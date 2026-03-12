Wojna podbija ceny paliw w Niemczech

Za nagłe podwyżki odpowiada przede wszystkim napięta sytuacja na świecie. Od 28 lutego, kiedy rozpoczął się konflikt USA i Izraela z Iranem, ceny surowców energetycznych wyraźnie poszły w górę. Efekt? Droższe paliwo na stacjach – i to niemal z dnia na dzień.Od początku wojny:

benzyna E10 podrożała o ok. 26 centów,

diesel aż o ok. 43 centy.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber

Według danych niemieckiego automobilklubu ADAC, w poniedziałek średnia cena benzyny E10 przekroczyła 2 euro za litr, a diesel kosztował już około 2,17 euro. We wtorek rano było jeszcze drożej – odpowiednio 2,09 euro i 2,23 euro za litr.

Pięć firm trzyma rynek w garści

„Die Zeit” wskazuje jednak, że sama sytuacja geopolityczna nie tłumaczy wszystkiego. Niemiecki rynek paliw jest mocno skoncentrowany – pięć wielkich koncernów kontroluje jednocześnie rafinerie, handel hurtowy i sieci stacji.Eksperci mówią wprost o problemie oligopolu. Firmy nie muszą nawet zawierać formalnych porozumień, by zachowywać się jak kartel. W efekcie konkurencja jest ograniczona, a nowym graczom bardzo trudno wejść na rynek.

Obniżka podatków? Już raz się nie udało

W Niemczech znów wraca pomysł obniżenia podatków na paliwo. Problem w tym, że podobny eksperyment już był. W 2022 r. rząd wydał na taką ulgę około 3,4 mld euro.Część ekspertów uważa jednak, że spora część tych pieniędzy nie trafiła do kierowców, lecz została przejęta przez sektor naftowy w postaci wyższych marż.

Rekordy jeszcze przed nami?

Dzisiejsze ceny są bardzo zbliżone do tych z pierwszych miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Do historycznych rekordów wciąż jednak trochę brakuje.

Najdrożej w historii było:

10 marca 2022 r. – diesel 2,32 euro za litr,

14 marca 2022 r. – benzyna E10 2,20 euro za litr.

Jeśli napięcia na świecie nie opadną, niemieccy kierowcy mogą jednak wkrótce zobaczyć na dystrybutorach jeszcze wyższe liczby. A to oznacza jedno – paliwowy rachunek będzie bolał coraz bardziej.