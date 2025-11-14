Ministerstwo Zdrowia reaguje na potencjalny deficyt 14 mld zł w budżecie NFZ na 2025 rok, zapewniając, że sytuacja jest monitorowana, a rząd podejmuje kroki w celu zabezpieczenia finansowania.

Plan ratunkowy obejmuje przekazanie 3,56 mld zł z Funduszu Medycznego do NFZ w 2025 roku oraz zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu państwa o ponad 12 mld zł.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma także znacząco zwiększyć limit finansowania nadwykonań dla dzieci (z 840 mln zł do 4,4 mld zł), poprawiając dostęp do opieki dla najmłodszych.

Problem braku środków wynika m.in. z realizacji ustawy o wynagrodzeniach i przeniesienia finansowania ratownictwa medycznego oraz darmowych leków do NFZ, co generuje dodatkowe koszty.

Ministerstwo Zdrowia reaguje na doniesienia o deficycie

W odpowiedzi na medialne doniesienia o potencjalnym niedoborze w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na 2025 rok, Ministerstwo Zdrowia (MZ) wydało oficjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a rząd podejmuje kroki w celu zabezpieczenia finansowania świadczeń zdrowotnych. Pierwotne szacunki wskazywały na lukę w wysokości 14 mld zł, jednak resort zdrowia zaznacza, że jest to wartość maksymalna, a ostateczny deficyt może okazać się niższy.

Kluczowym elementem planu ratunkowego ma być wsparcie finansowe z Funduszu Medycznego, a także dodatkowe decyzje ministra zdrowia. Jak informuje MZ, projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym umożliwi przekazanie do NFZ dodatkowych 3,56 mld zł jeszcze w 2025 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakłada również zwiększenie limitu na finansowanie tzw. nadwykonań świadczeń udzielanych osobom do 18. roku życia do 4,4 mld zł z obecnych 840 mln zł. To istotna zmiana, która ma na celu poprawę dostępu do opieki zdrowotnej dla najmłodszych pacjentów.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa

Kolejnym źródłem finansowania NFZ ma być dotacja podmiotowa z budżetu państwa. Pierwotnie zaplanowana na 18,35 mld zł, dzięki decyzjom minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego, kwota ta wzrosła do ponad 31 mld zł. Dodatkowo, w następstwie decyzji z 6 listopada, do NFZ zostaną przekazane dodatkowe środki w wysokości 400 mln zł na zwiększenie dotacji podmiotowej.

Ministerstwo Finansów również dołożyło swoją cegiełkę do ratowania budżetu NFZ. Decyzją z 1 lipca przyznano blisko 1,58 mld zł na zwiększenie funduszu zapasowego NFZ. Ponadto, na wniosek ministra zdrowia do kancelarii premiera, szef rządu Donald Tusk polecił ministrowi finansów przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie funduszu zapasowego NFZ o łącznej wartości nominalnej 922 mln zł.

- Sytuacja finansowa NFZ jest na bieżąco monitorowana, a obecnie trwa analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań, które mają na celu jej poprawę. Podkreślamy przy tym, że priorytetem w podejmowanych działaniach jest uwzględnienie konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów - zapewnia biuro komunikacji MZ.

Przyczyny zwiększonego zapotrzebowania na środki

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że konieczność istotnego zwiększenia środków budżetu państwa dla Funduszu wynika m.in. z realizacji ustawy o wynagrodzeniach i przeniesienia do NFZ finansowania m.in. ratownictwa medycznego i darmowych leków. Te zmiany legislacyjne i systemowe generują dodatkowe koszty, które muszą być pokryte z budżetu państwa.

W czwartek MZ skierowało projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym z prośbą o rozpatrzenie z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów albo o rozważenie jego rozpatrzenia w trybie obiegowym w możliwie bardzo krótkim terminie. Projekt zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł w 2025 roku otrzymać dodatkowo około 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. Przepisy miałyby wejść w życie 15 grudnia.

Problem z nadwykonaniami świadczeń dla dzieci

MZ zaznacza, że w związku ze "znacząco zaniżonym" limitem większość kosztów nadwykonań świadczeń dla osób do 18. roku życia jest finansowana przez NFZ, a nie ze środków Funduszu Medycznego. Według resortu zdrowia w 2024 roku NFZ dodatkowo sfinansował ze składki zdrowotnej tzw. świadczenia ponadlimitowe dla dzieci za blisko 2,4 mld zł. Z kolei w 2023 roku kwota niesfinansowanych świadczeń wyniosła 1,5 mld zł, a w 2022 roku blisko 1 mld zł - podało MZ.

Na początku listopada szpitale w różnych częściach Polski poinformowały PAP, że przesuwają planowe przyjęcia ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ. To sygnał alarmowy, który świadczy o problemach z płynnością finansową placówek medycznych i potencjalnych utrudnieniach w dostępie do opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Prognozy na przyszłość

Na początku października MZ poinformowało, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Według szacunków ministerstwa luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 roku 23 mld zł. Te prognozy wskazują na konieczność podjęcia długofalowych działań mających na celu uzdrowienie finansów publicznej służby zdrowia.

Podsumowując, sytuacja finansowa NFZ w 2025 roku jest napięta, ale rząd podejmuje szereg działań, aby załatać dziurę budżetową i zapewnić stabilność finansowania świadczeń zdrowotnych. Kluczowe będzie skuteczne wdrożenie planowanych rozwiązań i monitorowanie sytuacji na bieżąco, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla pacjentów.

