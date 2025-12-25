Asystent AI w mObywatelu! Już od Sylwestra, minister zdradził szczegóły

mObywatel z wirtualnym asystentem AI dostępny dla wszystkich użytkowników od 31 grudnia.

Wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej w Polsce do 2026 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na pytania dotyczące nowelizacji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści.

Postępy we wdrażaniu systemu e-Doręczeń.

Asystent AI w mObywatelu dostępny od Sylwestra

Ministerstwo Cyfryzacji intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych technologii - jedną z nich jest integracja sztucznej inteligencji z aplikacją mObywatel. Już od 31 grudnia wszyscy użytkownicy będą mogli korzystać z wirtualnego asystenta AI.

- Kończymy testy wirtualnego asystenta AI w aplikacji mObywatel. Obecnie korzysta z niego 5 proc. użytkowników, a 31 grudnia będzie już dostępny dla wszystkich – zapowiedział wiceminister Dariusz Standerski.

Wprowadzenie AI ma na celu usprawnienie interakcji z aplikacją, umożliwiając szybsze i bardziej intuicyjne załatwianie spraw. Asystent AI będzie mógł odpowiadać na pytania, udzielać informacji oraz prowadzić użytkowników przez procesy administracyjne.

Wiceminister Standerski zauważył, że polskie firmy wdrażają technologie sztucznej inteligencji zbyt wolno. Aby to zmienić, rząd wspiera inicjatywy takie jak budowa fabryk AI w Krakowie i Poznaniu. Mają one na celu stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na AI.

Standerski odniósł się również do obaw związanych z potencjalnymi bańkami inwestycyjnymi na rynku AI. Zaznaczył, że korekty na rynku są naturalnym procesem i mogą prowadzić do eliminacji mniej efektywnych podmiotów, co ostatecznie wzmocni sektor.

Polska wdraża Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku cyfryzacji jest wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji planuje, że w 2026 roku to rozwiązanie będzie w pełni funkcjonalne w Polsce.

- W 2026 roku MC wdroży w pełni w Polsce europejski portfel tożsamości cyfrowej. To aplikacja, która pozwoli mieszkańcom UE m.in. bezpiecznie identyfikować się podczas korzystania z usług – wyjaśnił Standerski.

Portfel tożsamości cyfrowej umożliwi bezpieczne i wygodne potwierdzanie tożsamości online, dostęp do usług publicznych i prywatnych oraz podpisywanie dokumentów elektronicznych. Nad wdrożeniem tego rozwiązania pracują wspólnie Centralny Ośrodek Informatyki (COI), NASK oraz Instytut Łączności.

Nowelizacja ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w Internecie

W kontekście walki z dezinformacją, wiceminister Standerski odniósł się do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która ma na celu wdrożenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa ta reguluje m.in. kwestie blokowania nielegalnych treści w Internecie.

Na pytanie, w jaki sposób ustawa ma ułatwić walkę z dezinformacją, Standerski odpowiedział, że „DSA przeciwdziała dezinformacji w najgorszym wydaniu, czyli konkretnych przestępstw, które są wymienione w polskiej ustawie”. Zapewnił również, że ustawa nie będzie ograniczać wolności słowa i dyskusji politycznej w Internecie.

Postępy we wdrażaniu e-Doręczeń

W mijającym roku pewne wyzwania pojawiły się przy wdrażaniu systemu e-Doręczeń w jednostkach publicznych. E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który od 1 stycznia 2025 r. stał się obowiązkowy dla większości podmiotów publicznych.

W styczniu część jednostek mierzyła się z problemami technicznymi, jednak Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ich rozwiązaniem i usprawnieniem systemu. Wdrożenie e-Doręczeń ma na celu przyspieszenie i ułatwienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną.

