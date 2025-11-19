Andrzej Domański twardo o nowelizacji budżetu w 2025. Podjęto decyzję

Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł prawie 227,1 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 25 mld zł w porównaniu do września.

Dochody budżetu sięgnęły blisko 471,67 mld zł (74,5% planu), a wydatki 698,76 mld zł (75,8% planu).

Minister Domański stanowczo wykluczył nowelizację budżetu w 2025 roku, podkreślając brak takiej potrzeby.

Brak nowelizacji budżetu oznacza stabilność i przewidywalność dla gospodarki, ale wymaga dalszego efektywnego zarządzania finansami publicznymi.

Stan finansów państwa – najnowsze dane

Zanim przejdziemy do szczegółów deklaracji ministra Domańskiego, przyjrzyjmy się aktualnej sytuacji budżetowej. Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, po październiku bieżącego roku deficyt budżetu państwa osiągnął poziom niemal 227,1 mld zł. Dla porównania, na koniec września deficyt ten wynosił ponad 201,4 mld zł.

Szczegółowe dane wskazują, że dochody budżetu państwa w analizowanym okresie wyniosły blisko 471,67 mld zł, co stanowi 74,5% kwoty zaplanowanej na cały rok. Z kolei wydatki budżetu sięgnęły 698,76 mld zł, czyli 75,8% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Te liczby pozwalają na lepsze zrozumienie kontekstu decyzji o braku nowelizacji budżetu.

Stanowcze "nie" dla nowelizacji budżetu

Minister Andrzej Domański rozwiał wszelkie wątpliwości, podkreślając, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w budżecie państwa w bieżącym roku.

"Nie ma potrzeby nowelizacji budżetu w 2025 roku, mówiłem już o tym kilkukrotnie i mogę tylko podtrzymać, że w tym roku nowelizacji budżetu nie będzie" – oświadczył minister finansów podczas spotkania w Krakowie.

Ta deklaracja jest szczególnie istotna w kontekście spekulacji dotyczących potencjalnych zmian w budżecie, które mogłyby wynikać z dynamicznej sytuacji gospodarczej oraz globalnych wyzwań. Stanowcze stanowisko ministra Domańskiego stabilizuje oczekiwania i pozwala na dalsze planowanie działań gospodarczych bez obaw o nagłe zmiany.

Dlaczego nowelizacja nie jest konieczna?

Decyzja o braku nowelizacji budżetu w 2025 roku może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, rząd może oceniać, że obecne dochody budżetowe, mimo pewnych wyzwań, są wystarczające do pokrycia zaplanowanych wydatków. Po drugie, możliwe jest, że rezerwy budżetowe oraz inne mechanizmy finansowe pozwalają na elastyczne zarządzanie budżetem w obliczu ewentualnych niespodziewanych wydatków.

Należy również pamiętać o działaniach rządu mających na celu optymalizację wydatków publicznych oraz zwiększenie efektywności poboru podatków. Te działania, w połączeniu z odpowiedzialną polityką fiskalną, mogą przyczyniać się do utrzymania stabilności budżetu i uniknięcia konieczności jego nowelizacji.

Co to oznacza dla gospodarki?

Brak nowelizacji budżetu w 2024 roku to sygnał stabilności i przewidywalności dla przedsiębiorców oraz inwestorów. Uniknięcie nagłych zmian w budżecie pozwala na lepsze planowanie inwestycji i prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, stabilny budżet sprzyja utrzymaniu zaufania do polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie, brak nowelizacji budżetu oznacza, że rząd będzie musiał kontynuować działania mające na celu efektywne zarządzanie finansami publicznymi oraz monitorowanie sytuacji gospodarczej. W przypadku pojawienia się nowych wyzwań, kluczowe będzie szybkie i skuteczne reagowanie oraz podejmowanie odpowiednich decyzji, aby utrzymać stabilność finansów państwa.

