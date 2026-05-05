Duński koncern Maersk poinformował, że jeden z jego statków bezpiecznie opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. To pierwszy taki przypadek od czasu eskalacji konfliktu w regionie.
Statek pod ochroną USA
Chodzi o jednostkę Alliance Fairfax, która transportowała pojazdy i płynęła pod banderą USA. Jak przekazał Maersk, statek przepłynął przez cieśninę i 4 maja opuścił Zatokę Perską, a cała operacja przebiegła bez zakłóceń.
Eskorta była konieczna, ponieważ po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem ruch w regionie został poważnie ograniczony. Część statków utknęła w Zatoce Perskiej, czekając na możliwość bezpiecznego wypłynięcia.
Cieśnina Ormuz kluczowa dla świata
Cieśnina Ormuz to jedno z najważniejszych miejsc na mapie globalnego handlu. Przed konfliktem przepływało tędy około 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu.
Blokada szlaku przez Iran wywołała ogromne obawy o dostawy surowców i natychmiast odbiła się na rynkach. Nawet krótkotrwałe zakłócenia w tym miejscu potrafią zachwiać globalnym systemem transportu.
Rynki reagują natychmiast
Informacje o możliwym odblokowaniu ruchu w regionie przyniosły szybkie reakcje. Ceny ropy zaczęły spadać, choć wcześniej gwałtownie rosły.
Eksperci podkreślają jednak, że to dopiero pierwsze sygnały poprawy sytuacji. – Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów się poruszają, ale system nie wróci do normy natychmiast – ocenił Nigel Green z deVere Group.
Powrót statków to dopiero początek
Specjaliści ostrzegają, że nawet jeśli kolejne jednostki będą opuszczać region, skutki kryzysu pozostaną odczuwalne jeszcze przez długi czas. Problemy logistyczne, opóźnienia i zmiany w łańcuchach dostaw mogą wpływać na ceny i dostępność surowców.
– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, jest już zmieniony – podkreślają analitycy.
Co to oznacza dla świata?
Sytuacja w cieśnina Ormuz to jeden z kluczowych czynników wpływających na globalną gospodarkę. Każde odblokowanie transportu daje nadzieję na stabilizację, ale nie oznacza natychmiastowego powrotu do normalności.
Decyzje wojskowe i rozwój konfliktu będą w najbliższych tygodniach kluczowe dla cen paliw, energii i całego światowego handlu.