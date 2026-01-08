Czego dowiesz się z artykułu:

Kiedy dokładnie podjęto decyzję o zamknięciu najstarszej fabryki oponiarskiej w Polsce

Dlaczego Stomil-Poznań nie przetrwał mimo prawie stuletniej tradycji i prób restrukturyzacji

Co czeka 119 pracowników zakładu i czy mają szansę na nowe zatrudnienie

Jak wyglądała historia legendarnej fabryki założonej jeszcze przed II wojną światową

Stomil-Poznań zamknięty. Akcjonariusze podjęli decyzję o likwidacji

W piątek 2 stycznia 2025 roku podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Warszawie przyjęto wniosek zarządu o likwidację spółki Stomil-Poznań. To koniec najdłużej działającego zakładu oponiarskiego w Polsce. Firma rozpoczęła działalność w 1928 roku. Przez prawie 98 lat produkowała opony w Wielkopolsce.

Wniosek o rozwiązanie spółki zarząd wystosował już pod koniec listopada 2024 roku. Decyzja ta była konsekwencją wieloletniego kryzysu finansowego. Stomil-Poznań należał w 85 proc. do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dlaczego upada Stomil-Poznań? Lata strat i narastające długi

Wcześniejsze plany restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie było realnych szans na poprawę sytuacji finansowej fabryki. W końcu zarząd zdecydował się na najgorsze rozwiązanie – likwidację całego zakładu.

119 pracowników straci zatrudnienie. Czy znajdą nową pracę?

Stomil-Poznań zatrudniał 119 osób. Wszyscy pracownicy stracą dotychczasowe miejsca pracy. Jednak nie wszyscy muszą trafić na bezrobocie.

Jak informuje serwis Farmer.pl, pracownicy mogą liczyć na przeniesienie do innych fabryk należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Priorytetem będą zakłady zlokalizowane blisko Poznania. To ma ułatwić byłym pracownikom Stomilu przejście do nowej pracy.

Historia Stomil-Poznań. Od 1928 roku do dziś

Fabryka powstała w 1928 roku z inicjatywy inż. Pawła Nestrypke. Był on specjalistą w zakresie elektrotechniki i tramwajarstwa. W 1930 roku wprowadził do Polski pierwszy trolejbus.

Od początku lat 30. XX wieku zakład produkował opony rowerowe i motocyklowe. W 1934 roku rozpoczęto także produkcję opon samochodowych. Co istotne, Stomil-Poznań nawiązał współpracę z amerykańską firmą General Tire. To pozwoliło na produkcję opon na licencji.

W 1937 roku uruchomiono filię zakładu w Dębicy. To właśnie z niej wyrosła dzisiejsza znana fabryka opon w województwie podkarpackim.

Stomil po wojnie. Innowacje i rozwój produkcji

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku wznowiono produkcję. Zakład szybko odbudował swoją pozycję. W 1956 roku wyprodukowano pierwszą w Polsce oponę bezdętkową. To była prawdziwa innowacja technologiczna.

W 1971 roku ruszyła produkcja ogromnych opon do maszyn budowlanych. Stomil-Poznań stał się jednym z ważniejszych producentów tej kategorii wyrobów. W 1992 roku firmę przekształcono w spółkę akcyjną. Wszystkie udziały należały wówczas do Skarbu Państwa.

Koniec epoki polskiego przemysłu oponiarskiego

Likwidacja Stomil-Poznań to symboliczny koniec epoki. Znika najstarsza fabryka oponiarska w Polsce. Zakład przetrwał prawie cały wiek – dwie wojny światowe, transformację ustrojową i kolejne kryzysy gospodarcze. Tym razem jednak problemy finansowe okazały się nie do pokonania.

