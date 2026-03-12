Magazyny gazu w UE są wypełnione w 29,3%, znacznie poniżej pięcioletniej średniej 42,7%, co oznacza niższe zapasy po sezonie zimowym.

Poziom zapasów gazu w największych gospodarkach UE jest niski: Niemcy mają 21,6%, Francja 21,9%, a Holandia zaledwie 9,2%.

Polska wyróżnia się na tle UE, utrzymując relatywnie wysoki poziom zapasów gazu (48,4%), co może stabilizować krajowy rynek energii.

Istnieją znaczące różnice w zapełnieniu magazynów gazu w Europie, od niskich w Holandii po wyższe we Włoszech (45,5%) i Hiszpanii (55,8%).

Zapasy gazu w magazynach UE poniżej średniej

Poziom gazu ziemnego zgromadzonego w magazynach w krajach Unii Europejskiej pozostaje wyraźnie niższy niż średnia z ostatnich lat. Z wyliczeń organizacji Gas Infrastructure Europe wynika, że magazyny wypełnione są obecnie w 29,3 proc., podczas gdy średnia pięcioletnia dla tego okresu wynosi 42,7 proc..

Łącznie w europejskich magazynach znajduje się obecnie około 334,43 TWh gazu. Dane te pokazują, że po sezonie zimowym poziom zapasów jest istotnie niższy niż zazwyczaj o tej porze roku.

Poziom magazynów gazu w największych gospodarkach UE

W poszczególnych krajach sytuacja wygląda bardzo różnie. W największej gospodarce Europy, czyli Niemczech, magazyny gazu są obecnie wypełnione w 21,6 proc. Zbliżony poziom odnotowano we Francji, gdzie wskaźnik wynosi 21,9 proc.

Wyraźnie wyższy poziom zapasów utrzymuje się natomiast w kilku innych państwach. We Włoszech magazyny są zapełnione w 45,5 proc., w Austrii w 35,8 proc., a w Hiszpanii w 55,8 proc.

Najniższy poziom zapasów wśród wymienionych państw odnotowano w Holandii, gdzie magazyny są wypełnione jedynie w 9,2 proc.

Zapasy gazu w Polsce na tle Europy

Na tle wielu krajów europejskich relatywnie wysoki poziom zapasów utrzymuje się w Polsce. W krajowych magazynach znajduje się obecnie 17,57 TWh gazu ziemnego.

Oznacza to, że magazyny są wypełnione w 48,4 proc. Jednocześnie warto zauważyć, że jest to wynik nieco niższy od średniej sezonowej z ostatnich pięciu lat, która wynosi 53,7 proc. Wyższy poziom zapasów w Polsce niż w wielu państwach UE może mieć znaczenie dla stabilności krajowego rynku energii w kolejnych miesiącach.

Różnice w poziomie zapasów w Europie

Dane pokazują duże zróżnicowanie między poszczególnymi państwami Europy Środkowej. Na przykład na Węgrzech magazyny gazu są wypełnione w 33,9 proc., natomiast w Czechach poziom zapasów wynosi 30,3 proc.

PTNW - Miłosz Bembinow