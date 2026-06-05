Sąsiad może zażądać rozbiórki ogrodzenia. Prawo jest po jego stronie

Ogrodzenie na granicy czy na Twojej działce? To kluczowa decyzja

Zanim kupisz pierwszy słupek, musisz podjąć najważniejszą decyzję: gdzie dokładnie stanie płot? Od tego zależy, czy będziesz potrzebować zgody sąsiada i kto zapłaci za inwestycję.

Ogrodzenie w całości na Twojej działce. To najprostsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli cała konstrukcja, łącznie z fundamentem, znajduje się w granicach Twojej nieruchomości, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jesteś jedynym właścicielem płotu, sam pokrywasz koszty budowy i decydujesz o jego wyglądzie. Sąsiad nie może ingerować w Twoje plany, ale Ty nie możesz domagać się od niego zwrotu części pieniędzy.

To najprostsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli cała konstrukcja, łącznie z fundamentem, znajduje się w granicach Twojej nieruchomości, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jesteś jedynym właścicielem płotu, sam pokrywasz koszty budowy i decydujesz o jego wyglądzie. Sąsiad nie może ingerować w Twoje plany, ale Ty nie możesz domagać się od niego zwrotu części pieniędzy. Ogrodzenie dokładnie na granicy działek. Tutaj sytuacja się komplikuje. Taki płot jest uznawany za część wspólną. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 154), ogrodzenia na granicy służą do wspólnego użytku, a sąsiedzi powinni razem ponosić koszty ich utrzymania. Jednak do samej budowy niezbędna jest pisemna zgoda sąsiada. Najlepiej spisać umowę, która określi wygląd płotu i zasady podziału kosztów.

Kiedy sąsiad może zażądać pieniędzy lub rozbiórki płotu?

Konflikty o ogrodzenie często kończą się w sądzie, a ich źródłem jest zazwyczaj budowa w osi granicy bez wcześniejszych ustaleń.

Jeśli postawisz płot na granicy bez zgody sąsiada, może on zażądać wstrzymania prac lub nawet rozbiórki konstrukcji, jeśli choćby jej fragment wejdzie na jego teren. Co ważne, prawo nie zmusza sąsiada do współfinansowania nowej budowy, nawet jeśli płot będzie wspólny. Obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów dotyczy głównie utrzymania i remontów już istniejącego ogrodzenia.

Wysokość ma znaczenie, czyli kiedy musisz zgłosić budowę

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, większość ogrodzeń nie wymaga skomplikowanych formalności. Zasada jest prosta:

ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia w urzędzie. Prace możesz rozpocząć od razu.

nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia w urzędzie. Prace możesz rozpocząć od razu. ogrodzenie powyżej 2,2 metra wysokości - musisz zgłosić zamiar budowy w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Należy to zrobić co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu, możesz zaczynać.

Pamiętaj jednak, że gmina może mieć własne wytyczne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), które narzucą np. kolor, materiał czy stopień przezroczystości płotu.

Uważaj na te błędy. Nowe przepisy w 2026 roku

W 2026 roku weszły w życie zmiany zaostrzające przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Aby uniknąć mandatu lub nakazu modyfikacji, zwróć uwagę na poniższe zasady. Czego nie wolno robić, budując ogrodzenie?

Niebezpieczne elementy . Umieszczanie drutu kolczastego, ostro zakończonych prętów czy tłuczonego szkła jest zabronione na wysokości poniżej 2,2 metra. Wcześniej limit ten wynosił 1,8 metra.

. Umieszczanie drutu kolczastego, ostro zakończonych prętów czy tłuczonego szkła jest zabronione na wysokości poniżej 2,2 metra. Wcześniej limit ten wynosił 1,8 metra. Brama i furtka. Nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik lub ulicę.

Nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik lub ulicę. Minimalne wymiary. Brama wjazdowa musi mieć co najmniej 2,4 metra szerokości, a furtka minimum 0,9 metra.

Grzegorz Wrona, wiceminister MAP [IMPACT 2026]