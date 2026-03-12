Członkini RPP nie zostawia suchej nitki na Glapińskim. "Opowiada jakiejś bajki"

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP, krytykuje wypowiedzi Adama Glapińskiego o finansowaniu programu "SAFE 0 proc.".

Tyrowicz twierdzi, że Glapiński przedstawia informacje, które mają "bardzo luźny związek z faktami" i "opowiada bajki".

Członkini RPP podkreśla, że nie będzie pieniędzy na "SAFE 0 proc." w latach 2026-2027 i kwestionuje możliwość wypłaty z zysku przy potencjalnej stracie banku.

Tyrowicz wyraża zaniepokojenie sytuacją gospodarki i sprzeciwia się dalszym obniżkom stóp procentowych.

Glapiński mówi o finansowaniu "SAFE 0 proc.". Prof. Tyrowicz: żadne kwoty, które wczoraj padły [...] nie są prawdą

W środę 11 marca odbyła się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, na której wyjaśniał szczegóły działania "Polskiego SAFE 0 proc.". Zapowiedział, że środki na finansowanie programu mają pochodzić z "aktywnego zarządzania posiadanymi zasobami złota".

Wypowiedzi prezesa banku centralnego skomentowała członkini Rady Polityki Pieniężnej prof. Joanna Tyrowicz w porannej rozmowie w RMF24.

- Wszystko, co wczoraj powiedział pan prezes Adam Glapiński na temat tego, jakie ma możliwości, miał bardzo luźny związek z faktami - podkreśliła członkini RPP. Żadne kwoty, które wczoraj padły - poza prawdopodobnie liczbą ton - nie są prawdą.

Prof. Tyrowicz stwierdziła, że Adam Glapiński "opowiadał bajki", żeby "stworzyć wrażenie w państwu, słuchaczach, odbiorcach, komentatorach".

- Proszę w ogóle tego nie słuchać. To jest bla, bla, bla. To w ogóle nie ma znaczenia [...] Powiedzmy, że wypracujemy na transakcjach na przykład 10 mld złotych. I powiedzmy, że na koniec grudnia okaże się, że strata z innych obszarów działalności banku wynosi 20 mld. To cały czas jesteśmy minus 10. To jak przekazać wypłatę z zysku? - mówiła prof. Tyrowicz w rozmowie z RMF24.

Nie będzie kolejnych obniżek stóp procentowych

Prof. Tyrowicz skomentowała także ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych. Stwierdziła, że w momencie niepokoju "to nie jest moment na dokonywanie dostosowania instrumentów polityki pieniężnej".

Dodała, że podstawowym zadaniem banku centralnego jest "walka o stabilność cen" oraz dodała, że "ostatni raz inflacja była w celu sześć lat temu". Jej zdaniem gospodarka wciąż nie wróciła do równowagi i jest wrażliwa na globalne wydarzenia. Podkreśliła także, że nie jesteśmy gotowi na zewnętrzne szoki.

- W tym sensie ja w mojej roli odczuwam bardzo duże zaniepokojenie - powiedziała prof. Tyrowicz.

"SPRAWA GLAPIŃSKIEGO BĘDZIE ROZSTRZYGNIĘTA!" Kosiniak-Kamysz obiecuje!