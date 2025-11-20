Polska otrzyma 26 mld zł z czwartej i piątej transzy KPO, co jest znaczącym impulsem dla gospodarki.

Środki te zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury (energetycznej, kolejowej), ochronę zdrowia oraz edukację, w tym budowę gazociągu i inwestycje w OZE.

W przyszłym roku spodziewane są kolejne transze KPO o łącznej wartości ponad 100 mld zł, a Polska już złożyła wnioski o dalsze 61 mld zł.

Dotychczas Polska otrzymała łącznie 67 mld zł z KPO, a cały program o wartości prawie 60 mld euro ma wzmocnić i unowocześnić polską gospodarkę.

Po intensywnych negocjacjach, Polska może świętować kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy europejskich. 26 mld zł w ramach czwartej i piątej transzy płatności z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zostało oficjalnie zatwierdzone i jest w drodze do kraju! To doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, która zyska potężny impuls rozwojowy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Jan Szyszko, ogłosił tę radosną nowinę na portalu X, podkreślając efektywność działań rządu. „Tak wygląda sprawczość w Europie na jednej stronie A4. 26 mld zł dla Polski wynegocjowane, zatwierdzone i w drodze do kraju” - napisał wiceminister Szyszko, załączając skan decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. To symboliczny obraz determinacji i skuteczności w dążeniu do realizacji celów strategicznych dla Polski.

Harmonogram płatności i kolejne transze KPO

Zgodnie z zapowiedziami Jana Szyszko z końca ubiegłego miesiąca, przekazanie środków w wysokości ok. 26 mld zł nastąpiło po pomyślnym przejściu procedury zatwierdzającej przez KE, prawdopodobnie na początku grudnia. Co więcej, wiceminister zapewnił, że to nie koniec dobrych wiadomości. Kolejne trzy przelewy z KPO, których łączna wartość przekroczy 100 mld zł, mają trafić do Polski w przyszłym roku. O te 26 mld zł Polska zawnioskowała jeszcze pod koniec 2024 r. w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność z KPO.

Na co zostaną przeznaczone fundusze z KPO?

Resort funduszy już we wrześniu wskazywał, że pozyskane środki zostaną strategicznie zainwestowane w kluczowe obszary rozwoju. Priorytetem jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej i kolejowej, wzmocnienie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa jakości edukacji. Konkretne projekty, które zostaną sfinansowane, obejmują m.in.:

Budowę 250 km gazociągu (Gdańsk-Gustorzyn) – inwestycja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i dywersyfikację źródeł gazu.

Inwestycje w sieci energetyczne i elektrownie wiatrowe na Bałtyku – to krok w stronę transformacji energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski.

Zakup pasażerskiego taboru kolejowego – poprawa komfortu i dostępności transportu kolejowego to kluczowy element zrównoważonego rozwoju i walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Modernizację szpitali kardiologicznych – inwestycje w ochronę zdrowia są niezbędne dla poprawy jakości życia Polaków i zapewnienia im dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla kilkuset tysięcy gospodarstw domowych – to kluczowy element walki z wykluczeniem cyfrowym i umożliwienie wszystkim obywatelom korzystania z możliwości, jakie daje nowoczesna technologia.

Dotychczasowe płatności z KPO

Do tej pory Polska otrzymała już łącznie 67 mld zł z poprzednich trzech wniosków o płatność z KPO. Pierwsza transza w wysokości 27 mld zł wpłynęła do Polski w kwietniu 2024 r., a kolejne 40 mld zł z dwóch kolejnych wniosków – w grudniu 2024 r. To pokazuje, że proces wdrażania KPO w Polsce przebiega sprawnie i przynosi konkretne efekty.

Minister funduszy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zapowiedziała, że Polska planuje złożyć do KE szósty i siódmy wniosek o płatność z KPO na przełomie roku. Łączna wartość tych wniosków ma wynieść ok. 61 mld zł. To pokazuje, że Polska aktywnie korzysta z możliwości, jakie daje KPO, i dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych funduszy.

Krajowy Plan Odbudowy – szansa na rozwój Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to ambitny program, który ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie jej odporności na przyszłe kryzysy. Składa się on z 57 inwestycji i 54 reform, które mają na celu modernizację różnych sektorów gospodarki i poprawę jakości życia Polaków. W ramach KPO Polska ma otrzymać łącznie 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Te środki stanowią ogromną szansę na rozwój Polski i poprawę jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025