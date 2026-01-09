Projekt nowelizacji przepisów umożliwi firmom utrzymanie własnych, efektywnych systemów zwrotu szklanych butelek zamiast obowiązkowego włączania ich do centralnego systemu kaucyjnego.

Prywatne systemy zbiórki butelek szklanych osiągają skuteczność ponad 90%, a ich likwidacja mogłaby prowadzić do zastępowania opakowań wielokrotnego użytku jednorazowymi.

Nowelizacja zakłada likwidację obowiązku okazywania paragonu przy zwrocie butelek w sklepach oraz wydłużenie możliwości działania dotychczasowych systemów do końca 2028 roku.

Głosowanie nad projektem, który zyskał poparcie komisji sejmowych, zaplanowano na 9 stycznia.

Butelki szklane poza centralnym systemem kaucyjnym – co zakłada projekt

Pod koniec grudnia 2025 r. do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji przepisów o gospodarce opakowaniami. Jego główny cel to zmiana podejścia do zwrotnych opakowań: zamiast obowiązkowego włączania ich do systemu centralnego, przedsiębiorcy mieliby możliwość utrzymania własnych rozwiązań. Projekt dotyczy przede wszystkim szklanych butelek wielokrotnego użytku, które od lat funkcjonują w prywatnych systemach zwrotu.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziały się Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Ochrony Środowiska. Głosowanie nad projektem zaplanowano na piątek 9 stycznia 2026 r.

Prywatne systemy zbiórki butelek szklanych: skuteczność ponad 90 proc.

Autorzy projektu argumentują, że część firm od dawna prowadzi własne systemy oparte na krótkich i sprawnych łańcuchach logistycznych. Taki model pozwala wykorzystywać tę samą butelkę wielokrotnie w zamkniętym obiegu. Co istotne, według uzasadnienia prywatne rozwiązania osiągają ponad 90 proc. poziomu zbiórki rocznie.

Problem w tym, że obowiązujące przepisy zakładały zakończenie działania tych systemów z dniem 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawcy przekonują, że taki krok mógłby wywołać chaos w branży napojowej, a w praktyce sprzyjać zastępowaniu opakowań wielokrotnego użytku jednorazowymi.

Centralny system kaucyjny albo własna zbiórka

Nowelizacja ma wprowadzić elastyczność: firmy mogłyby przystąpić do centralnego systemu kaucyjnego albo kontynuować własną selektywną zbiórkę. Warunkiem pozostaje spełnianie ustawowych poziomów zbierania, a projekt ma jednocześnie doprecyzować zasady liczenia i raportowania wyników poza systemem centralnym.

Zwrot kaucji bez paragonu i dłuższy czas na dostosowanie

Jednym z ułatwień dla konsumentów ma być likwidacja bariery, jaką jest konieczność okazania paragonu przy zwrocie butelek w sklepach sprzedających dany asortyment. Projekt przewiduje też wydłużenie działania dotychczasowych systemów. Przedsiębiorcy prowadzący je przed 13 października 2023 r. mieliby możliwość funkcjonowania na dotychczasowych zasadach aż do 31 grudnia 2028 r. Pod warunkiem: zgłoszenia zamiaru kontynuacji do ministra właściwego ds. klimatu do 31 marca 2026 r..

PTNW - Modzelewski