Sejm rozpocznie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2026 r., który przewiduje wydatki 918,9 mld zł i deficyt 271,7 mld zł.

Projekt zakłada rekordowe wydatki na obronę narodową (200 mld zł, czyli 4,81% PKB) oraz znaczące środki na zdrowie (247,8 mld zł).

Kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 800+” (61,7 mld zł) czy waloryzacja emerytur (22 mld zł), otrzymają znaczące finansowanie.

Ustawa budżetowa musi zostać uchwalona i podpisana przez prezydenta w określonym terminie, aby uniknąć skrócenia kadencji Sejmu

Ile wyniosą dochody i wydatki budżetu w 2026 roku?

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy, która zdeterminuje finanse państwa w 2026 roku. Dokument przedstawiony przez rząd zakłada ambitny, ale i kosztowny plan. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 r., który w czwartek trafi pod obrady Sejmu, przyszłoroczne wydatki państwa zaplanowano na 918,9 mld zł. Jednocześnie dochody mają wynieść 647,2 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetowy może osiągnąć maksymalnie 271,7 mld zł. Głównymi źródłami dochodów mają być podatki. Rząd liczy na wpływy z podatku VAT w wysokości 341,5 mld zł, z akcyzy na poziomie 103,3 mld zł oraz z podatku dochodowego od firm (CIT) w kwocie 80,4 mld zł. Zaskakująco niskie w tym zestawieniu wydają się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które oszacowano na 32 mld zł.

Na co rząd wyda najwięcej? Priorytety to obrona i zdrowie

Analiza projektu budżetu jasno wskazuje na dwa główne priorytety rządu na 2026 rok. Znaczną część wydatków budżetu państwa pochłoną dwa kluczowe sektory: obrona narodowa, na którą rząd planuje przeznaczyć 200 mld zł, oraz ochrona zdrowia z budżetem w wysokości 247,8 mld zł. Nakłady na obronność mają stanowić 4,81 proc. PKB i zostaną skierowane głównie na modernizację armii. Z kolei środki na zdrowie (6,81 proc. PKB) mają wesprzeć inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Rząd nie zapomina również o inwestycjach w infrastrukturę. Na drogi i koleje przewidziano łącznie 53,9 mld zł, z czego 20,1 mld zł będzie pochodzić bezpośrednio z budżetu państwa. Dodatkowe 2,4 mld zł ma zostać przeznaczone na gospodarkę morską, a nakłady na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w porównaniu z rokiem 2025.

Ile pieniędzy trafi na 800+, 13. i 14. emeryturę oraz rentę wdowią?

Wydatki socjalne pozostają jednym z filarów przyszłorocznego budżetu, co ma bezpośrednie przełożenie na portfele milionów Polaków. Na realizację kluczowych programów społecznych, takich jak „Rodzina 800+”, 13. i 14. emerytura czy nowy program „Aktywny Rodzic”, rząd zamierza przeznaczyć łącznie ponad 100 mld zł. Największą pozycją jest program „Rodzina 800+” z budżetem 61,7 mld zł. Na wypłatę dodatkowych świadczeń dla seniorów, czyli 13. i 14. emerytury, zaplanowano 31,8 mld zł. W projekcie uwzględniono także waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r., na którą zarezerwowano ok. 22 mld zł. Nowością jest wprowadzenie renty wdowiej, na którą przewidziano 7 mld zł, oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł, co będzie kosztować budżet 1,2 mld zł. Na program „Aktywny Rodzic” trafi 6 mld zł, a na „Dobry Start” – 1,4 mld zł.

Harmonogram prac nad ustawą budżetową i rola prezydenta

Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt ustawy budżetowej trafi do dalszych prac w komisjach. Zgodnie z konstytucją, uchwalona ustawa musi zostać przekazana do podpisu prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu Sejmowi. Jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, prezydent ma prawo w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji parlamentu. Po otrzymaniu ustawy głowa państwa ma 7 dni na jej podpisanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, który na wydanie orzeczenia ma maksymalnie dwa miesiące. Losy budżetu na 2026 rok rozstrzygną się więc w najbliższych miesiącach

