informacje o możliwym odblokowaniu ruchu w regionie przyniosły szybkie reakcje. Ceny ropy zaczęły spadać, choć wcześniej gwałtownie rosły.

Eksperci podkreślają jednak, że to dopiero pierwsze sygnały poprawy sytuacji. – Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów się poruszają, ale system nie wróci do normy natychmiast – ocenił Nigel Green z deVere Group.

Powrót statków to dopiero początek

Specjaliści ostrzegają, że nawet jeśli kolejne jednostki będą opuszczać region, skutki kryzysu pozostaną odczuwalne jeszcze przez długi czas. Problemy logistyczne, opóźnienia i zmiany w łańcuchach dostaw mogą wpływać na ceny i dostępność surowców.

– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, jest już zmieniony – podkreślają analitycy.

Co to oznacza dla świata?

Sytuacja w cieśnina Ormuz to jeden z kluczowych czynników wpływających na globalną gospodarkę. Każde odblokowanie transportu daje nadzieję na stabilizację, ale nie oznacza natychmiastowego powrotu do normalności.

Decyzje wojskowe i rozwój konfliktu będą w najbliższych tygodniach kluczowe dla cen paliw, energii i całego światowego handlu.

