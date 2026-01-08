Posłowie alarmują, że obecny kształt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i planowany termin wdrożenia mogą sparaliżować rozliczenia firm i narazić podatników na sankcje.

W interpelacjach podkreśla się niezgodności między ustawą a działaniem systemu (np. data odbioru faktury), problemy z "Potwierdzeniami transakcji" i weryfikacją kodów QR.

Przedsiębiorcy MŚP obawiają się niestabilności, braku testów bezpieczeństwa i dodatkowych kosztów KSeF, co może zagrozić ich płynności finansowej.

Parlamentarzyści domagają się od Ministra Finansów doprecyzowania przepisów, modyfikacji systemu, a nawet przesunięcia terminu obowiązkowego wdrożenia KSeF

Interpelacje poselskie ujawniają fundamentalne słabości KSeF

Do Sejmu RP napływają kolejne interpelacje poselskie alarmujące o poważnych słabościach Krajowego Systemu e-Faktur. Politycy i eksperci ostrzegają, że uruchomienie systemu w planowanym terminie może sparaliżować rozliczenia firm i narazić podatników na realne sankcje. Zarzuty dotyczą zarówno fundamentalnych elementów technicznych, jak i przygotowania przedsiębiorców do rewolucyjnych zmian.

Jak podaje Infor.pl, w jednej z najnowszych interpelacji (nr 14324) grupa posłów wskazuje na „istotny rozdźwięk pomiędzy przepisami ustawy a faktycznym sposobem działania systemu Krajowego Systemu e-Faktur”. Kluczowy problem dotyczy daty otrzymania faktury. Jak czytamy w dokumencie, udostępnienie faktury odbiorcy może nastąpić znacznie później niż jej przetworzenie przez system, a w przypadku awarii „nawet z opóźnieniem kilkudniowym”. Taka sytuacja, zdaniem posłów, „podważa jednoznaczność ustawowej definicji daty otrzymania faktury i rodzi wątpliwości co do prawidłowego ustalania skutków prawnych z nią związanych”.

Jakie są największe problemy z KSeF? Lista zarzutów jest długa

Lista zarzutów wobec systemu jest znacznie dłuższa. Wątpliwości budzi m.in. mechanizm „Potwierdzeń transakcji”, które mogą być wystawiane, gdy faktura nie otrzymała jeszcze numeru KSeF. W przypadku odrzucenia takiego dokumentu przez system, jedynym rozwiązaniem jest korekta techniczna, przewidziana tylko dla faktur offline, co tworzy lukę prawną. Wskazane przez posłów problemy z KSeF dotyczą także weryfikacji kodów QR, co może wprowadzać w błąd co do faktycznej poprawności dokumentu. System sprawdza ważność certyfikatu na dzień weryfikacji, a nie na moment wystawienia faktury. W efekcie po wygaśnięciu certyfikatu system komunikuje błąd, mimo że w chwili tworzenia dokument był poprawny. Posłowie zwracają również uwagę na brak możliwości wskazania daty skompromitowania certyfikatu oraz na limity wywołań API, które w razie ataku hakerskiego mogą uniemożliwić natychmiastowe odcięcie dostępu osobom nieuprawnionym.

Ryzyko paraliżu i dodatkowe koszty. Co grozi przedsiębiorcom?

Głosy płynące z Sejmu to odzwierciedlenie obaw wyrażanych przez samych przedsiębiorców. Poseł Bartłomiej Pejo w interpelacji nr 13534 alarmuje, że „coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP alarmuje, że system KSeF jest niedopracowany, pełen błędów i może doprowadzić do paraliżu gospodarki”. Podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP przedstawiciele biznesu jasno wyrazili swoje stanowisko. Przedsiębiorcy alarmują, że system jest niestabilny i nieprzetestowany, a jego wdrożenie oznacza dla mikroprzedsiębiorców dodatkowe koszty, biurokrację i ryzyko utraty płynności. Obawy potęguje fakt, że, jak wskazuje poseł Pejo, „system nie został sprawdzony przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Policję ani NASK, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo danych przedsiębiorców”.

Apel o wstrzymanie systemu. Czy rząd opóźni wdrożenie KSeF?

W związku z licznymi nieprawidłowościami posłowie domagają się od Ministerstwa Finansów konkretnych działań. W interpelacjach pojawiają się pytania o plany doprecyzowania przepisów, modyfikację zasad weryfikacji kodów QR oraz zniesienie limitów API dla funkcji bezpieczeństwa. Najważniejsze pytanie, które wybrzmiewa we wszystkich dokumentach, dotyczy jednak przyszłości całego projektu. Zarówno grupa posłów, jak i poseł Pejo, pytają wprost: „Czy w przypadku konieczności zmian legislacyjnych lub istotnych modyfikacji funkcjonowania systemu KSeF przewidywane jest przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF?”. Apel jest jednoznaczny: „Cyfryzacja? Tak, ale rozsądnie i bezpiecznie”. Przedsiębiorcy i reprezentujący ich politycy oczekują wstrzymania obowiązku i utrzymania systemu jako dobrowolnego do czasu jego pełnego dopracowania i przeprowadzenia niezależnego audytu bezpieczeństwa, aby uniknąć „cyfrowego chaosu”.

PTNW - Modzelewski