Trwa blokada Cieśniny Ormuz, która uderza w światowy handel energią. Pojawiły się doniesienia o rzekomym porozumieniu Iran-Indie w tej sprawie, jednak Teheran oficjalnie zaprzecza, by jakakolwiek umowa została zawarta.

Flaga Iranu powiewająca nad Cieśniną Ormuz, z widokiem na liczne statki handlowe i tankowce na wodach strategicznego szlaku.

  • Iran rozważał zezwolenie na przepływ statków pod indyjską banderą przez zablokowaną Cieśninę Ormuz, jednak strona irańska zaprzeczyła osiągnięciu porozumienia.
  • Cieśnina Ormuz to strategiczny szlak morski, przez który przepływa 20% światowego eksportu ropy naftowej i prawie 1/3 gazu płynnego (LPG).
  • Blokada cieśniny ma ogromne znaczenie dla Indii, które importują 90% LPG i ponad połowę paliwa przez ten szlak, co prowadzi do problemów gospodarczych.
  • Brak dostaw LPG spowodował zawieszenie działalności wielu punktów gastronomicznych w Indiach, a władze priorytetowo traktują szpitale i szkoły.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran

Porozumienie Iran-Indie ws. Cieśniny Ormuz? Teheran zaprzecza

W mediach pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące kluczowej dla światowego handlu drogi morskiej. Agencja Reutera, powołując się na źródła w Delhi, podała, że Iran mógł zgodzić się na przepuszczanie statków pływających pod indyjską banderą. Jednak niedługo później ta sama agencja, cytując irańskie źródła, przekazała, że do żadnego porozumienia Iran-Indie w sprawie złagodzenia zasad blokady Cieśniny Ormuz nie doszło.

Według portalu Indiatoday, rozmowy na ten temat mieli prowadzić minister spraw zagranicznych Indii, Subrahmanyam Jaishankar, oraz reprezentujący Teheran Abbas Aragczi. Domniemana umowa miała być światełkiem w tunelu dla indyjskiej gospodarki, mocno uzależnionej od dostaw surowców energetycznych. Oficjalne zaprzeczenie ze strony Iranu gasi jednak te nadzieje i pokazuje, jak napięta i niepewna jest sytuacja w regionie.

Dlaczego Cieśnina Ormuz jest tak ważna dla świata?

Cieśnina Ormuz to jeden z najbardziej strategicznych punktów na globalnej mapie handlu energią. To wąskie gardło morskie w Zatoce Perskiej jest kluczowym szlakiem transportowym, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Decyzja Iranu o jej zablokowaniu, podjęta w odpowiedzi na ataki ze strony USA i Izraela, wywołała natychmiastowe turbulencje na rynkach.

Skala problemu jest ogromna. Przez ten szlak transportuje się około 20 proc. całego światowego eksportu ropy naftowej oraz blisko jedną trzecią gazu płynnego (LPG). Z tego powodu każda destabilizacja w tym regionie odbija się na cenach paliw na całym świecie i uderza zarówno w eksporterów, jak i importerów surowców.

