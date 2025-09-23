Brak zakazu demontażu: Unia Europejska nie nakłada obowiązku demontażu istniejących pieców gazowych, a ich montaż na dotychczasowych zasadach będzie możliwy do 2029 roku.

Zmiany od 2030 r.: Po 2030 roku w nowych i głęboko modernizowanych budynkach kotły gazowe będą mogły działać tylko w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.

Gazy odnawialne bez ograniczeń: Kotły zasilane biometanem czy wodorem nie będą podlegać ograniczeniom nawet po 2030 roku.

Wycofanie paliw kopalnych do 2040 r.: KE dąży do wycofania paliw kopalnych z ogrzewnictwa do 2040 roku, jednak dyrektywa EPBD nie przewiduje sankcji za brak osiągnięcia tego celu

Najważniejsze zmiany dla właścicieli pieców gazowych

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej, opublikowane 30 czerwca, wnoszą kluczowe doprecyzowania w sprawie przyszłości ogrzewania gazowego w Unii Europejskiej. Najważniejsza informacja dla milionów Polaków jest uspokajająca. Wbrew licznym niesprawdzonym doniesieniom Unia Europejska nie zamierza wprowadzać obowiązku demontażu pieców gazowych w domach, a osoby posiadające już zainstalowane kotły nie muszą obawiać się nagłych zmian. Oznacza to, że istniejące instalacje mogą być dalej bez przeszkód eksploatowane i serwisowane.

Co więcej, montaż samodzielnych kotłów gazowych będzie możliwy na dotychczasowych zasadach aż do 2029 roku. Zmiany dotkną na razie jedynie systemu dofinansowań, który będzie promował bardziej ekologiczne rozwiązania. Prawdziwa rewolucja w przepisach nadejdzie dopiero wraz z początkiem nowej dekady, jednak nie będzie ona tak radykalna, jak wielu się obawiało.

Co oznacza dyrektywa EPBD dla nowych budynków od 2030 roku?

Zgodnie z dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), kluczowa zmiana wejdzie w życie od 2030 roku i będzie dotyczyć głównie nowych inwestycji. Jak podaje portal wnp.pl, po tej dacie w nowo powstających budynkach oraz tych, które przejdą głęboką termomodernizację, nadal będzie można instalować kotły gazowe, ale pod jednym warunkiem. Będą one musiały stanowić część układu hybrydowego. Od 2030 roku w nowych budynkach oraz tych po głębokiej termomodernizacji kotły gazowe będą mogły być instalowane, ale wyłącznie w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

W przypadku istniejących, starszych budynków, które nie będą poddawane gruntownym remontom, wymiana starego pieca na nowy kocioł gazowy będzie wciąż możliwa bez dodatkowych obostrzeń. Celem dyrektywy jest stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w ogrzewnictwie, które ma zostać zrealizowane do 2040 roku, jednak bez nakładania na obywateli sankcji czy przymusu natychmiastowej wymiany sprawnych urządzeń.

Czy kotły na biometan to furtka do uniknięcia zakazu?

Wytyczne Komisji Europejskiej jasno wskazują, że to nie technologia kotła, a rodzaj spalanego paliwa będzie decydujący. Jak podkreśla Polska Organizacja Gazu Płynnego, „to paliwo używane w kotle decyduje o tym, czy w 2040 r. kocioł będzie uznawany za kopalny, czy też nie”. To otwiera drogę dla tzw. gazów odnawialnych. Kotły gazowe zasilane w przyszłości gazami odnawialnymi, takimi jak biometan czy wodór, nie będą podlegać żadnym ograniczeniom nawet po 2030 roku.

Oznacza to, że modernizacja sieci gazowych i zastąpienie gazu ziemnego jego ekologicznymi odpowiednikami pozwoli na dalsze korzystanie z milionów już zainstalowanych urządzeń. Co ważne, budynki zeroemisyjne (ZEB) będą mogły korzystać z kotłów na bioenergię (biogaz, biomasa), jeśli spalanie paliwa odbywa się na miejscu. Taka energia będzie traktowana jako pochodząca ze źródeł odnawialnych, co pozytywnie wpłynie na charakterystykę energetyczną budynku i pozwoli spełnić unijne normy.

dr Sonia Buchholtz, dyrektor programu finansowania trasformacji przemysłu z Forum Energii EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.