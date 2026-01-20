NBP zwiększy rezerwy złota do 700 ton! Polska wśród liderów globalnych zasobów

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2026-01-20 15:39

Narodowy Bank Polski planuje umocnić swoją pozycję na światowej mapie finansowej, zwiększając rezerwy złota do imponującego poziomu 700 ton. Prezes Adam Glapiński ogłosił, że ten strategiczny ruch katapultuje Polskę do elitarnego grona dziesięciu państw z największymi zasobami złota. Na koniec 2023 roku NBP dysponował już 550 tonami cennego kruszcu, a ambitny plan zakłada dalsze, dynamiczne powiększanie rezerw.

Prezes NBP Adam Glapiński w okularach, z białą koszulą i krawatem, w ciemnym garniturze z polską flagą na klapie, przemawia przy mównicy. Za nim widoczne jest tło w kolorach niebieskim i czarnym. O planach NBP i osobie Adama Glapińskiego przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Artur Hojny/Super Express Prezes NBP Adam Glapiński w okularach, z białą koszulą i krawatem, w ciemnym garniturze z polską flagą na klapie, przemawia przy mównicy. Za nim widoczne jest tło w kolorach niebieskim i czarnym. O planach NBP i osobie Adama Glapińskiego przeczytasz na Super Biznes.
  • NBP planuje zwiększyć swoje rezerwy złota do 700 ton, aby Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów z największymi zasobami.
  • Obecnie NBP posiada 550 ton złota, o wartości blisko 276 mld zł, co stawia go na 12. miejscu wśród banków centralnych.
  • Prezes NBP Adam Glapiński będzie zabiegał o zgodę zarządu na realizację tego planu, podkreślając strategiczne znaczenie złota.
  • Zwiększenie rezerw złota ma wzmocnić stabilność finansową Polski i jest globalnym trendem wśród banków centralnych, traktujących złoto jako bezpieczną inwestycję.

Narodowy Bank Polski (NBP) podejmuje zdecydowane kroki w celu umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Prezes Adam Glapiński poinformował o strategicznej decyzji dotyczącej znaczącego zwiększenia rezerw złota.

700 ton złota na horyzoncie

Zgodnie z komunikatem banku centralnego, celem jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach NBP. Ten ambitny plan ma na celu umocnienie pozycji Polski wśród państw o największych zasobach tego cennego kruszcu.

„Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie” – oświadczył prezes Glapiński.

Aktualny stan posiadania: 550 ton złota

Na koniec 2023 roku, NBP posiadał już imponującą ilość 550 ton złota. Jak informował prezes Glapiński w ubiegłym tygodniu, wartość tych zasobów szacowana jest na blisko 276 mld zł, co odpowiada 76,5 mld dolarów.

Prezes Adam Glapiński zadeklarował, że będzie zabiegał o zgodę zarządu NBP na realizację planu zwiększenia zasobów złota. „Zamierzam zwrócić się do zarządu Narodowego Banku Polskiego o przyjęcie uchwały o zwiększenie zasobów naszego złota do 700 ton" - mówił Adam Glapiński podczas ubiegłotygodniowej konferencji.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku NBP był jednym z największych nabywców złota wśród banków centralnych na świecie. Zasoby kruszcu zwiększono o ponad 100 ton, co zapewniło NBP 12. pozycję w rankingu największych posiadaczy złota wśród banków centralnych.

Dlaczego złoto jest tak ważne?

Złoto od wieków pełni rolę bezpiecznej przystani w czasach niepewności ekonomicznej i politycznej. Jest aktywem, które zachowuje swoją wartość w długim okresie i stanowi zabezpieczenie przed inflacją. Zwiększenie rezerw złota przez NBP to strategiczny krok, który ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej państwa i zwiększenie zaufania do polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Decyzja ta wpisuje się w globalny trend, gdzie wiele banków centralnych na świecie dąży do zwiększenia swoich zasobów złota, dostrzegając w nim bezpieczną i pewną inwestycję.   

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
Przeczytaj także:
Koniec drożyzny w Polsce w 2026 roku? NBP ujawnia nowe prognozy
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NBP
ZŁOTO