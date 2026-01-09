Zdalny odczyt wody i ciepła stanie się obowiązkowy z mocy prawa już za rok

Inkasenci nie będą musieli wchodzić do mieszkań po odczyty liczników

Rozliczenia mediów zmienią się z rocznych na półroczne

W 35 budynkach w Łodzi zainstalują prawie 1800 nowoczesnych liczników

Odczyt wody i ciepła bez wpuszczania obcych do domu

Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku, wprowadzą obowiązek instalacji systemów zdalnego odczytu mediów, aby wystawić rachunki za wodę lub ciepło. To koniec z koniecznością wpuszczania do mieszkania inkasentów sprawdzających stan wodomierzy i ciepłomierzy.

– Brak właściwej ochrony danych może skutkować karami administracyjnymi wyższymi niż koszt zakupu i instalacji wymaganego sprzętu – ostrzega Sebastian Postolski, prezes spółki CrownIoT.

Łódź testuje nowy system rozliczeń mediów

Łódzkie Nieruchomości rozpoczynają montaż nowoczesnych urządzeń już na początku 2026 roku. W 35 budynkach zarządzanych przez miejską spółkę pojawi się łącznie 1801 liczników – 1264 wodomierze oraz 537 ciepłomierzy.

Wszystkie urządzenia będą wyposażone w moduły do zdalnego odczytu. Dane o zużyciu wody i ciepła będą automatycznie przesyłane bez potrzeby wizyty w mieszkaniu.

Opłaty za wodę i ciepło - gdzie rozpocznie się montaż

Pierwsze prace ruszą na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. System trafi do budynków na Księżym Młynie oraz przy ulicy Włókienniczej. Całość zostanie zrealizowana w czterech etapach.

– Jako zarządca mamy możliwość kształtowania zasad w sposób bardziej przyjazny dla mieszkańców – wyjaśnia Mariusz Łysio, prezes Łódzkich Nieruchomości.

Umowa z wykonawcą została podpisana na pięć lat i obejmuje nie tylko montaż, ale także bieżącą obsługę i aktualizacje oprogramowania.

Rozliczenia wody i ciepła dwa razy w roku

Oprócz zmiany sposobu odczytu liczników, Łódzkie Nieruchomości wprowadzają również nowy system rozliczeń. Od 2026 roku mieszkańcy będą otrzymywać rachunki za media dwa razy w roku zamiast raz.

Rozliczenia będą obejmować okresy styczeń-czerwiec oraz lipiec-grudzień. Częstsze rozliczenia pozwolą lepiej dopasować wysokość zaliczek i uniknąć dużych, jednorazowych niedopłat.

Automatyczny odczyt mediów wykryje awarie

Nowy system to nie tylko wygoda dla mieszkańców. Aplikacja będzie automatycznie wykrywać nieprawidłowe działanie urządzeń pomiarowych i straty wody czy ciepła. Dzięki temu służby techniczne będą mogły reagować szybciej, często zanim problem stanie się uciążliwy dla lokatorów.

– Jeśli ktoś nie kombinuje, nie ma się czego bać – zapewnia pan Stanisław, mieszkaniec kamienicy przy Księżym Młynie 8, który został poinformowany o planowanym montażu.

Nowoczesna technologia poradzi sobie nawet w starych budynkach z grubymi murami, zapewniając stabilną transmisję danych bez konieczności wchodzenia do mieszkań.