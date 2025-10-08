Minister finansów Andrzej Domański jednoznacznie zapowiedział, że nie ma planów ograniczenia programu 800 plus ani wprowadzenia kryterium dochodowego.

Rosnący dług publiczny w Polsce wynika z rekordowych wydatków na obronność, planowanych na 200 mld zł w przyszłorocznym budżecie, co stanowi priorytet rządu.

Polska gospodarka dynamicznie rośnie (obecnie 3% wzrostu), co jest kluczowe dla finansowania ambitnych celów obronnych.

Ewentualne weto prezydenta wobec ustaw budżetowych mogłoby utrudnić zwiększenie bezpieczeństwa kraju poprzez destabilizację finansów publicznych

Czy 800 plus zostanie zlikwidowane?

Wątpliwości dotyczące przyszłości programu „Rodzina 800 plus” od miesięcy budzą emocje i są przedmiotem publicznej debaty. Ostateczną odpowiedź w tej kwestii przedstawił szef resortu finansów, który na antenie radia RMF FM odniósł się do medialnych spekulacji.

"Nie ma w tej chwili prac nad ograniczeniem programu 800 plus" – powiedział w „Popołudniowej rozmowie w RMF FM” minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ta jednoznaczna deklaracja ucina spekulacje na temat możliwej likwidacji lub wprowadzenia kryterium dochodowego do kluczowego świadczenia socjalnego, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Utrzymanie programu w jego obecnej formie pozostaje więc stałym elementem polityki społecznej obecnego gabinetu.

Dlaczego rośnie dług publiczny w Polsce?

Podczas wywiadu minister Domański odniósł się również do kwestii rosnącego długu publicznego. Jak wyjaśnił, wzrost zadłużenia jest świadomą decyzją rządu, podyktowaną nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa. To właśnie gigantyczne wydatki na obronność stanowią obecnie największe obciążenie dla budżetu. "Faktycznie dług państwa rośnie, ponieważ traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet" – stwierdził minister w RMF FM.

Andrzej Domański poinformował, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano rekordową kwotę 200 miliardów złotych na obronę, co stanowi blisko 5 procent polskiego PKB. Podkreślił, że w kontekście finansów publicznych kluczowe jest ustalenie priorytetów, a dla obecnego rządu jest nim bezsprzecznie modernizacja i wzmocnienie armii w obliczu zagrożeń geopolitycznych.

Co minister finansów mówi o budżecie państwa?

Szef resortu finansów zaznaczył, że fundamentem dla realizacji kosztownych celów obronnych jest dobra kondycja gospodarki. Według niego, dane makroekonomiczne napawają optymizmem i pozwalają z większą pewnością planować wydatki.

"W tej chwili polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. Przypomnę, że gdy w 2023 roku PiS oddawał władzę wzrost gospodarczy wynosił 0, w tej chwili wynosi 3" – argumentował Domański.

Minister finansów podkreślił, że silne finanse państwa są warunkiem niezbędnym do sprawnej modernizacji polskiej armii. W tym kontekście, w dalszej części rozmowy, odniósł się do potencjalnego weta prezydenta wobec ustaw wzmacniających budżet, stwierdzając, że taki ruch "utrudni zwiększenie polskiego bezpieczeństwa", ponieważ stabilne i przewidywalne finanse publiczne są gwarantem realizacji wieloletnich programów zbrojeniowych.

