Inspekcja Handlowa przeprowadziła ogólnopolską kontrolę farb i lakierów.

W co szóstej partii produktów zbadanej w laboratorium stwierdzono przekroczenie norm lotnych związków organicznych (LZO).

Dowiedz się, czym grozi wdychanie szkodliwych oparów i jak świadomie wybrać bezpieczne produkty do swojego domu.

UOKiK alarmuje: co szósta farba zagraża zdrowiu

Każdy, kto choć raz malował mieszkanie, doskonale zna ten charakterystyczny, chemiczny zapach unoszący się w powietrzu. Okazuje się, że może on być sygnałem realnego zagrożenia. Najnowszy raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozostawia złudzeń. Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę 312 partii farb i lakierów, a wyniki badań laboratoryjnych są alarmujące. Aż 5 z 32 dogłębnie sprawdzonych produktów, czyli ponad 15%, zawierało zbyt wysokie stężenie lotnych związków organicznych (LZO). Oznacza to, że co szósta puszka farby z przebadanej puli mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Czym właściwie są te tajemniczo brzmiące związki? To substancje chemiczne, które w temperaturze pokojowej łatwo przechodzą w postać gazową – stąd ich charakterystyczny, często drażniący zapach. Znajdziemy je w wielu produktach budowlanych, od emalii po lakiery. W niewielkich ilościach są nieszkodliwe, jednak ich nadmiar w powietrzu, którym oddychamy, może prowadzić do bólów i zawrotów głowy, podrażnienia oczu i skóry, a nawet problemów z układem oddechowym. Szczególnie narażone są dzieci, alergicy oraz osoby wykonujące prace remontowe.

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Inspektorzy ujawnili nie tylko zagrożenie

Kontrola przeprowadzona na szeroką skalę obejmowała sklepy, hurtownie i markety budowlane w całej Polsce. Z 312 partii produktów, które sprawdzono pod kątem formalnym, zakwestionowano 4 ze względu na nieprawidłowe oznakowanie. Producenci nie podali na etykietach wszystkich wymaganych informacji, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd. Jednak prawdziwy problem ujawniły dopiero specjalistyczne testy laboratoryjne. To właśnie one wykazały, że 5 partii produktów miało skład chemiczny niezgodny z deklaracjami i obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Wobec przedsiębiorców, którzy wprowadzili na rynek niebezpieczne wyroby, wszczęto postępowania administracyjne.

„Konsumenci mają prawo oczekiwać, że produkty dostępne na rynku są bezpieczne. Nasze kontrole pokazują, że niestety nie zawsze tak jest. Przekroczenie norm LZO w farbach to poważne naruszenie, które bezpośrednio wpływa na zdrowie osób przebywających w malowanych pomieszczeniach. Będziemy stanowczo reagować na takie praktyki” – komentuje Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji UOKiK.

Jak bezpiecznie przeprowadzić remont?

Wyniki kontroli UOKiK to ważny sygnał dla każdego, kto planuje remont. Nie oznacza to jednak, że musimy rezygnować z odświeżania wnętrz. Kluczem jest świadomy wybór produktów i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed zakupem farby lub lakieru zawsze dokładnie przeczytaj etykietę. Szukaj informacji o zawartości LZO (VOC w języku angielskim) – im niższa wartość, tym lepiej. W trakcie malowania i po jego zakończeniu zadbaj o intensywne wietrzenie pomieszczeń, robiąc przerwy i otwierając okna na oścież. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko wdychania szkodliwych oparów i chronisz zdrowie swoje oraz swoich najbliższych.

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