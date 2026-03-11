Marcowa obniżka stóp o 25 punktów bazowych – możliwy koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w 2026 roku.

Konflikt na Bliskim Wschodzie nakręca ceny paliw i grozi powrotem inflacji.

Kotecki ostrzega: „kreatywna księgowość” NBP to drukowanie pieniędzy i dodatkowa inflacja.

Polska nie powinna sprzedawać rezerw złota – sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna.

Stopy procentowe nie spadną już w 2026 roku?

Na początku roku scenariusz wydawał się komfortowy. RPP spokojnie obniżała stopy, a inflacja zdawała się pod kontrolą. Wszystko zmieniło się w ostatnich dniach.

Obawiam się, że to już koniec. Była to być może ostatnia obniżka w tym roku

– powiedział wprost Kotecki.

4 marca RPP obniżyła główną stopę referencyjną z 4 proc. do 3,75 proc. Obniżono też stopę lombardową (do 4,25 proc.) i depozytową (do 3,25 proc.). Teraz te ruchy mogą zostać wstrzymane na wiele miesięcy.

Bliski Wschód i droższe paliwa – inflacja wróci?

Kotecki wskazał konkretny powód zmiany nastawienia RPP: konflikt na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na ceny ropy naftowej.

Na stacjach benzynowych już to widzimy. Za chwilę przeniesie się to na wskaźnik CPI

– ostrzegł.

Wskaźnik CPI mierzy inflację w Polsce. Jego wzrost oznacza wyższe ceny w sklepach i mniejszą siłę nabywczą Polaków. Dla RPP to sygnał, że obniżanie stóp byłoby zbyt ryzykowne.

Kotecki zaznaczył, że ewentualne tarcze antyinflacyjne – gdyby rząd chciał chronić konsumentów przed drożejącymi paliwami – oznaczałyby ogromny koszt dla budżetu państwa.

Złoto NBP: Polska nie powinna go sprzedawać

W środę Kotecki odniósł się też do kontrowersyjnego pomysłu „polskiego SAFE 0 proc.” – alternatywy dla unijnego programu finansowania obronności.

Propozycja zakłada m.in. przeksięgowanie rezerw Narodowego Banku Polskiego. Kotecki ma co do tego poważne zastrzeżenia prawne.

Mam duże wątpliwości, czy byłoby to zgodne z zasadami europejskiego systemu banków centralnych

– powiedział.

Co więcej, ostrzegł, że jeśli NBP miałby wykazać zysk rzędu 185 mld zł przy jednoczesnym zwiększeniu podaży pieniądza, mogłoby to oznaczać po prostu drukowanie pieniędzy.

Sześćdziesiąt, osiemdziesiąt, sto osiemdziesiąt, dwieście miliardów złotych dodatkowego pieniądza na rynku – to musi oznaczać dodatkową inflację

– stwierdził.

RPP i rezerwy złota: czas na ostrożność

Kotecki podkreślił, że Polska posiada obecnie optymalną wielkość rezerw złota i nie powinna ich zmniejszać. Wręcz przeciwnie – warto je zwiększać.

Banki centralne dziś nie sprzedają złota, tylko je kupują, bo czasy są niepewne. To nie jest moment, żeby pozbywać się rezerw

– powiedział.

Ceny złota rosną od lat. To efekt zwiększonego popytu ze strony banków centralnych na całym świecie, które w obliczu geopolitycznej niepewności stawiają na bezpieczne aktywa.

Co dalej ze stopami procentowymi w Polsce?

Na razie RPP przyjęła postawę wyczekującą. Kotecki nie wyklucza, że sytuacja się zmieni – ale wymaga to uspokojenia się napięć na Bliskim Wschodzie i wyraźnego spadku presji inflacyjnej.

Dla kredytobiorców i oszczędzających to ważna informacja: raty kredytów hipotecznych nie spadną szybko, a lokaty bankowe mogą utrzymać obecne oprocentowanie dłużej, niż zakładano jeszcze na początku roku.