Rząd rozważa obniżenie VAT na paliwa, jeśli ceny ropy nie ustabilizują się, aby zmniejszyć koszty dla konsumentów.

Orlen już teraz obniżył marże i wprowadził promocje, aby złagodzić wzrost cen paliw na stacjach.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) uwolniła 400 mln baryłek ropy z rezerw, by obniżyć globalne ceny surowca.

Wzrost cen paliw jest bezpośrednim skutkiem konfliktu na Bliskim Wschodzie, który zakłóca dostawy ropy.

Co rząd zrobi, jeśli ceny paliw nie spadną?

Wysokie ceny na stacjach benzynowych to problem, który spędza sen z powiek milionom polskich kierowców. W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie, minister energii Miłosz Motyka podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu złożył ważną deklarację. Odpowiadając na pytania posłów Lewicy o bezpieczeństwo energetyczne kraju w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, minister przedstawił potencjalny plan działania rządu.

Jeśli interwencja Międzynarodowej Agencji Energetycznej nie ustabilizuje sytuacji, rząd rozważy wprowadzenie działań podatkowych, w tym możliwą obniżkę VAT na paliwa, by obniżyć ich cenę dla odbiorcy końcowego. To jasny sygnał, że gabinet Donalda Tuska bierze pod uwagę interwencję w podatki, jeśli inne mechanizmy zawiodą.

Minister Miłosz Motyka podkreślił, że decyzje będą podejmowane wspólnie z Ministerstwem Finansów.

– Jeżeli sytuacja na rynkach nie będzie się stabilizowała po uruchomieniu tych rezerw (z zasobów MAE - PAP), (...) to będziemy podejmowali decyzje także wspólnie z Ministerstwem Finansów o działaniach podatkowych, które będą obniżały tę cenę, także jeżeli chodzi o VAT – mówił w Sejmie minister energii.

To warunkowa obietnica, która uzależnia ruch rządu od tego, jak zachowają się światowe rynki ropy w najbliższych tygodniach.

Dlaczego paliwo w Polsce jest tak drogie? Winna wojna na Bliskim Wschodzie

Skąd tak gwałtowny wzrost cen na pylonach stacji benzynowych? Przyczyną jest nowy konflikt zbrojny, który wstrząsnął światowymi rynkami. Od końca lutego trwa wojna między Iranem a siłami Izraela i Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na naloty, Iran ostrzeliwuje cele w Izraelu oraz amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

