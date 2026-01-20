NBP planuje zwiększyć swoje rezerwy złota do 700 ton, aby Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów z największymi zasobami.

Obecnie NBP posiada 550 ton złota, o wartości blisko 276 mld zł, co stawia go na 12. miejscu wśród banków centralnych.

Prezes NBP Adam Glapiński będzie zabiegał o zgodę zarządu na realizację tego planu, podkreślając strategiczne znaczenie złota.

Zwiększenie rezerw złota ma wzmocnić stabilność finansową Polski i jest globalnym trendem wśród banków centralnych, traktujących złoto jako bezpieczną inwestycję.

Narodowy Bank Polski (NBP) podejmuje zdecydowane kroki w celu umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Prezes Adam Glapiński poinformował o strategicznej decyzji dotyczącej znaczącego zwiększenia rezerw złota.

700 ton złota na horyzoncie

Zgodnie z komunikatem banku centralnego, celem jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach NBP. Ten ambitny plan ma na celu umocnienie pozycji Polski wśród państw o największych zasobach tego cennego kruszcu.

„Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie” – oświadczył prezes Glapiński.

Aktualny stan posiadania: 550 ton złota

Na koniec 2023 roku, NBP posiadał już imponującą ilość 550 ton złota. Jak informował prezes Glapiński w ubiegłym tygodniu, wartość tych zasobów szacowana jest na blisko 276 mld zł, co odpowiada 76,5 mld dolarów.

Prezes Adam Glapiński zadeklarował, że będzie zabiegał o zgodę zarządu NBP na realizację planu zwiększenia zasobów złota. „Zamierzam zwrócić się do zarządu Narodowego Banku Polskiego o przyjęcie uchwały o zwiększenie zasobów naszego złota do 700 ton" - mówił Adam Glapiński podczas ubiegłotygodniowej konferencji.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku NBP był jednym z największych nabywców złota wśród banków centralnych na świecie. Zasoby kruszcu zwiększono o ponad 100 ton, co zapewniło NBP 12. pozycję w rankingu największych posiadaczy złota wśród banków centralnych.

Dlaczego złoto jest tak ważne?

Złoto od wieków pełni rolę bezpiecznej przystani w czasach niepewności ekonomicznej i politycznej. Jest aktywem, które zachowuje swoją wartość w długim okresie i stanowi zabezpieczenie przed inflacją. Zwiększenie rezerw złota przez NBP to strategiczny krok, który ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej państwa i zwiększenie zaufania do polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Decyzja ta wpisuje się w globalny trend, gdzie wiele banków centralnych na świecie dąży do zwiększenia swoich zasobów złota, dostrzegając w nim bezpieczną i pewną inwestycję.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz