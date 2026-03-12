Rekordowy zysk PKO BP. Bank zarobił ponad 10 mld zł w 2025 roku

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-03-12 8:44

PKO BP ogłosił swoje wyniki finansowe za 2025 rok. Bank zanotował rekordowy zysk netto w wysokości 10,68 mld zł, po raz pierwszy przekraczając barierę 10 mld zł w historii polskiej bankowości. Prezes Szymon Midera zapowiada rekordową dywidendę dla akcjonariuszy.

Biuro PKO Banku Polskiego z widocznym logo i napisem Bank Polski na szklanej elewacji, w tle warszawskie wieżowce. Zdjęcie ilustruje rekordowy zysk banku, o którym można przeczytać na Super Biznes.

i

Biuro PKO Banku Polskiego z widocznym logo i napisem "Bank Polski" na szklanej elewacji, w tle warszawskie wieżowce. Zdjęcie ilustruje rekordowy zysk banku, o którym można przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • PKO BP zanotował rekordowy zysk netto 10,68 mld zł w 2025 roku, jako pierwszy bank w Polsce przekraczając barierę 10 mld zł
  • Historyczny wynik to efekt m.in. wzrostu wyniku z działalności biznesowej do 30,37 mld zł oraz poprawy marży odsetkowej do 4,76%
  • Bank zwiększył akcję kredytową o blisko 30 mld zł, szczególnie w kredytach hipotecznych złotowych i konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych
  • Prezes PKO BP zapowiedział rekordową dywidendę dla akcjonariuszy, co świadczy o doskonałej kondycji finansowej banku i optymistycznych perspektywach.

Rekordowy zysk PKO BP. Ile zarobił bank w 2025 roku?

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ma za sobą historyczny rok. Jak czytamy w opublikowanym raporcie, skonsolidowany zysk netto za 2025 rok wyniósł dokładnie 10 mld 682 mln zł. To wynik o 1 mld 378 mln zł lepszy niż ten osiągnięty w 2024 roku. Co więcej, to pierwszy raz, kiedy jakikolwiek bank w Polsce przekroczył próg 10 miliardów złotych zysku. Prezes PKO BP Szymon Midera podkreślił, że tak dobry rezultat pozwala myśleć o hojnym podziale zysku z akcjonariuszami.

„Przy wysokiej dyscyplinie w zarządzaniu kosztami operacyjnymi oraz ryzykiem, wskaźnikach kosztów do dochodów i ryzyka kredytowego utrzymanych na solidnym poziomie, odpowiednio: 31,1 proc. i 30 p.b. – wypracowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego po raz pierwszy w polskim sektorze bankowym przekroczył 10 mld zł” – przekazał prezes Szymon Midera.

Co wpłynęło na historyczne wyniki finansowe PKO BP?

Za tak dobrym rezultatem stoi przede wszystkim poprawa wyniku z działalności biznesowej oraz spadek kosztów związanych z ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wynik grupy na działalności biznesowej w 2025 roku sięgnął 30,37 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. rok do roku. To głównie zasługa wyższych wpływów z odsetek, które przekroczyły 24,2 mld zł (wzrost o 9,3 proc.), a także z opłat i prowizji (ponad 5,2 mld zł).

Co ciekawe, bankowi udało się utrzymać wysoką marżę odsetkową na poziomie 4,76 proc., mimo że rynkowe stopy procentowe, jak WIBOR 3M, w tym samym czasie spadały. Jak tłumaczy bank w sprawozdaniu, było to możliwe dzięki stosowanej polityce zabezpieczeń. Spadki stóp procentowych mocniej przełożyły się na obniżenie kosztów odsetkowych banku niż na spadek jego przychodów.

Więcej kredytów, ale i wyższe koszty działania

Doskonałe wyniki finansowe PKO BP to także efekt rosnącej akcji kredytowej. Na koniec 2025 roku wartość finansowania udzielonego klientom wyniosła 316 mld zł, czyli o blisko 30 mld zł więcej niż rok wcześniej. Najmocniej rosły kredyty dla firm (+9,1 mld zł) oraz dla klientów indywidualnych (+18,2 mld zł). W tej drugiej grupie widać wyraźny boom na kredyty hipoteczne w złotówkach (+12,3 mld zł) oraz kredyty konsumpcyjne (+7,9 mld zł). Jednocześnie, zgodnie z trendem, spadał portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Jednak nie wszystko rosło. Bank musiał zmierzyć się także ze wzrostem kosztów działania, które przekroczyły 9,4 mld zł (wzrost o 11,2 proc.). Największy wpływ miały na to wyższe o 12,1 proc. koszty pracownicze oraz wzrost kosztów regulacyjnych aż o 69 proc. Ten drugi skok to głównie efekt przywrócenia w 2025 roku składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Mimo to, bank utrzymał wysoką efektywność, mierzoną wskaźnikiem kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 31,1 proc.

Prezes Szymon Midera: Będzie rekordowa dywidenda

Zarząd banku nie ukrywa zadowolenia z osiągniętych rezultatów. Historyczny zysk i wysoki zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 19,5 proc. otwierają drogę do podzielenia się pieniędzmi z inwestorami. - Osiągnęliśmy zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 19,5 proc. i jesteśmy w stanie zapewnić rekordową dywidendę dla naszych akcjonariuszy – prezes PKO BP Szymon Midera. Zapowiedź rekordowej dywidendy to jasny sygnał dla rynku, że kondycja największego polskiego banku jest bardzo dobra, a jego perspektywy oceniane są optymistycznie. Szczegóły dotyczące wysokości dywidendy i terminu jej wypłaty zostaną podane w późniejszym terminie, po uzyskaniu odpowiednich zgód.

Polecany artykuł:

Oszukany senior wygrał z bankiem! Nie musi spłacać 74 000 złotych
POLSCE GROZI BANKRUCTWO? PROF. MODZELEWSKI OSTRZEGA: III RP SIĘ KOŃCZY | Super Ring
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PKO BP