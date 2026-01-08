ZUS rozpoczął wysyłkę informacji o stanie konta za 2025 rok do ponad 3,4 mln płatników składek, uwzględniając dane do 31 grudnia 2025.

W przypadku niedopłaty należy jak najszybciej uregulować zaległość wraz z odsetkami (kalkulator na zus.pl) lub złożyć wniosek o rozłożenie na raty.

Nadpłatę można przeznaczyć na poczet bieżących składek lub wnioskować o jej zwrot (formularz RZS-P) na zarejestrowany w ZUS numer konta.

Aktualny stan konta oraz aktualizację danych (np. numeru rachunku bankowego) można sprawdzić i dokonać za pośrednictwem platformy eZUS.

ZUS rozpoczął wysyłkę corocznych informacji o stanie konta płatników składek już 5 stycznia. Jak informuje Zakład, pierwsze dokumenty trafiły już do klientów. W sumie informację otrzyma ponad 3,4 miliona osób i firm, które w 2025 r. rozliczały i opłacały składki.

Warto pamiętać, że rozliczenie uwzględnia tylko deklaracje i wpłaty zaksięgowane do 31 grudnia 2025 r. Wszelkie wpłaty lub korekty dokumentów wykonane po tej dacie nie wchodzą w skład tego zestawienia. Aktualny stan konta, uwzględniający również ewentualne odsetki, można sprawdzić w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy eZUS.

Co zrobić w przypadku niedopłaty?

Jeśli płatnik składek zidentyfikuje niedopłatę w rozliczeniu rocznym, powinien jak najszybciej uregulować zaległość. Najprostszym sposobem jest dopłata brakującej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę przy najbliższej wpłacie składek. Aby ułatwić obliczenie należnych odsetek, ZUS udostępnia specjalny kalkulator odsetkowy na swojej stronie internetowej – zus.pl.

W sytuacji, gdy jednorazowa spłata zadłużenia jest niemożliwa, warto rozważyć złożenie wniosku o rozłożenie zaległości na raty. W takim przypadku warto skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Kontakt z doradcą jest możliwy telefonicznie pod specjalnym numerem lub podczas e-wizyty. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania w trudnej sytuacji finansowej.

Jak postąpić z nadpłatą?

Z kolei w przypadku wystąpienia nadpłaty, płatnik ma do wyboru dwie opcje. Po pierwsze, nadpłatę można przeznaczyć na poczet bieżących składek. W takim przypadku wystarczy pomniejszyć najbliższą wpłatę o kwotę nadpłaty.

Po drugie, istnieje możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty. W tym celu należy złożyć wniosek na formularzu RZS-P. Należy pamiętać, że ZUS przekaże zwrot nadpłaty wyłącznie na numer rachunku bankowego zapisanego na koncie płatnika składek. Dlatego też, przed złożeniem wniosku, warto upewnić się, że dane rachunku są aktualne i poprawne. Aktualizację danych można dokonać za pośrednictwem platformy eZUS.

