Polska otrzyma 6,2 mld euro z KPO, przeznaczone na edukację, cyfryzację, czystą energię i transport, po zatwierdzeniu przez KE 30 kamieni milowych i 14 wartości docelowych.

Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w modernizację systemów grzewczych, rozwój morskiej energetyki wiatrowej i technologii wodorowych, a także w usprawnienie infrastruktury drogowej i wdrożenie 5G.

W ramach płatności powstaną strefy niskoemisyjne w miastach oraz zostaną wdrożone standardy jakości opieki nad dziećmi.

Polska planuje czwarty wniosek o płatność i rewizję KPO, w której m.in. zrezygnowano z opłat za samochody spalinowe i zmniejszono pulę pożyczek

Na co Polska wyda pieniądze z KPO?

Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty kolejnych środków dla Polski. Pozytywnie rozpatrzono trzeci wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, co oznacza, że do kraju trafi 6,2 mld euro, czyli ponad 26 mld zł. Zanim jednak fundusze zostaną przelane, formalną opinię w ciągu miesiąca musi wydać komitet przedstawicieli państw członkowskich.

Po dokonaniu oceny wniosku Komisja stwierdziła, że Polska w sposób zadowalający zrealizowała 30 kamieni milowych i 14 wartości docelowych, co otwiera drogę do wypłaty. Bruksela podkreśla, że środki mają być motorem napędowym dla gospodarki.

– „Reformy i inwestycje związane z tym wnioskiem o płatność będą motorem pozytywnych zmian dla obywateli i przedsiębiorstw w Polsce, w szczególności w obszarze edukacji, rozwoju cyfrowego, czystej energii i transportu” – czytamy w komunikacie KE.

Środki z trzeciej transzy KPO zostaną przeznaczone między innymi na:

modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych,

promowanie inwestycji w morską energetykę wiatrową i technologie wodorowe,

ustanowienie stref niskoemisyjnych w miastach o wysokim zanieczyszczeniu,

modernizację dróg w celu zwiększenia bezpieczeństwa,

usprawnienie wdrażania technologii 5G,

wdrożenie standardów opieki nad dziećmi do lat trzech.

Rząd rezygnuje z podatku od aut spalinowych. To nie koniec zmian w KPO

Trzecia transza KPO to nie pierwsze tak duże środki dla Polski. Z poprzednich wniosków o płatność z KPO Polska otrzymała już łącznie 67 mld zł, co potwierdza skalę unijnego wsparcia. Wypłaty miały miejsce w kwietniu i grudniu 2024 roku. Aby móc złożyć czwarty wniosek, rząd musi najpierw zakończyć proces kolejnej rewizji całego planu.

Najważniejszą informacją dla milionów Polaków jest planowane usunięcie opłat od samochodów spalinowych. Rząd chce wycofać się z wprowadzenia opłaty rejestracyjnej dla osób prywatnych oraz cyklicznej opłaty środowiskowej dla przedsiębiorców, które miały wejść w życie w przyszłym roku. W zamian za to Polska proponuje Komisji Europejskiej ułatwienia dla produkcji biometanu i przesyłu biogazu.

To niejedyna zmiana. Polska chce również zmniejszyć pulę dostępnych pożyczek o 21,5 mld zł (5,1 mld euro). Ma to zapobiec sytuacji, w której niewykorzystane do sierpnia 2026 roku środki pożyczkowe stałyby się kosztem dla budżetu państwa. To już czwarta rewizja polskiego KPO, co pokazuje, że jest on dokumentem elastycznym, dostosowywanym do bieżących wyzwań gospodarczych.

PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ: KPO TO WIECZNA WALKA Z CWANIAKAMI! | Poranny Ring