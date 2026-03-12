ORLEN powiększa swoją flotę o dwa nowoczesne gazowce LNG, "Danuta Siedzikówna-Inka" i "Rotmistrz Witold Pilecki".

Każdy z nowych gazowców może przewieźć 174 tys. m³ skroplonego gazu, co po regazyfikacji odpowiada blisko 100 mln m³ gazu ziemnego.

Nowe jednostki są wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak system reliquefaction i dwupaliwowe silniki, co zwiększa efektywność i zmniejsza wpływ na środowisko.

Po włączeniu tych jednostek flota ORLEN będzie liczyć osiem gazowców LNG, co wzmacnia niezależność energetyczną Polski.

ORLEN rozwija flotę gazowców LNG

Grupa ORLEN zwiększa swoje możliwości transportu skroplonego gazu ziemnego. W stoczni Hyundai Samho Heavy Industries w Mokpo w Korei Południowej odbyła się ceremonia nadania imion dwóm nowym gazowcom LNG, które dołączą do floty koncernu. Jednostki mają zwiększyć stabilność dostaw gazu do Polski i poprawić elastyczność operacyjną spółki na globalnym rynku.

– „ORLEN nieprzerwanie inwestuje w bezpieczeństwo i niezależność energetyczną regionu oraz Polski. Dlatego rozwijamy nie tylko wydobycie własne, prowadząc z sukcesami poszukiwania w kraju i na Szelfie Norweskim. Rozbudowujemy także nasze możliwości handlowe. Dlatego zwiększamy liczbę jednostek w naszej flocie. Każdy kolejny gazowiec wzmacnia elastyczność transportu LNG do kraju i pozwala nam zapewniać stabilne dostawy dla odbiorców w Polsce i wszystkich klientów. Jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne całego regionu” – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.

Nowe gazowce LNG o dużej pojemności

Gazowce nazwane „Danuta Siedzikówna-Inka” oraz „Rotmistrz Witold Pilecki” należą do najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie. Każda z nich ma pojemność 174 tys. m³ LNG i może przewieźć około 70 tys. ton skroplonego gazu. Po regazyfikacji odpowiada to blisko 100 mln m³ gazu ziemnego – ilości zbliżonej do tygodniowego zużycia wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Jednostki zaprojektowano tak, aby mogły zawijać do większości terminali LNG na świecie. Zostały oddane w 10-letni czarter z możliwością przedłużenia.

Nowoczesne technologie i większe możliwości transportu LNG

Każdy gazowiec tej klasy może dostarczyć energię odpowiadającą niemal 1 TWh, czyli około 0,5–0,6 proc. rocznego zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. W ciągu roku jedna jednostka może wykonać 8–9 rejsów na trasie USA–Europa, zapewniając transport nawet 8–9 TWh gazu rocznie.

Statki wyposażono m.in. w system reliquefaction, który pozwala odzyskiwać odparowujący gaz w trakcie transportu. Silniki mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i oleju napędowym, co zwiększa efektywność i zgodność z przyszłymi normami środowiskowymi.

Flota LNG i rozwój rynku gazu

Po włączeniu nowych statków flota ORLEN będzie liczyć osiem gazowców LNG. Własne jednostki pozwalają koncernowi realizować znaczną część zakontraktowanych dostaw i zwiększają elastyczność logistyki.

Znaczenie LNG rośnie wraz z zapotrzebowaniem na gaz. Według prognoz jego zużycie w Polsce w ciągu dekady może wzrosnąć do 27 mld m³ rocznie. W ubiegłym roku w terminalu LNG w Świnoujściu odebrano 81 dostaw LNG, czyli o 20 więcej niż rok wcześniej, a łączny wolumen importu wyniósł prawie 6 mln ton.

i Autor: ORLEN/ Materiały prasowe

PTNW - Miłosz Bembinow