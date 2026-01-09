Nawet 4000 zł na deszczówkę! Rusza nabór i liczy się kolejność

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-09 13:40

Program „Mój Deszcz” w Gliwicach wraca od 15 stycznia - pisze Portal Samorządowy. Mieszkańcy mogą dostać do 85% kosztów, maksymalnie 4000 zł, na rozwiązania zwiększające retencję deszczówki – od zbiorników po ogrody deszczowe – by ograniczyć spływ do kanalizacji i poprawić mikroklimat.

Drewniana beczka na deszczówkę, do której wlewa się woda z rynny w słonecznym ogrodzie pełnym zieleni i kwiatów. Symbol programu Mój Deszcz wspierającego retencję wód opadowych. Więcej o programach dofinansowania przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Getty Images Drewniana beczka na deszczówkę, do której wlewa się woda z rynny w słonecznym ogrodzie pełnym zieleni i kwiatów. Symbol programu "Mój Deszcz" wspierającego retencję wód opadowych. Więcej o programach dofinansowania przeczytasz na Super Biznes.
  • Od 15 stycznia rusza kolejna edycja programu „Mój Deszcz”, oferującego dotacje do 4000 zł (do 85% kosztów) na inwestycje związane z retencją deszczówki.
  • Dofinansowanie obejmuje m.in. zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe, instalacje rozsączające i nawierzchnie przepuszczalne, które ograniczają odpływ wody.
  • Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje non-profit, a o kolejności rozpatrywania decyduje data wpływu.
  • Program wspiera poprawę mikroklimatu i zmniejszenie spływu deszczówki do kanalizacji, z wyłączeniem kosztów dokumentacji czy używanego sprzętu.

Program „Mój Deszcz” wspiera retencję deszczówki i poprawę mikroklimatu

Od 15 stycznia mieszkańcy  Gliwic będą mogli składać wnioski w kolejnej edycji miejskiego programu dotacyjnego „Mój Deszcz”. Inicjatywa ma zachęcać do inwestycji, które zwiększają retencję wód opadowych, ograniczają spływ deszczówki do kanalizacji i poprawiają lokalny mikroklimat. Wnioski mają być rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania przeznaczonych środków.

Jak podano, szczegóły naboru, w tym termin, miejsce i sposób składania dokumentów oraz wysokość budżetu, mają zostać opublikowane wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotacja do 85% kosztów, maksymalnie 4000 zł

Wsparcie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4000 zł na jednego beneficjenta. Do wydatków objętych dofinansowaniem zaliczają się m.in. zakup i montaż urządzeń, elementy infrastruktury, niezbędne materiały oraz osprzęt. Dotacja nie obejmuje natomiast kosztów dokumentacji projektowej, zakupu używanego sprzętu ani kosztów eksploatacyjnych.

Na co można dostać pieniądze? zbiorniki, ogrody deszczowe i nawierzchnie przepuszczalne

Program wspiera tylko takie przedsięwzięcia, które realnie ograniczają odpływ wody z terenów zabudowanych lub utwardzonych i przynoszą efekt ekologiczny. Dotacja może dotyczyć m.in.: zbiorników na deszczówkę naziemnych lub podziemnych (do 10 m³), ogrodów deszczowych, instalacji rozsączających i studni chłonnych, nawierzchni przepuszczalnych oraz adaptacji istniejących szczelnych zbiorników na cele retencyjne.

Kto może złożyć wniosek? Nie tylko osoby prywatne

O dofinansowanie mogą wnioskować osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na nieruchomości objętej wnioskiem, a także wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje niedziałające dla zysku, m.in. fundacje i stowarzyszenia (z określonymi wyłączeniami). Wskazano również, że dotacja nie może być łączona z innymi środkami publicznymi na to samo zadanie. Jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, dofinansowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zajmuje ona 50% powierzchni lub mniej, a koszty kwalifikowane są wtedy pomniejszane proporcjonalnie.

EKOLOGIA
GLIWICE
KANALIZACJA
DESZCZÓWKA