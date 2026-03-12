- ORLEN powiększa swoją flotę o dwa nowoczesne gazowce LNG, "Danuta Siedzikówna-Inka" i "Rotmistrz Witold Pilecki".
- Każdy z nowych gazowców może przewieźć 174 tys. m³ skroplonego gazu, co po regazyfikacji odpowiada blisko 100 mln m³ gazu ziemnego.
- Nowe jednostki są wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak system reliquefaction i dwupaliwowe silniki, co zwiększa efektywność i zmniejsza wpływ na środowisko.
- Po włączeniu tych jednostek flota ORLEN będzie liczyć osiem gazowców LNG, co wzmacnia niezależność energetyczną Polski.
ORLEN rozwija flotę gazowców LNG
Grupa ORLEN zwiększa swoje możliwości transportu skroplonego gazu ziemnego. W stoczni Hyundai Samho Heavy Industries w Mokpo w Korei Południowej odbyła się ceremonia nadania imion dwóm nowym gazowcom LNG, które dołączą do floty koncernu. Jednostki mają zwiększyć stabilność dostaw gazu do Polski i poprawić elastyczność operacyjną spółki na globalnym rynku.
– „ORLEN nieprzerwanie inwestuje w bezpieczeństwo i niezależność energetyczną regionu oraz Polski. Dlatego rozwijamy nie tylko wydobycie własne, prowadząc z sukcesami poszukiwania w kraju i na Szelfie Norweskim. Rozbudowujemy także nasze możliwości handlowe. Dlatego zwiększamy liczbę jednostek w naszej flocie. Każdy kolejny gazowiec wzmacnia elastyczność transportu LNG do kraju i pozwala nam zapewniać stabilne dostawy dla odbiorców w Polsce i wszystkich klientów. Jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne całego regionu” – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.
Nowe gazowce LNG o dużej pojemności
Gazowce nazwane „Danuta Siedzikówna-Inka” oraz „Rotmistrz Witold Pilecki” należą do najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie. Każda z nich ma pojemność 174 tys. m³ LNG i może przewieźć około 70 tys. ton skroplonego gazu. Po regazyfikacji odpowiada to blisko 100 mln m³ gazu ziemnego – ilości zbliżonej do tygodniowego zużycia wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
Jednostki zaprojektowano tak, aby mogły zawijać do większości terminali LNG na świecie. Zostały oddane w 10-letni czarter z możliwością przedłużenia.
Nowoczesne technologie i większe możliwości transportu LNG
Każdy gazowiec tej klasy może dostarczyć energię odpowiadającą niemal 1 TWh, czyli około 0,5–0,6 proc. rocznego zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. W ciągu roku jedna jednostka może wykonać 8–9 rejsów na trasie USA–Europa, zapewniając transport nawet 8–9 TWh gazu rocznie.
Statki wyposażono m.in. w system reliquefaction, który pozwala odzyskiwać odparowujący gaz w trakcie transportu. Silniki mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i oleju napędowym, co zwiększa efektywność i zgodność z przyszłymi normami środowiskowymi.
Flota LNG i rozwój rynku gazu
Po włączeniu nowych statków flota ORLEN będzie liczyć osiem gazowców LNG. Własne jednostki pozwalają koncernowi realizować znaczną część zakontraktowanych dostaw i zwiększają elastyczność logistyki.
Znaczenie LNG rośnie wraz z zapotrzebowaniem na gaz. Według prognoz jego zużycie w Polsce w ciągu dekady może wzrosnąć do 27 mld m³ rocznie. W ubiegłym roku w terminalu LNG w Świnoujściu odebrano 81 dostaw LNG, czyli o 20 więcej niż rok wcześniej, a łączny wolumen importu wyniósł prawie 6 mln ton.