PKO BP zanotował rekordowy zysk netto 10,68 mld zł w 2025 roku, jako pierwszy bank w Polsce przekraczając barierę 10 mld zł

Historyczny wynik to efekt m.in. wzrostu wyniku z działalności biznesowej do 30,37 mld zł oraz poprawy marży odsetkowej do 4,76%

Bank zwiększył akcję kredytową o blisko 30 mld zł, szczególnie w kredytach hipotecznych złotowych i konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych

Prezes PKO BP zapowiedział rekordową dywidendę dla akcjonariuszy, co świadczy o doskonałej kondycji finansowej banku i optymistycznych perspektywach.

Rekordowy zysk PKO BP. Ile zarobił bank w 2025 roku?

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ma za sobą historyczny rok. Jak czytamy w opublikowanym raporcie, skonsolidowany zysk netto za 2025 rok wyniósł dokładnie 10 mld 682 mln zł. To wynik o 1 mld 378 mln zł lepszy niż ten osiągnięty w 2024 roku. Co więcej, to pierwszy raz, kiedy jakikolwiek bank w Polsce przekroczył próg 10 miliardów złotych zysku. Prezes PKO BP Szymon Midera podkreślił, że tak dobry rezultat pozwala myśleć o hojnym podziale zysku z akcjonariuszami.

„Przy wysokiej dyscyplinie w zarządzaniu kosztami operacyjnymi oraz ryzykiem, wskaźnikach kosztów do dochodów i ryzyka kredytowego utrzymanych na solidnym poziomie, odpowiednio: 31,1 proc. i 30 p.b. – wypracowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego po raz pierwszy w polskim sektorze bankowym przekroczył 10 mld zł” – przekazał prezes Szymon Midera.

Co wpłynęło na historyczne wyniki finansowe PKO BP?

Za tak dobrym rezultatem stoi przede wszystkim poprawa wyniku z działalności biznesowej oraz spadek kosztów związanych z ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wynik grupy na działalności biznesowej w 2025 roku sięgnął 30,37 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. rok do roku. To głównie zasługa wyższych wpływów z odsetek, które przekroczyły 24,2 mld zł (wzrost o 9,3 proc.), a także z opłat i prowizji (ponad 5,2 mld zł).

Co ciekawe, bankowi udało się utrzymać wysoką marżę odsetkową na poziomie 4,76 proc., mimo że rynkowe stopy procentowe, jak WIBOR 3M, w tym samym czasie spadały. Jak tłumaczy bank w sprawozdaniu, było to możliwe dzięki stosowanej polityce zabezpieczeń. Spadki stóp procentowych mocniej przełożyły się na obniżenie kosztów odsetkowych banku niż na spadek jego przychodów.

Więcej kredytów, ale i wyższe koszty działania

Doskonałe wyniki finansowe PKO BP to także efekt rosnącej akcji kredytowej. Na koniec 2025 roku wartość finansowania udzielonego klientom wyniosła 316 mld zł, czyli o blisko 30 mld zł więcej niż rok wcześniej. Najmocniej rosły kredyty dla firm (+9,1 mld zł) oraz dla klientów indywidualnych (+18,2 mld zł). W tej drugiej grupie widać wyraźny boom na kredyty hipoteczne w złotówkach (+12,3 mld zł) oraz kredyty konsumpcyjne (+7,9 mld zł). Jednocześnie, zgodnie z trendem, spadał portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Jednak nie wszystko rosło. Bank musiał zmierzyć się także ze wzrostem kosztów działania, które przekroczyły 9,4 mld zł (wzrost o 11,2 proc.). Największy wpływ miały na to wyższe o 12,1 proc. koszty pracownicze oraz wzrost kosztów regulacyjnych aż o 69 proc. Ten drugi skok to głównie efekt przywrócenia w 2025 roku składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Mimo to, bank utrzymał wysoką efektywność, mierzoną wskaźnikiem kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 31,1 proc.

Prezes Szymon Midera: Będzie rekordowa dywidenda

Zarząd banku nie ukrywa zadowolenia z osiągniętych rezultatów. Historyczny zysk i wysoki zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 19,5 proc. otwierają drogę do podzielenia się pieniędzmi z inwestorami. - Osiągnęliśmy zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 19,5 proc. i jesteśmy w stanie zapewnić rekordową dywidendę dla naszych akcjonariuszy – prezes PKO BP Szymon Midera. Zapowiedź rekordowej dywidendy to jasny sygnał dla rynku, że kondycja największego polskiego banku jest bardzo dobra, a jego perspektywy oceniane są optymistycznie. Szczegóły dotyczące wysokości dywidendy i terminu jej wypłaty zostaną podane w późniejszym terminie, po uzyskaniu odpowiednich zgód.

