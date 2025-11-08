- NFZ rozszerzył pakiet usług stomatologicznych na 2025 rok dla dorosłych i dzieci, umożliwiając bezpłatne zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne.
- Dorośli mogą skorzystać m.in. z pantomogramu raz na 5 lat, usuwania kamienia i corocznego badania z instruktażem higieny.
- Dla dzieci i młodzieży przewidziano m.in. wizyty adaptacyjne, lakierowanie, lakowanie zębów oraz fluoryzację i trzy kontrole rocznie.
- Korzystanie z nowych świadczeń NFZ może przynieść oszczędności rzędu 900 zł dla dorosłych i nawet 1500 zł dla dzieci rocznie, w porównaniu do cen komercyjnych.
NFZ rozszerza zakres usług dentystycznych
W 2025 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył liczbę finansowanych świadczeń stomatologicznych. Z nowego pakietu mogą skorzystać wszyscy ubezpieczeni pacjenci – zarówno dorośli, jak i dzieci. W ramach programu, nazywanego potocznie „600 plus” lub „900 plus”, możliwe jest bezpłatne wykonanie szeregu zabiegów profilaktycznych i diagnostycznych.
W katalogu usług dla dorosłych znalazły się między innymi:
* zdjęcie pantomograficzne z opisem (raz na pięć lat),
* profilaktyczne zabezpieczenie bruzd,
* lakierowanie 1/4 łuku zębowego,
* usuwanie złogów nazębnych,
* badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku.
Z kolei dzieci i młodzież mogą skorzystać m.in. z:
* wizyt adaptacyjnych w trzecim roku życia,
* lakierowania i lakowania zębów,
* fluoryzacji,
* trzech kontroli lekarskich rocznie.
900 zł lub nawet 1500 zł – skąd te kwoty?
Jak tłumaczą eksperci, podane kwoty to szacunkowe oszczędności wynikające z zestawienia kosztów komercyjnych zabiegów w prywatnych gabinetach z zakresem usług finansowanych przez NFZ. „To przybliżone wyliczenia powstałe w wyniku zsumowania stawek za niektóre procedury w gabinetach stomatologicznych świadczących usługi komercyjnie. Wszystko zależy od lokalizacji gabinetu dentystycznego” – podkreślono w serwisie Rynek Zdrowia.
W praktyce oznacza to, że osoba dorosła korzystająca z refundowanych usług może uniknąć wydatków rzędu 900 zł, natomiast w przypadku dzieci oszczędność może sięgnąć nawet 1500 zł rocznie.
Jakie są ceny na rynku prywatnym?
Z danych serwisu wynika, że koszt przeglądu jamy ustnej w prywatnym gabinecie wynosi od 100 do 300 zł, skaling to wydatek rzędu 200–600 zł, a pantomogram kosztuje średnio 80–200 zł. Z kolei lakierowanie zębów to kolejne 100–200 zł.
Porównanie tych stawek z ofertą NFZ pokazuje, że korzystanie z refundowanych świadczeń może znacząco ograniczyć wydatki, szczególnie w przypadku regularnych wizyt kontrolnych i profilaktyki.
Mimo rosnącej liczby świadczeń, wielu ubezpieczonych wciąż nie decyduje się na leczenie w ramach NFZ. Przyczyną mogą być dłuższe kolejki, brak informacji o dostępnych usługach lub przyzwyczajenie do prywatnych gabinetów.
