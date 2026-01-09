Przebili Biedronkę! Lidl odpalił promocję -70% na całą chemię do prania. Zrób zapasy Persila i Coccolino na cały rok

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-01-09 13:01

Góra prania, która nigdy nie maleje, i rachunki za chemię, które rosną... Znasz to? Lidl właśnie ogłosił promocję, która rozwiązuje ten problem. Tylko w piątek i sobotę wszystkie proszki, płyny i kapsułki kupisz z rabatem 70% na drugi produkt! A najlepsze? Możesz mieszać, co chcesz! Kapsułki Ariel z płynem Coccolino? Proszę bardzo!

Fasada sklepu Lidl z charakterystycznym logo, parkingiem, wózkami na zakupy i słupem oświetleniowym. Widoczne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i puste wózki, co nawiązuje do promocji chemii do prania, o której przeczytasz na Super Biznes.

i

Promocja na chemię do prania i płukania w Lidlu

Mechanizm promocji jest niezwykle prosty i korzystny dla twojego portfela. Kupując dwa produkty chemii do prania, za drugi, tańszy, zapłacisz aż 70% mniej. Weźmy przykład: żel Persil za 40 zł i płyn do płukania Coccolino za 20 zł. Za ten drugi produkt zapłacisz tylko 6 zł, co oznacza czystą oszczędność. To idealna okazja, by wypróbować te drogie perfumy do prania lub kapsułki premium, o których zawsze marzyłaś – teraz zapłacisz za nie grosze.

Sprytne zakupy i inne okazje w ten weekend w Lidlu

Aby maksymalnie wykorzystać promocję, jako drugi (tańszy) produkt dobieraj ten o cenie jak najbardziej zbliżonej do pierwszego. Największy rabat kwotowy uzyskasz na droższych artykułach. Ale to nie wszystko, co Lidl przygotował na ten weekend! Oprócz chemii do prania, w promocji znajdziesz również inne produkty, które pozwolą ci zaoszczędzić.

Masło ekstra Pilos 83% (200 g) kupisz za jedyne 2,99 zł, ale tylko przy zakupie 3 sztuk i aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus. Pamiętaj, że bez kuponu cena regularna to 5,99 zł za opakowanie. To świetna okazja, aby zaopatrzyć się w zapas masła na śniadania i wypieki.

Jeśli jesteś miłośniczką kawy, to na pewno ucieszy Cię promocja na wszystkie kawy – ziarniste, mielone i rozpuszczalne. Drugi, tańszy produkt kupisz aż 60% taniej! Podobnie jak w przypadku masła, wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Możesz miksować różne rodzaje i marki kaw, co daje ci możliwość eksperymentowania z nowymi smakami bez obciążania portfela.

Na deser, pomarańcze deserowe luzem dostępne są za 3,49 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg. To 50% taniej, idealne na soki, desery czy po prostu jako zdrowa przekąska.

Dodatkowo, Lidl oferuje 30 zł rabatu przy zakupach za minimum 300 zł. Ta promocja obowiązuje od czwartku, 8 stycznia, do soboty, 10 stycznia 2026 roku. Aby skorzystać z rabatu, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie. To doskonała okazja, by połączyć wszystkie weekendowe promocje i zrobić naprawdę duże zakupy, oszczędzając znaczną kwotę. Pamiętaj jednak, że do wartości zakupów podlegającej rabatowi nie wliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i niektóre inne produkty.

Nie przegap okazji!

Promocja na chemię do prania trwa tylko od 9 do 10 stycznia! Półki z chemią opustoszeją błyskawicznie. Nie zwlekaj, bo najlepsze produkty znikną jako pierwsze!

