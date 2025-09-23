• Aplikacja mObywatel umożliwia teraz dodawanie lub robienie zdjęć do wniosku o dowód osobisty, z pomocą w dopasowaniu do urzędowych wymagań.

• Funkcja prowadzi użytkownika krok po kroku, wskazując prawidłowe ustawienie twarzy i oczu oraz informując o błędach.

• System nie przetwarza danych biometrycznych, a bezpieczeństwo i prywatność zdjęcia pozostają w gestii użytkownika.

• Urzędnik ostatecznie weryfikuje i akceptuje zdjęcie, nawet jeśli aplikacja pozwala na odstępstwa (np. okulary, nakrycie głowy z odpowiednim załącznikiem).

mObywatel z funkcją zdjęcia do dowodu osobistego

Użytkownicy aplikacji mObywatel mają do dyspozycji kolejne praktyczne rozwiązanie. Podczas składania wniosku o dowód osobisty – zarówno dla siebie, jak i dla dziecka czy podopiecznego – można teraz dołączyć plik ze zdjęciem lub zrobić fotografię bezpośrednio smartfonem.

Resort cyfryzacji zaznacza: „W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania”.

Jak działa narzędzie

Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku, aby uzyskać prawidłowy efekt. Najpierw przypomina o konieczności wykonania fotografii na jasnym i jednolitym tle. Następnie pojawia się owal wyznaczający obszar twarzy oraz linie wskazujące prawidłowe położenie oczu. Jeśli ktoś dodaje do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia.

W przypadku, gdy obraz nie spełnia wymagań, aplikacja poinformuje o błędach i poda wskazówki, jak je skorygować. W takiej sytuacji trzeba zrobić nowe zdjęcie lub wgrać inne.

Bezpieczeństwo i prywatność

Twórcy mObywatela zwracają uwagę, że system nie weryfikuje tła fotografii, a także nie przetwarza i nie rejestruje danych biometrycznych użytkowników. Dzięki temu zdjęcie pozostaje wyłącznie w gestii osoby składającej wniosek.

Nowa funkcja uwzględnia również sytuacje, gdy fotografia odbiega od standardów. Ministerstwo przypomina: „Warto pamiętać, że jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej”.

Ostateczna ocena fotografii wciąż pozostaje w gestii urzędu. To urzędnik decyduje, czy zdjęcie zostanie zaakceptowane i dopuszczone do dokumentu.

