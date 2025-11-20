Minister finansów Andrzej Domański wyklucza nowe programy socjalne, tłumacząc to wyczerpaniem przestrzeni budżetowej i priorytetem wydatków na obronność.

Istniejące świadczenia, w tym 800 plus, zostaną utrzymane, ale rząd nie planuje ich rozszerzania ani wprowadzania nowych transferów gotówkowych.

Rekordowe wydatki na wojsko i bezpieczeństwo państwa są kluczowym elementem strategii rządu w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej.

Zamiast nowych zasiłków, rząd stawia na inwestycje, rozwój gospodarczy i wzmocnienie armii jako podstawę stabilności Polski

Koniec z nowymi świadczeniami. Minister finansów ogłasza zmianę kursu

"Przestrzeń na nowe programy socjalne w budżecie po prostu się wyczerpała" — te słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego, które padły na łamach portalu Bankier.pl, jednoznacznie wyznaczają nowy kurs polityki gospodarczej rządu. To jasny sygnał, że okres dynamicznego rozszerzania katalogu świadczeń dobiegł końca. Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z portalem Bankier.pl jednoznacznie rozwiał nadzieje na szybkie rozszerzenie polityki socjalnej, wskazując, że budżet nie udźwignie kolejnych kosztownych programów. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące wyzwania geopolityczne i konieczność zbilansowania finansów publicznych w obliczu historycznych nakładów na obronność. Szef resortu finansów podkreślił, że politycy muszą być szczerzy wobec wyborców i otwarcie komunikować, że w obecnych warunkach nie da się realizować nowych, kosztownych obietnic socjalnych bez narażania stabilności finansowej państwa.

Rekordowe wydatki na wojsko nowym priorytetem rządu

Głównym powodem zaciągnięcia hamulca w polityce socjalnej są bezprecedensowe nakłady na zbrojenia i modernizację armii. Minister Domański zapowiedział, że wydatki obronne pochłoną w najbliższych latach rekordową część polskiego PKB. Modernizacja sprzętu wojskowego, rozwijanie nowych zdolności bojowych i wzmacnianie obecności na wschodniej flance NATO stały się absolutnym fundamentem strategii rządu w obliczu rosyjskiej agresji i destabilizacji w regionie. Jak podkreślił szef resortu finansów, obecne świadczenia, w tym kluczowe dla milionów rodzin 800 plus, nie są zagrożone, jednak rosnące wydatki na wojsko uniemożliwiają wprowadzanie nowych powszechnych transferów gotówkowych. Bezpieczeństwo państwa, jak zaznaczył minister, nie może być przedmiotem żadnych kompromisów i wymaga konsolidacji finansów publicznych, co w praktyce oznacza rezygnację z dalszego poszerzania wydatków socjalnych.

Inwestycje zamiast zasiłków. Jaki jest nowy plan gospodarczy rządu?

Choć drzwi do nowych świadczeń pozostają zamknięte, rząd ma alternatywny plan na wzmocnienie kraju. Zamiast dalszych transferów gotówkowych, Ministerstwo Finansów stawia na długofalowe inwestycje, które mają stać się kołem zamachowym gospodarki. Rząd planuje skoncentrować się na działaniach, które mają długofalowo wzmocnić polską gospodarkę, stawiając na inwestycje publiczne i prywatne. Priorytetem ma być stymulowanie wzrostu poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury, wspieranie innowacji oraz tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Minister Domański jest przekonany, że to właśnie silna i konkurencyjna gospodarka w połączeniu ze sprawną armią stanowią najlepszą gwarancję stabilności i bezpieczeństwa. Kierunek polityki został jasno określony, co minister podsumował słowami: "Nie kolejne zasiłki, lecz wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo militarne muszą stać się podstawą rozwoju Polski".

